Trump lanciert seine vierte NFT-Kollektion

Der Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat angekündigt, eine vierte Sammlung von nicht-fungiblen Token (NFTs) zu veröffentlichen. Der ehemalige US-Präsident hat eine Krypto-freundliche Haltung eingenommen, die er in seinem aktuellen Wahlkampf bekannt zu machen versucht.

In einem Interview, das kurz vor der ersten Präsidentschaftsdebatte 2024 Ende Juni geführt, aber erst im Juli nach dem gescheiterten Attentat veröffentlicht wurde, kündigte Trump eine neue NFT-Kollektion an. Diese Ankündigung erfolgte nur ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung der Mug Shot-Ausgabe vom Dezember 2023 und einen Monat, nachdem die ersten physischen Mug Shot-Karten bei Sammlern eingegangen waren. Verwässert Trump seine NFTs? Nach dem starken anfänglichen Interesse und der positiven Resonanz auf seine ersten beiden Sammlungen, wobei die Zahlen der dritten Sammlung noch nicht bekannt sind, stellt sich die Frage, wie eine vierte Sammlung ausfallen wird.

Got our beautiful physical Mugshot Trump Digital Trading Cards today. @CollectTrump @realDonaldTrump pic.twitter.com/MEMtbd4Nxn — Bitcoin Hoodie Guy (@BTCHoodieGuy) May 10, 2024

Wie sich Trumps Krypto-Einstellung dank NFTs geändert hat

Seit seiner letzten Kandidatur hat Trump eine Pro-Krypto-Haltung eingenommen. Ein kluger Schachzug, um einflussreiche "Single-Issue"-Wähler zu gewinnen. Trump hat in einem Interview mit Bloomberg verraten, dass die NFT-Sammlungen, die er erst Ende 2022 ins Leben gerufen hat, ihm die Augen für die Krypto- Gemeinschaft geöffnet haben. Er erklärte auch, dass der Krypto-Bereich noch in den Kinderschuhen steckt. Er sehe es als seine Verantwortung, diesen Sektor zu betreten und die USA zu einem Krypto-Pionier zu machen. Trump scheint sehr daran interessiert zu sein, Krypto-Unternehmen wie MetaMask, die unter heftigem Beschuss der SEC stehen, im eigenen Land zu halten.

"Und ich habe es dreimal gemacht, und ich werde es noch einmal tun, weil die Leute wollen, dass ich noch eine [NFT-Kollektion] mache. Es ist ein unglaublicher Spirit. Wunderbar. Aber was ich wirklich bemerkte, war, dass alles - ich würde sagen, fast alles - in Krypto bezahlt wurde, in dieser neuen Währung. Und das hat mir die Augen geöffnet." - Donald Trump, republikanischer Präsidentschaftskandidat

Eine Krypto-Wallet, von der man annimmt, dass sie unter der Kontrolle von Donald Trump steht, enthielt über 2.8 Millionen Dollar an Kryptowährungen, höchstwahrscheinlich aus Lizenzgebühren im Zusammenhang mit dem Sammeln von Trump-Karten. Heute befinden sich in der Wallet fast 11 Millionen Dollar, fast die Hälfte davon in dem MAGA Memecoin. Dies könnte ein weiterer geschickter Geschäftszug von Trump sein, um den Markt für Memecoins zu nutzen. Trump ist bekannt für seine geschickten geschäftlichen Schachzüge und das Ausnutzen von Emotionen zu seinen Gunsten. Wird er die erhöhte Medienaufmerksamkeit nutzen und zuschlagen, solange der Markt heiss ist?

NFTs als Instrument zur Mittelbeschaffung und zur Belohnung von Unterstützern

Trumps erste beiden Kollektionen waren innerhalb eines Tages nach ihrer Veröffentlichung ausverkauft und brachten einen Erlös von 4.36 Mio. USD und 4.65 Mio. USD. Von der ersten Kollektion bewahrte Trump 1'000 NFTs in der eigenen Wallet auf. Vermutlich möchte er sie bei einer späteren Preiserhöhung verkaufen. Über die Mug Shot Edition von Dune liegen keine aktuellen Daten vor. Aber nach Angaben von Trump konnte er alle drei seiner früheren Kollektionen ausverkaufen. Das würde bedeuten, dass allein die dritte Kollektion weitere 9.9 Millionen Dollar einbrachte, also insgesamt etwa 18.9 Millionen Dollar für alle drei Kollektionen. Das dürfte erklären, warum eine vierte Kollektion in Planung ist.

Alle Kollektionen hatten einen Mindestpreis von 99 Dollar und wurden auf der Polygon-Blockchain veröffentlicht. Seine dritte Ausgabe, die Mugshot Trading Cards, kommt mit physischen Karten. Sie enthalten ein Stück seines Anzugs oder seiner Krawatte, die er trug, als sein Fahndungsfoto für seine Anklage wegen verschiedener Anklagen im Sommer 2023 aufgenommen wurde. Nachdem die Veröffentlichung der zweiten Kollektion aufgrund der Übersättigung des Marktes zu einem starken Rückgang des Mindestpreises der ersten Kollektion geführt hat, scheint der Hauptvorteil des Besitzes einer Trump NFT die Möglichkeit zu sein, an einem privaten Abendessen in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida teilzunehmen. Dafür mussten jedoch 47 Tickets in einer einzigen Transaktion erworben werden. Das macht satte 4'653 Dollar. Beim Kauf von 100 Sammelkarten auf einmal wurden weitere Vergünstigungen verteilt, darunter eine limitierte Auflage von Bitcoin-Ordinals, was auf Trumps tiefes Verständnis des Krypto-Bereichs hindeutet.

Marktresonanz auf Trumps Sammelkarten

Die Medien bezeichneten die NFTs als Geldmacherei, die ein schlechtes Licht auf die gesamte NFT-Branche warf. Die Sammlungen wurden sogar von der republikanischen Partei negativ kommentiert. Der BBC zufolge sagte Steve Bannon, ein rechtsgerichteter Medienkommentator und Trumps ehemaliger Chefstratege, er habe keine Lust mehr und alle an dem Projekt Beteiligten sollten gefeuert werden. Die Tatsache, dass Melania Trump auch fleissig NFTs herausgibt, die eine gewisse Vorgeschichte haben, bremst die Skepsis der Öffentlichkeit nicht. Angeblich konnte sie eine ihrer hohen, teuren NFTs eines modischen Hutes, den sie einst trug, nicht verkaufen und kaufte ihn schliesslich selbst für 180'000 Dollar.

Die Inhaber der ersten Kollektionen äusserten sich auch unzufrieden darüber, dass sie für die Mug Shot Edition nicht mit Airdrops oder Vergünstigungen belohnt wurden. Einige Entscheidungen widersprechen dem allgemeinen Ethos von NFTs, z.B. dass die Inhaber nicht das Recht haben, das geistige Eigentum der NFTs frei zu nutzen, wie es in der Branche üblich ist. Sie haben eine eingeschränkte Lizenz für die digitale Kunst und können sie nur für ihren eigenen persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch verwenden. Darüber hinaus sind die NFTs bis zum 31. Dezember 2024 nicht übertragbar.