BlackRock bringt Treasury-Fonds BUIDL auf Uniswap und kauft UNI-Token

BlackRock öffnet seinen tokenisierten US-Treasury-Fonds BUIDL erstmals für den Handel über dezentrale Finanzinfrastruktur. Konkret wird der rund 2.4 Milliarden USD schwere Fonds über UniswapX handelbar, ein Offchain-Order-Routing-System von Uniswap Labs.

Securitize koordiniert als Herausgeber von BUIDL die technische Abwicklung über sein reguliertes Marktplatzsystem. Gleichzeitig hat BlackRock eine strategische Investition in UNI-Token getätigt, ohne Angaben zum Betrag zu veröffentlichen. Damit ist es für den weltgrössten Vermögensverwalter der erste direkte Einstieg in ein DeFi-Protokoll. Der Governance-Token von Uniswap stieg nach der Ankündigung um rund 20 bis 25 Prozent auf 4.11 USD.

So funktioniert der BUIDL-Handel via UniswapX

Das Handelssystem basiert auf einem Request-for-Quote-Framework (RFQ). Institutionelle Teilnehmer senden eine Handelsanfrage. Daraufhin identifiziert das System automatisiert das wettbewerbsfähigste Angebot aus einem Pool von whitelisted Market Makern. Zu den Liquiditätsgebern zählen Flowdesk, Tokka Labs und Wintermute. Danach erfolgt die Abwicklung onchain über Smart Contracts.

In der Praxis ermöglicht das nahezu sofortige Liquidität zwischen BUIDL und USDC. Somit läuft der Handel rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Allerdings bleibt der Zugang auf sogenannte "Qualified Purchasers" beschränkt, also Investoren mit mindestens 5 Millionen USD Vermögen. Denn trotz DeFi-Infrastruktur operiert das System innerhalb regulatorischer Leitplanken.

"Diese Zusammenarbeit mit Uniswap Labs und Securitize ist ein bemerkenswerter Schritt in der Konvergenz von tokenisierten Vermögenswerten und dezentraler Finanzwelt." - Robert Mitchnick, Global Head of Digital Assets bei BlackRock

Regulierte Brücke zwischen TradFi und DeFi

Securitize fungiert als regulatorisches Bindeglied. Das Unternehmen ist SEC-registrierter Broker-Dealer, Transfer Agent, Fund Administrator und ATS-Betreiber in den USA. Ebenso verfügt Securitize in Europa über eine vollständige Autorisierung unter dem EU DLT Pilot Regime. Damit betreibt es als einziges Unternehmen regulierte Digital-Securities-Infrastruktur in beiden Jurisdiktionen. Das verwaltete Vermögen liegt bei über 4 Milliarden USD.

BUIDL selbst ist zu 100 Prozent durch US-Treasury-Bills und Cash besichert. Ausserdem bietet der Fonds Investoren On-Chain-Yield auf Basis kurzlaufender Staatsanleihen. So kombiniert die Struktur die Sicherheit traditioneller Geldmarktinstrumente mit der Geschwindigkeit von Blockchain-basierter Abwicklung.

"Das ist der Durchbruch, auf den wir hingearbeitet haben - das Vertrauen und die regulatorischen Standards der traditionellen Finanzwelt mit der Geschwindigkeit und Offenheit von DeFi zu verbinden." - Carlos Domingo, CEO von Securitize

BlackRocks schrittweise Expansion in tokenisierte Infrastruktur

Die Uniswap-Integration reiht sich in eine breitere Expansionsstrategie für BUIDL ein. Zuletzt lancierte BlackRock den Fonds auf Binances BNB Chain im Rahmen einer Partnerschaft mit Binance. Parallel erfolgte eine Integration mit dem DeFi-Protokoll Euler über Avalanche. Darüber hinaus wurde Solana als siebte Blockchain in das BUIDL-Netzwerk aufgenommen.

Seit dem Launch 2024 war BUIDL bereits für Onchain-Transfers und bestimmte Liquiditätsformen verfügbar. Der Schritt zu UniswapX markiert jedoch eine neue Qualität. Erstmals nutzt BlackRock dezentrale Handelsinfrastruktur für die aktive Preisfindung eines tokenisierten Produkts. Und erstmals investiert der Vermögensverwalter direkt in einen DeFi-Governance-Token.

Signalwirkung bei begrenzter Reichweite

Die praktischen Auswirkungen sind zunächst überschaubar. Denn nur qualifizierte Investoren mit hohem Vermögen erhalten Zugang. Das RFQ-System unterscheidet sich fundamental von offenen Orderbüchern oder automatisierten Liquiditätspools. Solche Modelle sind für den breiten DeFi-Markt typisch. Entsprechend handelt es sich eher um institutionelle Infrastruktur mit DeFi-Technologie als um eine vollständige DeFi-Integration.

Dennoch setzt die Zusammenarbeit ein Signal. Schliesslich verwaltet BlackRock über 11 Billionen USD an Assets. Wenn der grösste Vermögensverwalter der Welt bewusst DeFi-Protokolle als Abwicklungsschicht wählt, verändert das die Wahrnehmung dezentraler Infrastruktur. Es geht weniger um den aktuellen Umfang als um den Präzedenzfall.

"Unser Ziel ist einfach: den Austausch von Werten günstiger, schneller und zugänglicher zu machen. BUIDL über UniswapX mit BlackRock und Securitize zu ermöglichen, schafft effizientere Märkte, bessere Liquidität und schnellere Abwicklung." - Hayden Adams, Gründer und CEO von Uniswap Labs

BUIDL ist mit rund 2.4 Milliarden USD AuM der grösste institutionelle tokenisierte Fonds auf öffentlichen Blockchains. Die Konvergenz von regulierten Vermögensverwaltern und dezentralen Liquiditätsplattformen nimmt damit konkrete Form an. Ob andere Asset Manager nachziehen, hängt massgeblich davon ab, wie sich das RFQ-Modell in der Praxis bewährt.