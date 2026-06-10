Anthropic veröffentlicht mit Claude Fable 5 ein abgesichertes Mythos-Modell

Anthropic hat Claude Fable 5 veröffentlicht, das erste öffentlich verfügbare Modell der Mythos-Klasse, und ein Safeguard-System eingebaut, das in drei Hochrisikobereichen automatisch auf ein sichereres Modell umschaltet.

Die Mythos-Klasse bezeichnet Anthropics leistungsstärkste Modellstufe, die auf demselben Basismodell wie das ebenfalls neu freigeschaltete Claude Mythos 5 läuft. Fable bildet hingegen die neue Mittelklasse: identische Grundfähigkeiten, jedoch eingeschränkter Zugang zu sicherheitskritischen Funktionen. Anthropic hatte Claude Mythos Preview bereits im April 2026 angekündigt, damals mit ausdrücklichem Verweis auf zu hohe Missbrauchsrisiken für eine öffentliche Freigabe. Der Zugang blieb zunächst auf über 40 Elite-Technologieunternehmen über das Programm Project Glasswing beschränkt. Ein unbefugter Zugriff auf Mythos-Systeme über eine Drittanbieter-Umgebung verschärfte die Sicherheitsdebatte zusätzlich. Fable 5 ersetzt nun das bisherige Claude Opus 4.8 als stärkstes öffentlich zugängliches Modell. Gleichzeitig schaltete der Anbieter Claude Mythos 5 mit identischem Basismodell, aber in bestimmten Bereichen aufgehobenen Safeguards, für einen eingeschränkten Nutzerkreis frei.

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Claude Fable 5: Preisstruktur und Verfügbarkeit ab sofort

Mit 10 USD pro Mio. Input-Tokens und 50 USD pro Mio. Output-Tokens liegt Claude Fable 5 genau doppelt so hoch wie das bisherige Opus 4.8, das 5 USD beziehungsweise 25 USD kostet. Gegenüber dem Mythos Preview fällt der Preis hingegen deutlich: Die neue Mittelklasse kostet weniger als die Hälfte. Damit rückt Mythos-Klasse-Leistung erstmals in einen Bereich, der für einen breiteren Entwicklerkreis kalkulierbar wird. Zudem senkt Anthropic so die Zugangskosten zu seinem stärksten öffentlichen Modell bewusst.

Bis zum 22. Juni 2026 ist das Modell überdies kostenlos in den Pro-, Max-, Team- und Enterprise-Plänen enthalten. Über die API steht Fable 5 zunächst sofort vollständig zur Verfügung, sodass Entwickler ohne Wartezeit auf die neue Stufe zugreifen. Ausserdem ist das Modell seit dem 9. Juni 2026 allgemein in GitHub Copilot verfügbar. Diese breite Verteilung über mehrere Kanäle bringt die Mythos-Klasse-Leistung folglich schnell in produktive Entwicklungsumgebungen.

Safeguard-Architektur: automatischer Fallback in drei Risikobereichen

Das Kernstück von Fable 5 ist ein Mechanismus, der Anfragen in drei definierten Bereichen automatisch an Claude Opus 4.8 weiterleitet. Betroffen sind die Cybersicherheit mit Exploitation und agentenbasiertem Hacking, die Biologie und Chemie mit dualer Nutzung sowie die Destillation, bei der Nutzer Modellkapazitäten zu extrahieren versuchen könnten. Dieser Fallback tritt nach Anthropics Angaben jedoch in weniger als 5% der Sessions auf. In über 1'000 Stunden externem Red-Teaming fanden die Tester zudem keine universellen Jailbreaks.

Begleitend führt Anthropic eine neue Datenschutzregel ein: Für den Datenverkehr der Mythos-Klasse gilt eine Aufbewahrungsfrist von 30 Tagen, und die Daten fliessen nicht in das Modelltraining ein. Mit diesem Aufbau positioniert sich das Unternehmen ferner als erster Anbieter mit einem formellen Framework zur kontrollierten Freigabe von Modellen, die es selbst als zu gefährlich für die uneingeschränkte Öffentlichkeit einstuft. Somit verschiebt sich die Frage von einer reinen Veröffentlichungsentscheidung hin zu einem abgestuften Zugangssystem.

