Japans grösste Banken geben bis 2027 Yen-Stablecoin aus

Japans drei grösste Banken - MUFG, SMBC und Mizuho - wollen bis März 2027 gemeinsam einen Yen-Stablecoin ausgeben. Die Ankündigung stützt sich auf ein Pilotprogramm der Finanzaufsicht FSA.

Ein Stablecoin ist ein digitaler Token, der an einen Basiswert gebunden ist - hier den japanischen Yen - und Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen ohne Wechselkursrisiko ermöglicht. Anders als volatile Kryptowährungen soll der Wert stabil bei eins zu eins zum Yen bleiben. Die drei Banken pilotieren bereits gemeinsam unter dem Payment Innovation Project; technische Basis ist die von MUFG entwickelte Progmat-Plattform. Japan verfügt zudem seit Juni 2023 über einen regulatorischen Rahmen für bankgestützte Stablecoins. Die kombinierte Bilanzsumme der drei Bankengruppen beträgt rund 6.8 Bio. USD. Als erster Pilotpartner steht die Mitsubishi Corporation mit über 200 Tochtergesellschaften bereit.

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Yen-Stablecoin auf Progmat: Wie die drei Megabanken die Emission strukturieren

Zunächst richten die drei Banken einen gemeinsamen Koordinationsrat ein, der den operativen Rahmen prüft und die Emission bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahrs im März 2027 vorbereitet. Als technische Basis dient die Progmat-Plattform, die MUFG zusammen mit NTT Data und lokalen Banken entwickelt hat. Sie unterstützt ferner mehrere öffentliche Blockchains, darunter Ethereum, Polygon, Avalanche und Cosmos. Diese Multi-Chain-Architektur erlaubt es, den Token flexibel über verschiedene Netzwerke abzuwickeln.

Primär zielt das Vorhaben auf den B2B- und konzerninternen Zahlungsverkehr. Als erster Pilotpartner testet die Mitsubishi Corporation, ein Schwesterunternehmen von MUFG, internationale konzerninterne Überweisungen über ihre mehr als 200 Tochtergesellschaften. Damit konzentriert sich der Anwendungsfall vorerst auf grosse Unternehmensstrukturen statt auf den Endkundenmarkt. Für die beteiligten Konzerne verspricht das schnellere Abwicklung und geringere Wechselkurskosten im internen Zahlungsverkehr.

Die FSA hat die Experimentierphase im Rahmen eines FinTech-Proof-of-Concept-Programms begleitet, wobei das Vorhaben dort als elftes Projekt geführt wird. Diese behördliche Begleitung verleiht der Emission regulatorische Deckung von Beginn an. Folglich startet das Konsortium nicht im rechtlichen Graubereich, sondern auf einem abgestimmten Pfad.

Regulatorischer Rückenwind: FSA-Rahmen und LDP-Parlamentsempfehlung

Der Schritt entstand nicht im Vakuum. Japan überarbeitete bereits im Juni 2023 sein Zahlungsdienstegesetz und schuf damit einen klaren Rahmen. Nur drei Kategorien lizenzierter Institutionen dürfen seither digitale Geld-Stablecoins ausgeben: Banken, Geldtransferdienst-Anbieter und Treuhandgesellschaften. JPYC Inc. nahm im Oktober 2025 die Ausgabe Yen-gebundener Stablecoins auf und erhielt am 26. November 2025 als erstes Unternehmen die FSA-Lizenz als Geldtransferdienst-Anbieter. Damit stellte das Unternehmen Japans ersten FSA-genehmigten Yen-Stablecoin. Später aktivierte die Aufsicht am 1. Juni 2026 neue Regeln für ausländische Stablecoins, die einen Zulassungspfad eröffnen, sofern das Herkunftsland gleichwertig reguliert. Damit baut Japan sein Regelwerk schrittweise und in beide Richtungen aus.

Gleichzeitig drückt die Politik aufs Tempo. Eine Arbeitsgruppe der Regierungspartei LDP reichte am 1. Juni 2026 bei Finanzministerin Satsuki Katayama einen formellen Vorschlag ein. Dieser soll Yen-Stablecoins für Abrechnungen in Asien fördern und einen rechtlichen Rahmen für Krypto-ETFs schaffen. Japan plant zudem, diese Initiativen bei der Jahrestagung der Asiatischen Entwicklungsbank im Mai 2027 vorzustellen. Somit verschränkt sich der unternehmerische Vorstoss der Banken mit einer geopolitischen Agenda.

"Wir haben die Regierung aufgefordert, Schritte einzuleiten, um Yen-Stablecoins zukünftig für Abrechnungen in Asien zu fördern." - Junichi Kanda, LDP-Abgeordneter, Parlamentsarbeitsgruppe Blockchain-Technologie

Yen-Stablecoin im globalen Markt: weniger als 0.01% der USD-Kapitalisierung

Trotz des politischen Rückenwinds startet Japan von einer schmalen Basis. Yen-denominierte Stablecoins machen weniger als 0.01% der Marktkapitalisierung USD-gestützter Stablecoins aus, wie BIZ-Generaldirektor Pablo Hernández de Cos im April 2026 an einem Seminar der Bank of Japan vorrechnete. Der Yen ist vergleichsweise die vierthäufigste Währung im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr weltweit. Seine digitale Entsprechung hat hingegen kaum Fuss gefasst.

Global dominieren US-Dollar-Stablecoins wie USDT und USDC den Markt nahezu vollständig. Dass der Yen so weit zurückliegt, hat allerdings auch hausgemachte Gründe: Barzahlung und Kreditkarten prägen den japanischen Zahlungsmarkt weiterhin stark. Digitale Zahlungsformen haben sich dort folglich langsamer durchgesetzt als in anderen grossen Volkswirtschaften. Für die Megabanken ist der konzerninterne B2B-Verkehr deshalb ein naheliegender Einstieg, der weniger von Endkunden-Gewohnheiten abhängt.

Bank-of-Japan-Vizegouverneur Ryozo Himino plädierte ebenfalls für einen ganzheitlichen Ansatz bei der Gestaltung des globalen Währungssystems, der über CBDCs und Stablecoins hinausreicht. Dieses Signal deutet darauf hin, dass die Notenbank das Thema breiter denkt als einen reinen Stablecoin-Vorstoss. Der Bankenschritt fügt sich dennoch in eine umfassendere Debatte über digitales Zentralbankgeld ein.

Bankgestützte Stablecoins als globaler Trend

Der japanische Vorstoss reiht sich in eine internationale Bewegung ein. JPMorgan betreibt mit JPM Coin das prominenteste Beispiel eines bankgestützten Tokens, und ebenso testen Institute in der EU sowie in Singapur ähnliche Instrumente für den Interbanken- und Unternehmensbereich. Gemeinsam ist diesen Projekten der Fokus auf das B2B-Segment statt auf Retail-Spekulation. Japan ist somit weder Vorreiter noch ausgesprochener Nachzügler.

Strategisch richtet sich Japans Initiative klar auf Asien aus, wofür die geplante Präsentation bei der ADB-Jahrestagung 2027 den Rahmen liefert. Die drei Megabanken bedienen insgesamt über 300'000 Unternehmenskunden und verfügen damit über eine potenziell breite Adoptionsbasis. Auffällig ist, dass schliesslich erstmals drei konkurrierende Megabanken eine gemeinsame Emissionsplattform tragen. Ob diese Reichweite den Yen-Stablecoin aus seiner Nische hebt, entscheidet sich allerdings erst nach dem Start im März 2027.