S&P Dow Jones Indices lizenziert S&P 500 für Perpetual Contracts auf Hyperliquid

S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) hat den S&P 500 an Trade[XYZ] lizenziert. Damit entsteht der erste offiziell lizenzierte S&P 500 Perpetual Contract auf einer dezentralen Handelsplattform. Der Kontrakt ist ab heute auf Hyperliquid handelbar, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.

Weltweit werden täglich über 1 Billion USD in Positionen gehandelt, die an den S&P 500 gebunden sind. Dazu zählen Futures, Optionen, ETFs und strukturierte Produkte. Denn der Index gilt als meistbeobachteter Aktienindex der Welt. Der neue Perpetual Contract nutzt institutionelle S&P DJI-Indexdaten direkt, nicht bloss einen Proxy-Preis. Das Produkt richtet sich ausschliesslich an berechtigte Nicht-US-Investoren.

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So funktioniert der S&P 500 Perpetual auf Hyperliquid

Perpetual Contracts sind Derivate ohne festes Verfallsdatum. Im Gegensatz zu klassischen Futures müssen Händler ihre Positionen nicht regelmässig rollen. Auf Hyperliquid läuft der S&P 500 Perpetual über das HIP-3-Protokoll, das den Handel mit tokenisierten Real-World-Assets ermöglicht. Als Collateral dient USDC, während der Oracle-Preis in USDT denominiert ist. So entsteht eine Quanto-Kontrakt-Struktur.

Gegenüber traditionellen Börsen liegt der entscheidende Vorteil im 24/7-Handel. Investoren können folglich Positionen auch an Wochenenden und Feiertagen eröffnen oder schliessen. In Phasen geopolitischer Spannungen oder makroökonomischer Schocks bietet das einen Informationsvorsprung. Traditionelle Futures-Märkte öffnen nämlich erst am Sonntagabend (US-Zeit). Bis dahin haben Marktteilnehmer auf Hyperliquid bereits reagiert.

Trade[XYZ] ist der grösste Anbieter von Real-World-Asset-Märkten auf Hyperliquid. Seit Oktober 2025 erreichte die Plattform ein kumuliertes Handelsvolumen von über 100 Milliarden USD. Die annualisierte Laufrate überschreitet entsprechend 600 Milliarden USD. Im HIP-3-Markt dominiert Trade[XYZ] mit rund 90 Prozent des gesamten Open Interest.

S&P DJI vertieft Engagement in digitalen Märkten

Die Lizenzierung an Trade[XYZ] ist kein isolierter Schritt. S&P DJI bewegt sich vielmehr seit 2021 systematisch in Richtung digitaler Assets. Damals lancierte der Indexanbieter seine erste Kryptowährungs-Indexserie, die S&P Digital Market Indices. Im Juli 2025 folgte die Lizenzierung des S&P 500 an Centrifuge für tokenisierte Fondsanteile. Zwei Monate später ging SPXA live, der erste lizenzierte S&P 500 Index Fund Token.

Im Oktober 2025 kam der S&P Digital Markets 50 Index hinzu, der Kryptowährungen und kryptonahe Aktien kombiniert. Darauf veröffentlichte S&P Global Ratings im Februar 2026 das erste Rating einer strukturierten Finanzierung mit Bitcoin-Besicherung. Der Perpetual Contract auf Hyperliquid reiht sich somit in eine klare strategische Linie ein.

"Diese Zusammenarbeit erweitert den Zugang und den Nutzen unserer Flaggschiff-Benchmarks in digitalen Handelsumgebungen. Wir sind überzeugt, dass digital-native Investoren die institutionellen Qualitätsstandards einfordern sollten, die unsere Indizes definieren, und wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Trade[XYZ] daran zu arbeiten." - Cameron Drinkwater, Chief Product & Operations Officer, S&P Dow Jones Indices

Hyperliquid dominiert den dezentralen Derivatemarkt

Hyperliquid kontrolliert über 70 Prozent des gesamten Open Interest im dezentralen Perpetual-Futures-Markt. Das tägliche Handelsvolumen überschreitet 45 Milliarden USD. Die Plattform läuft auf einer eigenen Layer-1-Blockchain mit dem Konsensmechanismus HyperBFT. Ende 2025 war Hyperliquid die viertgrösste Plattform nach Umsatz im gesamten Krypto-Ökosystem, mit Einnahmen von über 650 Millionen USD.

Der Krypto-Handel allein erklärt das Wachstum allerdings nicht mehr. Von den 30 grössten Märkten auf Trade[XYZ] sind nur sieben Krypto-Paare. Die restlichen 23 umfassen tokenisierte Aktien-Futures, Einzelaktien, Gold, Silber und Rohöl. Der XYZ100-USDC-Kontrakt, ein tokenisierter Aktienindex, führt beim Open Interest mit 213 Millionen USD. Rohöl (CL-USDC) folgt mit 169.8 Millionen USD. Insgesamt erreichte das Open Interest im HIP-3-Markt zuletzt 1.43 Milliarden USD. Collins Belton, COO und General Counsel der Muttergesellschaft von Trade[XYZ], formuliert den Anspruch deutlich:

"Wir haben XYZ mit der Vision entwickelt, die wichtigsten Märkte der Welt auf die Blockchain zu bringen. Der S&P 500 ist ein natürlicher Ausgangspunkt. Er repräsentiert den meistbeobachteten Aktienindex der Welt und ist seit Jahrzehnten der massgebliche Benchmark für globale Aktien." - Collins Belton, COO und General Counsel, Muttergesellschaft von Trade[XYZ]

Dezentrale Derivate wachsen in den Mainstream

Der Marktanteil dezentraler Perpetual-Börsen am gesamten Futures-Markt stieg von 2.7 Prozent im Jahr 2023 auf 26 Prozent Ende 2025. Gleichzeitig überschritt das monatliche Handelsvolumen dezentraler Perpetual-Futures laut Coinbase Institutional 1.2 Billionen USD. Die On-Chain-Derivate-Marktkapitalisierung wuchs 2025 laut CoinGecko um 654 Prozent auf 18.9 Milliarden USD. Davon entfielen 17.9 Milliarden USD auf Perpetuals.

Für traditionelle Indexanbieter wie S&P DJI eröffnet das einen neuen Vertriebskanal. Lizenzerträge aus DeFi-Produkten ergänzen das bestehende Geschäft mit ETF-Anbietern und Futures-Börsen. Die regulatorische Lage bleibt dennoch komplex. Der Ausschluss von US-Investoren beim Trade[XYZ]-Produkt deutet auf bewusste Risikovermeidung hin. Konkret dürften die SEC-Aufsicht über S&P-500-Derivate und die CFTC-Zuständigkeit für Futures-Kontrakte eine Rolle spielen.

S&P DJI stellt seinen Namen und seine Daten für ein Produkt auf einer dezentralen Plattform bereit. Das signalisiert eine Normalisierung. Institutionelle Markeninhaber lizenzieren zunehmend an DeFi-Protokolle, sofern die Compliance-Struktur stimmt. Die Grenze zwischen traditionellem Finanzmarkt und dezentraler Infrastruktur wird schrittweise durchlässiger.