Als Gegenpol dient hingegen Claude Mythos 5, bei dem die Safeguards in einzelnen Bereichen aufgehoben sind. Den Zugang erhalten ausgewählte Partner über Project Glasswing, darunter AWS, Microsoft, Apple und CrowdStrike. Ebenso steht das Modell ausgewählten Bioforschern offen, für die die Beschränkungen im biologischen Bereich entfallen.

Benchmark-Vergleich: Claude Fable 5 gegen Opus 4.8 und Mitbewerber

Bei den massgeblichen Software-Engineering-Benchmarks setzt sich Fable 5 klar vom Vorgänger ab. Auf SWE-bench Verified erreicht das Modell 95.0% gegenüber 88.6% bei Opus 4.8, ein Vorsprung von 6.4 Prozentpunkten. Beim anspruchsvolleren SWE-bench Pro fällt der Abstand mit 80.3% gegenüber 69.2% noch deutlicher aus. Die Konkurrenz liegt hier hingegen weit zurück: GPT-5.5 kommt auf 58.6%, Gemini 3.1 Pro auf 54.2%.

Auch in spezialisierten Tests zeigt sich der Sprung. Auf FrontierCode Diamond erzielt Fable 5 mit 29.3% gegenüber 13.4% mehr als das Doppelte des Vorgängers. Beim Hex Core-Analytics-Benchmark ist es zudem das erste Modell überhaupt, das eine Trefferquote von 90% erreicht. In der Praxis migrierte Stripe eine Ruby-Codebasis von über 50 Mio. Codezeilen an einem einzigen Tag statt der veranschlagten zwei Monate. Schliesslich profitiert Fable 5 dreimal stärker von persistentem Speicher als Opus 4.8.

Warum Anthropic die Safeguards für zwingend hält, zeigt der ExploitBench des ungebremsten Mythos 5. Dort erreicht das Modell 78.0% gegenüber 40.0% bei Opus 4.8 und nur 34.0% bei GPT-5.5. Dieser Abstand bei offensiven Cyberfähigkeiten erklärt rückwirkend, weshalb der Anbieter den automatischen Fallback in der öffentlichen Version verankert.

Anthropic-IPO nahe der 1-Billionen-Marke als Kontext für Investoren

Das Produktrelease fällt in eine entscheidende Phase: Anthropic reichte am 1. Juni 2026 vertraulich ein Draft-S-1-Formular bei der SEC ein. Die letzte Finanzierungsrunde über 65 Mrd. USD bewertete das Unternehmen mit 965 Mrd. USD und damit knapp unterhalb der Schwelle von einer Billion. Als Bookrunner für den Börsengang gelten ausserdem Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley.

Die Bewertung stützt sich auf eine steile Wachstumskurve. Die Umsatz-Run-Rate lag im Mai 2026 bei rund 47 Mrd. USD und soll bis Ende Juni die Marke von 50 Mrd. USD überschreiten. Zum Vergleich: Im Juli 2025 betrug die Run-Rate noch 4 Mrd. USD. Somit hat sich der laufende Umsatz in weniger als einem Jahr mehr als verzehnfacht.

Auffällig ist die zeitliche Nähe zum Wettbewerber: OpenAI reichte am 8. Juni 2026 ebenfalls vertraulich für einen Börsengang ein. Diese parallele IPO-Welle der beiden grössten KI-Anbieter gilt als mögliches Signal für eine Marktreife des Sektors. Für Investoren wirkt Anthropics Bewertung folglich als Proxy für das Bewertungsniveau des gesamten KI-Marktes, und Fable 5 dient dabei als Produkt-Katalysator im IPO-Fenster.