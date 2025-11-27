Südkoreanischer IT-Gigant Naver übernimmt Upbit für 10.3 Milliarden USD

Der mit Google vergleichbare südkoreanische Internetgigant Naver hat sich bereit erklärt, Dunamu Inc., den Betreiber der führenden Krypto-Börse des Landes Upbit im Rahmen einer Aktientransaktion im Wert von rund 10.3 Milliarden US-Dollar zu übernehmen.

Mit der Transaktion möchte das Unternehmen seine Position auf dem Krypto-Markt festigen. Gemäss der in einer behördlichen Meldung bekannt gegebenen Vereinbarung wird Navers Fintech-Sparte für jede Aktie von Dunamu 2.54 neue Aktien ausgeben. Nach Abschluss der Transaktion wird Dunamu eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Naver Financial sein.

Südkorea: einer der aktivsten Krypto-Märkte

Südkorea bleibt einer der weltweit aktivsten Handelsplätze für Kryptowährungen - insbesondere im Retail-Bereich. Upbit, regelmässig unter den globalen Top 5 aller Digital-Asset-Börsen, kontrolliert dabei mehr als 80 Prozent des heimischen Marktes. Bereits mehr als ein Drittel aller Koreaner - etwa 18 Millionen Menschen - handeln mit Kryptowährungen, wobei das tägliche Handelsvolumen manchmal den Umsatz an Aktientransaktionen übersteigt.

Naver, oft als „Google Südkoreas“ bezeichnet, hat wiederum zwei Jahrzehnte lang globale Konkurrenten abgewehrt und sich gleichzeitig in den Bereichen Zahlungsverkehr, Cloud, KI und Inhalte etabliert. Seine Plattformen Webtoon und Webnovel zählen auch Millionen von Nutzern im Ausland.

Upbit-Besitzer erhalten Anteil an Naver Financial

Laut dem Internetgiganten wird die Transaktion dazu beitragen, zukünftige Wachstumsinitiativen auf Basis digitaler Vermögenswerte zu sichern. Dies soll Naver Financial von einem Zahlungsanbieter zu einem Geldemittenten transformieren und Pläne für einen Won-basierte Stablecoin beschleunigen. Naver erklärte in einer separaten Stellungnahme, dass ihr Anteil an Naver Financial nach dem Aktientausch von derzeit 70% auf 17% sinken werde. Das Verhältnis des Aktientauschs basierte auf mehreren unabhängigen Bewertungen des Eigenkapitals der beiden nicht börsennotierten Unternehmen.

Naver Financial und Dunamu wurden dabei mit 4.9 Billionen Won (3.3 Mrd. USD) bzw. 15.1 Billionen Won (10.3 Mrd. USD) bewertet. Der Vorsitzende von Dunamu, Song Chi-hyung, wird den grössten Anteil an Naver Financial halten, aber sowohl er als auch der stellvertretende Vorsitzende werden ihre Stimmrechte übertragen. Dadurch sichert sich Naver 46.5% der Stimmrechte und behält die Kontrolle über seinen Finanzarm.

Der konsolidierte Betriebsumsatz von Dunamu stieg in den ersten neun Monaten bis zum 30. September gegenüber dem Vorjahr um 22% auf 1.19 Billionen Won (814 Mrd. USD). Dieser Anstieg ist fast ausschliesslich auf Handelsprovisionen zurückzuführen. Die Plattformen Upbit, Upbit NFT und die Securities Plus-App generierten 97.9% des Gesamtumsatzes, was die starke Abhängigkeit von Dunamu von transaktionsbasierten Einnahmen verdeutlicht.