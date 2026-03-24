Tether beauftragt Big-Four-Firma mit erstem vollständigem Audit der USDT-Reserven

Tether hat erstmals in seiner Geschichte eine Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem vollständigen Audit beauftragt. Die Prüfung umfasst sämtliche USDT-Reserven von 184 Milliarden USD. Damit geht der grösste Stablecoin-Emittent der Welt über die bisherigen quartalsweisen Attestierungen hinaus.

Den Namen der beauftragten Firma nannte Tether nicht. Laut dem Unternehmen wurde die Onboarding-Phase bereits vor einigen Wochen abgeschlossen. Die Prüfungsgesellschaft habe in dieser Zeit Tethers interne Kontrollsysteme und Finanzberichterstattung analysiert. Der Audit deckt digitale Vermögenswerte, traditionelle Reserven und tokenisierte Verbindlichkeiten ab. Ein konkretes Abschlussdatum nannte Tether ebenfalls nicht.

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Attestierung und Audit: ein wesentlicher Unterschied

Bisher veröffentlichte Tether quartalsweise Attestierungsberichte durch BDO Italia. Solche Attestierungen liefern eine Momentaufnahme der Reserven zu einem bestimmten Stichtag. Interne Kontrollsysteme bleiben ungeprüft. Ein vollständiger Audit geht deutlich weiter und prüft Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, interne Kontrollen sowie Berichtssysteme über einen Zeitraum hinweg.

Denn genau an dieser Lücke setzten Kritiker seit Jahren an. S&P Global stufte USDT 2025 als "weak" ein und warnte vor möglicher Unterbesicherung bei weiteren Bitcoin-Kursverlusten. Die CFTC schloss 2021 einen Vergleich über 41 Millionen USD mit Tether wegen irreführender Aussagen zu den Reserven. Seitdem erhöhte das Unternehmen schrittweise seine Transparenz, legte aber nie einen vollständigen Audit vor. CFO Simon McWilliams betonte den Selektionsprozess:

"Die Big-Four-Firma wurde durch einen Wettbewerbsprozess ausgewählt, weil die Organisation bereits nach Big-Four-Audit-Standard arbeitet." - Simon McWilliams, CFO, Tether

Tether Big Four Audit im regulatorischen Kontext

Der Zeitpunkt der Ankündigung fällt in eine Phase verschärfter regulatorischer Anforderungen. Konkret unterzeichnete Präsident Trump im Juli 2025 den GENIUS Act, das erste US-Bundesgesetz zu digitalen Assets. Es schreibt Stablecoin-Emittenten mit mehr als 50 Milliarden USD Volumen eine jährliche Abschlussprüfung vor.

Allerdings gilt der GENIUS Act primär für US-regulierte Emittenten. Tether hat seinen Sitz in El Salvador und fällt somit nicht direkt unter das Gesetz. Senator Jack Reed brachte daher den Gesetzesentwurf S.3907 ein, der ausländische Stablecoin-Emittenten ebenfalls zu Audits verpflichten soll. Tethers Entscheidung für einen freiwilligen Big-Four-Audit kommt dieser möglichen Regulierung zuvor.

Gleichzeitig bestehen personelle Verflechtungen zwischen Tether und der US-Politik. Commerce Secretary Howard Lutnick, früher CEO von Cantor Fitzgerald, forderte in einer Senatsanhörung: "Tether sollte geprüft werden." Cantor Fitzgerald verwaltet Teile von Tethers Reserven und hält rund 5 Prozent am Unternehmen.

Reserven von 193 Milliarden USD und 10 Milliarden Gewinn

Der jüngste Attestierungsbericht für Q4 2025 von BDO Italia beziffert Tethers Gesamtreserven auf 193 Milliarden USD. Die Verbindlichkeiten liegen bei 186.5 Milliarden USD, die Überschussreserven bei 6.3 Milliarden USD. USDT macht rund 60 Prozent des gesamten Stablecoin-Marktes aus, der insgesamt über 300 Milliarden USD umfasst.

Die Zusammensetzung der Reserven unterstreicht Tethers Gewicht im traditionellen Finanzsystem. Das Unternehmen hält US-Staatsanleihen im Wert von 141 Milliarden USD, davon 122.3 Milliarden USD in T-Bills. Tether zählt damit zu den grössten nicht-staatlichen Haltern amerikanischer Staatsanleihen weltweit. Hinzu kommen Goldreserven von 17.4 Milliarden USD und Bitcoin-Bestände von 8.4 Milliarden USD. Der Jahresgewinn 2025 überstieg 10 Milliarden USD. Entsprechend wuchs die Nutzerbasis auf über 550 Millionen Personen weltweit.

CFO McWilliams als Architekt der Transparenzstrategie

Tether ernannte Simon McWilliams im März 2025 zum CFO mit dem expliziten Auftrag, den vollständigen Audit voranzutreiben. McWilliams bringt über 20 Jahre Erfahrung in Finanzführungspositionen mit. Zuvor war er CFO bei LetterOne, einer Treasury-Einheit mit 15 Milliarden USD Assets, und COO bei Quantmetrics Capital Management. Seine Qualifikationen umfassen CPA, CGMA sowie Abschlüsse der IE Business School und von INSEAD.

Sein Vorgänger Giancarlo Devasini, Gründer und Hauptaktionär von Tether, leitete die Finanzabteilung zehn Jahre lang. Anschliessend wechselte er auf die Position des Gruppen-Vorsitzenden mit Fokus auf Makrostrategie. Der Führungswechsel signalisierte bereits vor einem Jahr die strategische Neuausrichtung in Richtung institutioneller Prüfstandards.

Eine Verwechslung ist zu vermeiden. Im Februar 2026 bestätigte Deloitte die Attestierung für USAT, einen von Anchorage Digital herausgegebenen US-Stablecoin mit Tether-Beteiligung. Der heute angekündigte Big-Four-Audit betrifft hingegen USDT selbst und stellt einen eigenständigen Vorgang dar.