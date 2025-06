Vietnam legalisiert Krypto und startet Web3-Offensive

Vietnam hat den Digital Technology Industry Act verabschiedet und schafft klare Regeln für Kryptowährungen – ein bedeutender Schritt Richtung Web3-Zukunft.

Die vietnamesische Nationalversammlung genehmigt ein Gesetz, das Kryptowährungen und digitale Assets erstmals rechtlich verankert. Der Digital Technology Industry Act tritt am 1. Januar 2026 in Kraft, definiert „Virtual Assets“ und „Crypto Assets“ und betrachtet sie nicht als traditionelle Finanzinstrumente. Das Gesetz setzt auf internationale Standards für AML/KYC, schafft regulatorische Klarheit und läutet eine neue Ära für ein aufstrebendes Web3-Ökosystem ein.

Rechtliche Klarheit und Sandbox-Ansatz

Mit der neuen Gesetzgebung verlassen Krypto-Aktivitäten Vietnams bisherige Grauzone. Digitale Vermögenswerte werden nun offiziell reguliert, was klare Lizenzbedingungen für Börsen, Wallets und Token-Emittenten vorsieht.

Der Plan umfasst auch einen Sandbox-Mechanismus, um kontrollierte Experimente in Finanzzentren wie Ho-Chi-Minh-Stadt und Da Nang zu ermöglichen. Zuverlässige AML- und Cybersicherheitsrichtlinien sollen zudem die Position Vietnams gegenüber der FATF stärken.

Nationale Digitalstrategie und Innovationsförderung

Das Gesetz ist Teil einer grösseren Strategie, die Vietnam bis 2030 zum Web3- und Blockchain-Hub in Südostasien machen will. Geplant sind Steuererleichterungen, Subventionen und Investitionen in AI, Halbleiter und digitale Infrastruktur. Ziel sei es, 20 heimische Blockchain-Marken und drei Testzentren zu schaffen. Gleichzeitig sollen Blockchain-Technologien in Bereichen wie Finanzen, Logistik und Bildung Anwendung finden – unterstützt durch staatliche Schulungen und internationale Kooperation .

Die Entscheidung Vietnams wird nicht nur regional, sondern auch international genau beobachtet. In einer Zeit, in der viele Länder regulatorisch zögern, sendet Vietnam ein deutliches Signal: Technologieoffenheit gepaart mit regulatorischer Struktur. Für globale Krypto-Projekte und Investoren entsteht damit ein attraktiver Standort in Südostasien – mit Rechtssicherheit, wachsendem Talentpool und staatlicher Förderung.

Integration mit staatlicher Digitalwährung in Planung

Neben der Legalisierung von Kryptowährungen prüft Vietnam laut Regierungsquellen auch die Entwicklung einer eigenen staatlich unterstützten digitalen Währung (CBDC). Diese könnte langfristig in das neue regulatorische Framework eingebettet werden und gemeinsam mit privaten Krypto-Assets im Zahlungsverkehr eingesetzt werden. Erste Pilotprojekte in Kooperation mit der State Bank of Vietnam sind laut dem Gesetz bereits vorgesehen.