Securitize vollzieht Börsengang an der NYSE unter Ticker SECZ

Securitize, ein führender Anbieter für die Tokenisierung realer Vermögenswerte, debütiert mit seinem Börsengang an der New York Stock Exchange. Ab dem 2. Juli 2026 handelt das Unternehmen unter dem Ticker SECZ, nachdem eine SPAC-Fusion mit Cantor Equity Partners II rund 400 Mio. USD brutto eingebracht hat.

Die Plattform bildet Fonds, Anleihen und Private-Equity-Anteile als digitale Token ab und macht sie für Investoren handelbar. Dafür hält das Unternehmen die gesamte regulatorische Infrastruktur für Emission, Verwaltung und Handel digitaler Wertpapiere. An der Spitze steht Mitgründer und CEO Carlos Domingo; das bekannteste Produkt ist BlackRocks BUIDL, der weltweit grösste tokenisierte Geldmarktfonds. Seit dem Start im März 2024 ist dieser auf über 3 Mrd. USD angewachsen. Insgesamt verwaltet der Anbieter mehr als 4 Mrd. USD an tokenisierten Vermögenswerten. Zu den Partnern zählen Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR und VanEck.

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Grösster SPAC-PIPE seit 2021 sichert 400 Millionen USD

Eine SPAC-Fusion bringt ein privates Unternehmen über eine börsennotierte Mantelgesellschaft an den Markt und umgeht so das langwierige IPO-Verfahren. Der Weg ist bei Technologiefirmen verbreitet, die rasch Kapital aufnehmen und einen börsennotierten Status erlangen wollen. Zunächst kündigten Securitize und Cantor Equity Partners II ihren Zusammenschluss im Oktober 2025 an. Den Kern bildet eine PIPE-Finanzierung über 225 Mio. USD, strukturiert als 22'500'000 Class-A-Aktien zu je 10.00 USD. Die Transaktion bewertet das Unternehmen vor Geldzufluss mit 1.25 Mrd. USD.

Die Konditionen lesen sich als institutionelle Bestätigung: Weniger als 30 Prozent der Aktionäre von Cantor Equity Partners II lösten ihre Anteile ein. Somit verblieben 71.5 Prozent des Treuhandvermögens im Unternehmen. Zusammen mit der überzeichneten PIPE-Runde summiert sich der Bruttoerlös auf rund 400 Mio. USD. Die Platzierung gilt zudem als grösster SPAC-PIPE für ein operatives Unternehmen seit 2021 und deutet auf eine Wiederentdeckung des Vehikels hin.

Als Sponsor fungiert ein Affiliate von Cantor Fitzgerald, einem etablierten Wall-Street-Haus. Dessen früherer CEO Howard Lutnick amtiert heute als US-Handelsminister, was der Transaktion politische Nähe verleiht. Die Aktionärsversammlung genehmigte den Zusammenschluss am 29. Juni 2026. Schliesslich firmiert die kombinierte Gesellschaft nach dem Closing am 1. Juli 2026 als Securitize Corp. Einen Tag später beginnt der Handel an der NYSE.

Lizenzen in USA und EU als regulatorischer Burggraben

In den USA ist Securitize bei der SEC als Broker-Dealer, Transfer Agent, ATS-Betreiber und Fund Administrator registriert. Jede Lizenz deckt einen Teil der Wertpapierkette ab: der Broker-Dealer-Status erlaubt die Emission, das ATS den Sekundärhandel, die Transfer-Agent-Funktion die Führung des Aktienregisters. Somit kann der Anbieter den gesamten Lebenszyklus eines tokenisierten Wertpapiers im regulierten Rahmen abbilden. Letztlich unterscheidet dieser geschlossene Kreislauf die Plattform von rein technischen Tokenisierungsdiensten ohne eigene Zulassungen.

In der EU ist das Unternehmen ebenfalls zugelassen, als Investment Firm und als Trading & Settlement System (TSS) unter dem DLT-Pilot-Regime. Dieses Regime erlaubt Wertpapierhandel und -abwicklung erstmals direkt auf einer Blockchain, statt über bestehende Zentralverwahrer. Nach eigenen Angaben ist Securitize daher das einzige Unternehmen mit Lizenzen in den USA und der EU zugleich. Benchmark Equity Research bewertet die Aktie folglich mit „Buy" und einem Kursziel von 16 USD, da die Analysten diese doppelte Zulassung als zentrales Differenzierungsmerkmal werten.

BlackRocks BUIDL-Fonds als kommerzieller Anker

Das Flaggschiff der Plattform ist BUIDL, ein tokenisierter Geldmarktfonds, den BlackRock im März 2024 auf Ethereum lancierte. Der Fonds bildet Anteile an kurzlaufenden US-Staatsanleihen als Blockchain-Token ab. Er zählte zudem zu den ersten institutionellen Tokenisierungsprodukten von BlackRock. Innerhalb von gut zwei Jahren wuchs das verwaltete Volumen auf über 3 Mrd. USD, womit BUIDL der grösste seiner Art weltweit ist. Letztlich belegt der Fonds, dass Securitize schon vor dem Listing tragfähige Erträge generiert.

BlackRock BUIDL-Fonds Gesamtvermögen (dunkelblau) und Gebühreneinnahmen (hellblau) / Quelle: DeFi Llama

Ursprünglich startete BUIDL allein auf Ethereum. Inzwischen ist der Fonds auf neun Blockchains verfügbar, darunter Arbitrum, Aptos, Avalanche, BNB Chain, Optimism, Polygon und Solana. Diese Multichain-Expansion folgt der Nachfrage institutioneller Halter und zeigt einen technologisch agnostischen Ansatz, bei dem Securitize die Infrastruktur über alle Netzwerke konsistent hält. Über BUIDL hinaus verwaltet die Plattform ferner Mandate für Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR und VanEck. Dieses Partner-Ökosystem trägt insgesamt zu einem Gesamtvolumen von über 4 Mrd. USD bei.

RWA-Markt verdoppelt sich auf 21 Milliarden USD

Securitize legt seinen Börsengang in eine Phase kräftigen Sektorwachstums. Die 15 führenden Protokolle zur Tokenisierung realer Vermögenswerte legten binnen eines Jahres um 128 Prozent zu, von 9.55 Mrd. USD auf 21.84 Mrd. USD. Treiber bleiben weiterhin die institutionelle Adoption und die zunehmende regulatorische Klarheit.

Längerfristig sehen Beratungshäuser ein erhebliches Potenzial: McKinsey taxiert das tokenisierte Asset-Universum auf bis zu 2 Bio. USD bis 2030. Vergleichsweise sieht BCG sogar bis zu 16 Bio. USD. Mit dem Listing positioniert sich das Unternehmen folglich als Infrastrukturplattform für dieses Wachstum.