SEC verschickt Wells Notice an NFT-Marktplatz OpenSea

Der NFT-Marktplatz Opensea hat eine Wells Notice von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) erhalten. Dies deutet auf eine zunehmende Feindseligkeit gegenüber Krypto-Projekten in den USA hin und ist das erste Mal, dass ein NFT-Marktplatz von der SEC unter die Lupe genommen wird.

Eine Wells Notice ist eine formelle Mitteilung an eine Einzelperson oder ein Unternehmen, dass die SEC die Einleitung von Durchsetzungsmassnahmen gegen sie in Betracht zieht. In der Regel geschieht dies als Ergebnis einer Untersuchung möglicher Verstösse gegen das Wertpapierrecht. Devin Finzer, Mitbegründer und CEO von OpenSea, warnte in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter), dass digitale Kunst nicht auf die gleiche Weise reguliert werden sollte wie besicherte Schuldverschreibungen. Eine solche Entscheidung würde Innovationen massiv behindern. Zur Unterstützung von Künstlern stelle OpenSea fünf Millionen US-Dollar zur Deckung der Anwaltskosten für NFT-Ersteller und -Entwickler bereit, die eine Wells Notice erhalten. Dies folgt auf eine Reihe von SEC-Massnahmen gegen Krypto-Projekte wie Uniswap, MetaMask, RobinHood und Ripple. Die Nachricht wurde nur einen Tag nach der Ankündigung einer vierten Auflage von Donald Trumps NFT-Sammelkarten bekannt gegeben.

Die SEC hat NFTs bereits in früheren Verfahren als Wertpapiere eingestuft. Letztes Jahr reichte die SEC Anklage gegen die NFT-Projekte Dapper Labs, Impact Theory und Stoner Cats ein. Die Projekte legten sich nicht mit der SEC an, sondern zahlten einen Vergleich. Jetzt ist Opensea, der grösste NFT-Marktplatz nach Anzahl Käufer und knapp hinter Blur in Bezug auf das Handelsvolumen, im Fadenkreuz der US-Behörden. Der Marktplatz scheint jedoch gewillt zu sein, sich der SEC zu widersetzen. Mit jahrelanger Erfahrung, einem starken Team und vor allem den Ressourcen, um eine Rechtskampagne zu finanzieren. Opensea hat über 300 Millionen US-Dollar von Top-Investoren wie a16z, Coatue oder Paradigm erhalten und wurde noch vor zwei Jahren mit 13.3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Da NFTs Sammlerstücke und Kunst sind, halten viele die Massnahmen der SEC für übertrieben. Manche fragen sich, was mit Eintrittskarten für öffentliche Veranstaltungen ist, wenn NFTs als Wertpapiere gelten. Dasselbe gilt für ähnliche Bereiche wie den Sammelkartenspielmarkt. Man könnte argumentieren, dass NFTs dasselbe sind wie physische Sammelkarten wie Pokémon oder Magic The Gathering. Wenn OpenSea gegen die SEC gewinnen kann, würde dies Klarheit in den gesamten NFT-Bereich bringen und möglicherweise einen neuen NFT-Boom auslösen.

Die Wells Notice scheint zu Handelsaktivitäten in den Top-Sammlungen geführt zu haben, die nach dem Preis pro Einheit geordnet sind. Dies ist ein leichter Neustart im NFT-Bereich, der im vergangenen Jahr einen starken Rückgang der Aktivitäten und des Interesses verzeichnet hat. Dies war hauptsächlich auf Projekte zurückzuführen, die noch nicht abgeschlossen waren, und auf Investoren, die auf andere Trends wie Solana-Memecoins umgestiegen sind.

Die Bekanntgabe der Wells Notice erfolgte nur einen Tag, nachdem Donald Trump die Veröffentlichung seiner vierten Auflage von NFT-Sammelkarten angekündigt hat. Offenbar nutzt die SEC die letzten Wochen vor einem möglichen Stimmungswandel in der Politik, sollte der republikanische Kandidat Trump gewählt werden, um rechtliche Mahnungen zu erlassen. Dann wird die SEC wahrscheinlich mit erheblichem Gegenwind rechnen müssen oder ihren Kurs komplett ändern, falls Gary Gensler, der für die Anti-Krypto-Haltung verantwortlich gemacht wird, unter einer potenziellen Trump-Administration tatsächlich von seinem Posten entfernt wird. Bis dahin hat OpenSea versprochen, gegen die SEC zu kämpfen und andere Künstler zu unterstützen, die Wells Notices erhalten sollten.

OpenSea has received a Wells notice from the SEC threatening to sue us because they believe NFTs on our platform are securities.

We're shocked the SEC would make such a sweeping move against creators and artists. But we're ready to stand up and fight.

