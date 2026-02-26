Vitalik Buterin verkauft über 17’000 ETH für rund 35 Millionen Dollar

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat im Februar 2026 insgesamt 17'196 ETH über den dezentralen Exchange-Aggregator CoW Protocol abgestossen. Laut Arkham Intelligence beläuft sich der Gesamtwert auf rund 35 Millionen Dollar.

Die Mittel sollen laut Buterin über mehrere Jahre in Open-Source-Projekte aus den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und dezentrale Infrastruktur fliessen. Der Zeitpunkt sorgt allerdings für Diskussionen. ETH verlor im Februar rund 37 Prozent an Wert, wobei kein kausaler Zusammenhang mit den Transaktionen besteht.

Gestaffelte Verkäufe über drei Wochen

Buterin begann seine Verkaufsreihe am 5. Februar mit 2'961 ETH zu einem Durchschnittspreis von 2'228 Dollar pro Token. Schon einen Tag später hatte sich das kumulierte Volumen auf 6'183 ETH verdoppelt. Eine einzelne Transaktion umfasste 6'958 ETH für 14.78 Millionen Dollar. Die Transaktionen folgten einem klaren Muster - statt grosse Einzelorders zu platzieren, teilte Buterin seine Verkäufe in viele kleine Swaps auf.

Konkret zerlegte er jede Transaktion in Pakete von 7 bis 70 ETH. So liessen sich sogenannte MEV-Bots umgehen. MEV-Bots extrahieren Wert aus Transaktionen, indem sie Orders auf der Blockchain vorwegnehmen oder nachahmen. CoW Protocol, ein dezentraler Aggregator mit Batch-Auktionen, minimiert dieses Risiko. Sämtliche dokumentierten Transaktionen liefen über diesen Kanal.

Anschliessend intensivierten sich die Verkäufe in der letzten Februarwoche nochmals. Zwischen dem 21. und 22. Februar gingen 3'500 ETH raus. Einen Tag später folgten weitere 1'869 ETH für 3.67 Millionen Dollar. Vom 24. bis 26. Februar kamen nochmals rund 2'300 bis 3'765 ETH hinzu. Der Durchschnittspreis sank im Verlauf des Monats deutlich - von über 2'200 Dollar Anfang Februar auf unter 2'000 Dollar gegen Monatsende.

Open-Source-Infrastruktur als erklärtes Ziel

Am 30. Januar hatte Buterin via X angekündigt, 16'384 ETH entstaked zu haben. Die Zahl ist kein Zufall, sondern eine Potenz von 2 (2^14), passend zur Ethereum-Entwicklerkultur. Er nannte den Aufbau eines "open-source, secure and verifiable full stack" aus Software und Hardware als übergeordnetes Ziel. Die Sektoren, die Buterin adressieren will, umfassen Finanzen, Kommunikation, Governance, Betriebssysteme, sichere Hardware und Biotech. Die konkreten Projekte reichen von Open Silicon bis zu verschlüsselten Messaging-Apps.

Vensa etwa entwickelt offene Silizium-Chips für sicherheitskritische Anwendungen. Das Projekt ucritter.com arbeitet mit Zero-Knowledge-Proofs, vollhomomorpher Verschlüsselung und Differential Privacy. Gleichzeitig nannte Buterin Luftqualitätsmessung und Anwendungen für öffentliche Gesundheit als Einsatzfelder. Er erforscht ausserdem dezentrale Staking-Optionen, um langfristig auch Staking-Erträge für die Finanzierung einzusetzen.

Der Buterin ETH-Verkauf fällt in eine Phase, in der die Ethereum Foundation offiziell eine "mild austerity" kommuniziert. Die mehrjährige Sparphase soll die langfristige operative Kapazität sichern und die Integrität des Basisprotokolls schützen. Buterin übernahm persönlich Aufgaben, die sonst als Sonderprojekte der Foundation gelaufen wären.

Kursentwicklung und Marktkontext

Der Zeitraum der Verkäufe fiel mit einem erheblichen ETH-Kursrückgang zusammen. Zu Monatsbeginn notierte ETH noch bei rund 3'000 Dollar. Bis zum 23. Februar war der Kurs auf 1'875 Dollar gefallen - ein Minus von 37 Prozent. Allein am 23. Februar rutschte ETH innert Stunden von 1'988 auf 1'875 Dollar ab. Allerdings relativieren die Volumenzahlen den Einfluss der Verkäufe erheblich. Das tägliche ETH-Handelsvolumen an Spot- und Derivatemärkten liegt bei rund 17 Milliarden Dollar. Buterins Gesamtverkäufe von 35 Millionen Dollar entsprechen somit etwa 0.2 Prozent eines einzigen Handelstags. Strukturell handelt es sich um einen Rundungsfehler.

Der breitere Krypto-Markt befand sich seit dem Jahreswechsel 2024/2025 in einem Abwärtstrend. Insgesamt vernichtete der Abschwung rund 2 Billionen Dollar an Marktwert. Makroökonomische Faktoren spielten eine gewichtige Rolle. Ob Buterins Transaktionen den Kursrückgang bei ETH verstärkten oder lediglich parallel zum Abwärtstrend verliefen, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Am 26. Februar legte ETH bereits wieder um fast 10 Prozent innert 24 Stunden zu und erreichte bis zu 2'100 Dollar.

Wallet-Bestände und historische Einordnung

Trotz der Verkäufe hält Buterin laut Arkham Intelligence weiterhin rund 224'000 ETH in seinen Wallets. Anfang Februar lag der Bestand noch bei etwa 241'000 ETH. Er bleibt damit einer der grössten individuellen ETH-Halter weltweit. Beim aktuellen Kurs von rund 2'000 Dollar entspricht sein Bestand einem Wert von über 440 Millionen Dollar.

Schliesslich sind Verkäufe und Spenden durch den Ethereum-Mitgründer nichts Neues. Buterin hat im Verlauf der Ethereum-Geschichte wiederholt Teile seiner Bestände abgegeben. Die aktuelle Verkaufsserie unterscheidet sich insofern, als Buterin erstmals vorab ein konkretes Volumen ankündigte und die Verwendungszwecke transparent kommunizierte. Im Januar hatte er auf X erklärt, 2026 sei das Jahr, in dem Ethereum verlorenes Terrain bei Selbstverwaltung und Vertrauenslosigkeit zurückgewinne.

Das Ethereum-Netzwerk selbst befindet sich nach dem Fusaka-Upgrade vom Dezember 2025 in einer Phase sinkender Transaktionsgebühren bei steigender Mainnet-Aktivität. Mehr als 30 Prozent des gesamten ETH-Angebots stecken im Staking. Die aktuelle Staking-Rendite liegt bei rund 2.8 Prozent. ETH notiert dennoch rund 60 Prozent unter seinem Allzeithoch von etwa 4'950 Dollar aus dem August 2025.