Tether lanciert US-regulierten Stablecoin USAT unter Ex-White-House-Führung

Tether hat seinen ersten föderativ regulierten Stablecoin für den amerikanischen Markt gestartet. USAT ist ab sofort auf Krypto-Börsen wie Kraken, OKX, Bybit und Crypto.com verfügbar. Die Anchorage Digital Bank fungiert als Ausgeber, während Cantor Fitzgerald die Reserven verwaltet.

Bo Hines führt die neue Einheit. Der 30-Jährige leitete bis August 2025 den White House Crypto Council unter Präsident Trump. Dort arbeitete er eng mit David Sacks, dem AI & Crypto Czar der Regierung, an der Ausarbeitung des GENIUS Act.

GENIUS Act schafft föderalen Rahmen für Stablecoins

Der Launch erfolgt unter dem im Juli 2025 verabschiedeten GENIUS Act, dem ersten föderalen US-Gesetz zu digitalen Assets. Präsident Trump unterzeichnete das Gesetz nach deutlichen Mehrheiten im Kongress: 68 zu 30 im Senat, 308 zu 122 im Repräsentantenhaus.

Das Gesetz verlangt eine vollständige Deckung durch liquide Assets. USAT ist dabei 1:1 durch US-Dollar oder kurzfristige Treasury Bills gedeckt. Monatliche geprüfte Berichte über die Reserve-Zusammensetzung sind Pflicht. Im Insolvenzfall haben Stablecoin-Inhaber Vorrang vor allen anderen Gläubigern.

Das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) übernimmt die Hauptaufsicht. Stablecoins fallen explizit nicht unter die Zuständigkeit der SEC als Securities oder der CFTC als Commodities. SEC-Chair Paul Atkins bezeichnete die Unterzeichnung folglich als monumentalen Schritt für Krypto-Assets und Finanzmärkte.

Zwei-Produkt-Strategie gegen Circle

Tether reagiert mit USAT auf veränderte Marktbedingungen. Der Marktanteil von USDT ist mit 186 Milliarden USD auf etwa 60 Prozent gefallen. Circles USDC verwaltet mittlerweile rund 75 Milliarden USD und dominiert den US-Markt für institutionelle Kunden.

USAT und USDT sollen parallel existieren. Tether-CEO Paolo Ardoino verspricht dabei volle Interoperabilität: Nutzer können beide Stablecoins eins zu eins tauschen. USDT bleibt der internationale Standard mit etwa 186 Milliarden USD Marktkapitalisierung. USAT zielt hingegen auf US-Institutionen und amerikanische Privatanleger. Tether setzt auf aggressive Ziele. Ardoino peilt für USAT innerhalb von drei bis fünf Jahren eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar an.

Von der Politik zur Stablecoin-Führung

Bo Hines bringt einen ungewöhnlichen Lebenslauf mit. Der Yale-Absolvent und Jurist kandidierte 2022 erfolglos für den US-Kongress in North Carolina. Im Januar 2025 übernahm er dennoch die Leitung des White House Crypto Council. Nach sieben Monaten wechselte er zu Tether, zunächst als Strategic Advisor, dann als CEO-Designat.

Die Ernennung erfolgte im September 2025, nur einen Monat nach seinem Ausscheiden aus dem Weissen Haus. Der gebürtige North Caroliner leitet nun von Charlotte aus die US-Expansion. Tether positioniert sich als Stütze amerikanischer Finanzinteressen. Das Unternehmen ist der 17. grösste Halter von US-Treasuries weltweit. Rund 78 Prozent der Reserven, etwa 135 Milliarden USD, stecken somit in amerikanischen Staatsanleihen.

Distribution über Rumble und Krypto-Börsen

Für die Verbreitung setzt Tether auf eine unkonventionelle Partnerschaft. Das Unternehmen investierte 775 Millionen USD in die Video-Streaming-Plattform Rumble. Rumble entwickelt derzeit ein eigenes Krypto-Wallet für USAT. Die Plattform erreichte im zweiten Quartal 2025 rund 51 Millionen aktive monatliche Nutzer in den USA.

Tethers erklärtes Ziel: 100 Millionen amerikanische Nutzer. Zusätzlich unterstützen zum Launch die Krypto-Börsen Bybit, Crypto.com, Kraken, OKX sowie der Zahlungsdienstleister Moonpay den neuen Stablecoin. Der Launch verzögerte sich um etwa einen Monat. Ursprünglich war der Start für Dezember 2025 geplant. Die genauen Gründe für die Verschiebung sind nicht bekannt, dürften jedoch mit regulatorischen Freigabeprozessen zusammenhängen.

Institutionelle Ambition unter föderaler Aufsicht

Mit USAT betritt Tether regulatorisches Neuland. Das Unternehmen stand historisch wegen mangelnder Transparenz bei den USDT-Reserven in der Kritik. Unter dem GENIUS Act gelten allerdings strikte Offenlegungspflichten und Prüfungsanforderungen.

Anchorage Digital Bank als Emittentin bringt eine Premiere: Sie ist die erste föderativ regulierte Bank, die einen Stablecoin ausgibt. Cantor Fitzgerald als Preferred Primary Dealer der US-Regierung verwaltet dabei die Treasury-Reserven.

Der Stablecoin-Markt steht vor einer Konsolidierung. Tether erwartet für 2025 einen Konzerngewinn von 15 Milliarden USD. Mit diesen Ressourcen und politischen Verbindungen positioniert sich das Unternehmen somit für einen Wettbewerb um institutionelle Kunden, den Circle bisher dominierte.