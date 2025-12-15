MicroStrategy behält Platz im Nasdaq-100 trotz Bitcoin-Dominanz

Strategy Inc., ehemals MicroStrategy, hat die jährliche Neugewichtung des Nasdaq-100 Index erfolgreich überstanden. Das Unternehmen bleibt trotz Bitcoin-Beständen von 660'624 BTC im Wert von rund 59 Milliarden Dollar Teil des Index.

Nasdaq gab am 12. Dezember 2025 bekannt, dass die Anpassungen am 22. Dezember wirksam werden – Strategy wurde erneut als eines der 100 Mitgliedsunternehmen bestätigt. Die Beibehaltung des Index-Platzes markiert einen wichtigen Meilenstein für das von Executive Chairman Michael Saylor geführte Unternehmen. Strategy hält mittlerweile 3.15 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots und gilt als grösster institutioneller Bitcoin-Investor weltweit. Die durchschnittlichen Anschaffungskosten der 660'624 BTC belaufen sich auf 74'696 Dollar pro Coin bei Gesamtinvestitionen von 49.35 Milliarden Dollar.

Sechs Unternehmen verlassen den Index

Bei der diesjährigen Neugewichtung entfernt die Nasdaq sechs Unternehmen aus dem Index: Biogen Inc., CDW Corporation, GlobalFoundries Inc., Lululemon Athletica Inc., ON Semiconductor Corporation und The Trade Desk Inc. Als Ersatz wurden Alnylam Pharmaceuticals, Ferrovial SE, Insmed Incorporated, Monolithic Power Systems, Seagate Technology Holdings und Western Digital Corp. aufgenommen.

Der Nasdaq-100 bildet die Grundlage für über 200 Exchange Traded Products mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar, darunter der bekannte Invesco QQQ Trust. Die jährliche Neugewichtung folgt einem regelbasierten Prozess, der primär auf Marktkapitalisierung und Liquidität basiert. Strategy erfüllte diese Kriterien trotz der aussergewöhnlichen Zusammensetzung seiner Bilanz.

Die Aktie von Strategy (Ticker: MSTR) verzeichnete im Jahr 2025 erhebliche Volatilität. Nach der Umbenennung von MicroStrategy zu Strategy im Februar 2025 setzte das Unternehmen seine aggressive Bitcoin-Akkumulationsstrategie fort. Zwischen dem 1. und 7. Dezember 2025 erwarb Strategy weitere 10'624 BTC für 962.7 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 90'615 Dollar pro Coin – der grösste Einzelkauf seit Juli 2025.

MSCI-Entscheidung als grössere Herausforderung

Während die Nasdaq-100-Bestätigung positiv ausfällt, steht Strategy vor einer potenziell folgenschwereren Prüfung durch MSCI. Der globale Index-Anbieter führt eine Konsultation über neue Regeln durch, die Unternehmen ausschliessen würden, deren digitale Vermögenswerte 50 Prozent oder mehr der Gesamtaktiva ausmachen. Die finale Entscheidung wird am 15. Januar 2026 bekanntgegeben, mit Inkrafttreten der Änderungen im Februar.

Strategy reagierte mit einem formellen Schreiben auf den MSCI-Vorschlag. Das Unternehmen bezeichnete die 50-Prozent-Schwelle als "diskriminierend, willkürlich und unpraktikabel". In der Stellungnahme argumentiert Strategy, dass Digital Asset Treasury Companies wie Strategy selbst operative Geschäfte betreiben, die digitale Vermögenswerte als produktives Kapital nutzen – nicht als passive Vehikel zur Abbildung von Preisbewegungen.

"Andere Branchen wie Öl, Holz, Gold oder Immobilien konzentrieren ihre Bestände ebenfalls auf einen einzigen Vermögenstyp, ohne aus Indizes ausgeschlossen zu werden." - Strategy Inc. in der Stellungnahme an MSCI

Analysten von JPMorgan schätzen, dass ein Ausschluss aus MSCI-Indizes allein zu passiven Fondsabflüssen von 2.8 Milliarden Dollar führen könnte. Sollten andere Index-Anbieter ähnliche Regeln implementieren, könnten die Gesamtabflüsse bis zu 8.8 Milliarden Dollar erreichen. Die Konsultationsfrist läuft bis zum 31. Dezember 2025.

Bitcoin-Treasury-Modell auf dem Prüfstand

Strategy positioniert sich selbst als "weltweit erste und grösste Bitcoin-Treasury-Company". Das Geschäftsmodell basiert darauf, über Kapitalmassnahmen wie Aktienverkäufe und Anleiheemissionen Mittel zu beschaffen und diese in Bitcoin zu investieren. Im ersten Quartal 2025 führte das Unternehmen die Fair-Value-Bilanzierung für seine Bitcoin-Bestände ein, was zu einer Aufwertung der Gewinnrücklagen um 12.7 Milliarden Dollar führte.

Die rechtliche Umbenennung von MicroStrategy Incorporated zu Strategy Inc. wurde am 11. August 2025 vollzogen, nachdem das Unternehmen bereits am 5. Februar 2025 den Markennamen "Strategy" eingeführt hatte. Die Wertpapiere werden weiterhin unter den etablierten Ticker-Symbolen an der Nasdaq Global Select Market gehandelt: MSTR für Class-A-Stammaktien sowie STRK, STRF, STRD und STRC für verschiedene Vorzugsaktien-Serien.

Die Bitcoin-Bestände von Strategy repräsentieren zum aktuellen Kurs von rund 89'000 Dollar pro Bitcoin einen nicht realisierten Gewinn von etwa 11.6 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat seine Strategie trotz Kritik von Analysten konsequent verfolgt.

Unsicherheit bleibt bestehen

Die Bestätigung im Nasdaq-100 verschafft Strategy kurzfristige Stabilität, doch die kommenden Monate werden entscheidend sein. Neben der MSCI-Entscheidung im Januar 2026 beobachten Investoren, wie andere Index-Anbieter auf das Bitcoin-Treasury-Modell reagieren werden. Die Diskussion wirft grundsätzliche Fragen zur Klassifizierung von Unternehmen auf, die digitale Vermögenswerte als Kernbestandteil ihrer Unternehmensstrategie halten.

Für den breiteren Krypto-Markt könnte die MSCI-Entscheidung Präzedenzcharakter haben. Sollte Strategy aus globalen Indizes ausgeschlossen werden, könnten andere Unternehmen mit ähnlichen Strategien ebenfalls betroffen sein. Dies würde die Akzeptanz von Bitcoin als Corporate-Treasury-Asset potenziell beeinträchtigen. Die Marktreaktion auf die Januar-Entscheidung wird zeigen, ob institutionelle Investoren das Modell langfristig mittragen oder ob regulatorische Hürden den Trend bremsen werden.