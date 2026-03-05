NYSE-Muttergesellschaft ICE erwirbt Minderheitsbeteiligung an Krypto-Börse OKX

Intercontinental Exchange (ICE), Betreiber der New York Stock Exchange und einer der grössten Börsenbetreiber weltweit, hat eine Minderheitsbeteiligung an der Krypto-Börse OKX erworben. Diese Transaktion bewertet OKX mit 25 Milliarden Dollar.

Damit liegt OKX über den Bewertungen der kürzlich börsennotierten Konkurrenten Bullish und Gemini. Beide Parteien gaben die genaue Investitionssumme nicht bekannt. Im Rahmen des Deals erhält ICE einen Sitz im Verwaltungsrat von OKX. Gleichzeitig sollen die rund 120 Millionen OKX-Nutzer Zugang zu ICEs US-Futures-Märkten und tokenisierten NYSE-Aktien erhalten. OKX stellt ICE dafür einen Live-Preisfeed für alle gelisteten Kryptowährungen zur Verfügung. Der Rollout der integrierten Produkte ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Der OKB-Token von OKX reagierte unmittelbar auf die Nachricht und sprang um rund 50 Prozent nach oben.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Tokenisierte Wertpapiere als strategisches Bindeglied

Diese Partnerschaft geht über eine reine Finanzinvestition hinaus. Beide Unternehmen planen gemeinsame Clearing- und Risikomanagement-Lösungen, eine Multi-Chain-Custody- und Wallet-Architektur sowie blockchain-basierte Handelsinfrastruktur. ICE hatte bereits im Januar 2026 angekündigt, eine eigene Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere zu entwickeln. Mit der OKX-Beteiligung gewinnt ICE dafür die nötige Krypto-native Reichweite.

Konkret geht es um die Verschmelzung zweier Welten. OKX bringt 120 Millionen Nutzer und Erfahrung im Krypto-Handel mit, ICE regulierte Märkte und institutionelle Glaubwürdigkeit. Tokenisierte Aktien sollen Transaktionskosten senken, Abwicklungszeiten verkürzen und den globalen Zugang zu US-Wertpapieren vereinfachen. Befürworter argumentieren, dass blockchain-basierte Abwicklung den 24/7-Handel ermöglicht und Intermediäre reduziert.

"Unsere strategische Beziehung mit OKX wird den globalen Retail-Zugang zu den erstklassigen regulierten Märkten von ICE erweitern und unsere Pläne beschleunigen, On-Chain-Infrastruktur und tokenisierte Assets US-Investoren anzubieten." - Jeffrey C. Sprecher, Vorsitzender und CEO der Intercontinental Exchange

ICEs wachsende Krypto-Strategie

ICE war Frühinvestor bei Coinbase. Im Oktober 2025 investierte der Konzern dann bis zu 2 Milliarden Dollar in die Vorhersageplattform Polymarket bei einer Bewertung von rund 8 bis 9 Milliarden Dollar. Denn für ICE-Vizepräsident Michael Blaugrund steht viel auf dem Spiel. Künftige Konkurrenten von Börsenbetreibern wie ICE werden nicht zwingend traditionelle Institutionen wie CME oder Nasdaq sein. Sie könnten wie DeFi-Protokolle oder Super-Apps aussehen. Blaugrund verwies dabei explizit auf Robinhood und Uniswap als Beispiele.

Mit NYSE betreibt ICE die nach Marktkapitalisierung grösste Aktienbörse der Welt. Dazu kommen Terminbörsen wie ICE Futures und Clearinghäuser wie ICE Clear. Der Konzern bringt es auf eine Marktkapitalisierung von 70 bis 80 Milliarden Dollar. Gemessen daran ist die OKX-Bewertung von 25 Milliarden Dollar erheblich, liegt aber noch deutlich unter ICEs eigenem Börsenwert. Es handelt sich somit um ein kalkuliertes strategisches Investment, nicht um eine transformative Übernahme.

OKX: Vom DOJ-Vergleich zur institutionellen Anerkennung

Für OKX markiert der Deal einen bemerkenswerten Wandel. Noch im Februar 2025 einigte sich OKXs Tochtergesellschaft Aux Cayes FinTech mit dem US-Justizministerium auf einen Vergleich über 504 Millionen Dollar. Das Unternehmen bekannte sich schuldig, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben. Zusammengesetzt war die Strafe aus 420.3 Millionen Dollar Einziehung und 84.4 Millionen Dollar Geldbusse. Zwischen 2017 und 2024 hatte OKX systematisch gegen US-Regulierungen verstossen. US-Kunden erhielten trotz offizieller Geoblockierung Zugang zur Plattform.

Nach dem Settlement startete OKX im April 2025 einen regulierten Neuanfang in den USA. Der US-Hauptsitz liegt in San Jose, Kalifornien, mit weiteren Büros in New York und San Francisco. Rund 500 Mitarbeiter arbeiten bereits in der US-Division. Insgesamt beschäftigt OKX weltweit 5'000 Personen, davon sollen bis zu 2'000 in die USA verlagert werden. Roshan Robert, zuvor ein Executive Director bei Morgan Stanley und Barclays, leitet die US-Sparte.

OKX akzeptierte im Rahmen des DOJ-Vergleichs einen dreijährigen Compliance-Monitor bis 2027. Zusätzlich baute das Unternehmen ein Team von über 150 Personen mit Erfahrung in Strafverfolgung und Regulierung auf. Genau dieses regulatorische Fundament dürfte ICEs Entscheidung beeinflusst haben. Eine Investition in eine Krypto-Börse ohne glaubwürdige Compliance-Struktur wäre für den NYSE-Betreiber undenkbar gewesen.

TradFi-Kapital fliesst in den Krypto-Sektor

Die ICE-OKX-Transaktion steht nicht isoliert. Im November 2025 investierte Market-Making-Gigant Citadel Securities 200 Millionen Dollar in die Krypto-Börse Kraken bei einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar. Auch BlackRock, der weltweit grösste Vermögensverwalter, schloss zuletzt eine Partnerschaft mit dem DeFi-Protokoll Uniswap. Institutionelles Kapital sucht demnach systematisch Zugang zu Krypto-Infrastruktur. Es geht nicht mehr nur um Bitcoin-ETFs oder passive Exposure, sondern um direkte Beteiligungen an der operativen Infrastruktur des Krypto-Markts.

Der anhaltende regulatorische Druck auf Binance in den USA verschafft Wettbewerbern wie OKX zusätzlichen Spielraum bei der Gewinnung institutioneller Partner. Die konkreten Produkte aus der Partnerschaft sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 verfügbar werden. OKX-Nutzer erhalten dann Zugang zu ICEs US-Futures-Märkten und tokenisierten NYSE-Aktien. Der dreijährige Compliance-Monitor aus dem DOJ-Vergleich läuft parallel bis 2027 weiter. OKX-CEO Star Xu bezeichnete den Deal nicht als Endpunkt, sondern als Beginn einer tieferen Zusammenarbeit.