Krypto-Börse Coinbase expandiert in Aktienhandel und Prognosemärkte

Coinbase Global kündigt den Einstieg in Prognosemärkte und Aktienhandel an. Die grösste US-Kryptobörse integriert Event-Kontrakte über eine Partnerschaft mit dem CFTC-regulierten Anbieter Kalshi und ermöglicht provisionsfreien Handel mit Aktien und ETFs.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des "System Update 2025"-Events in San Francisco, bei dem CEO Brian Armstrong die Vision einer "Everything Exchange" vorstellte – einer Plattform, auf der Nutzer sämtliche Asset-Klassen handeln können. Die Aktie schloss im regulären Handel bei 244.19 US-Dollar und gewann im nachbörslichen Handel 2 Prozent auf 249.09 US-Dollar. Die strategische Neuausrichtung positioniert Coinbase in direkter Konkurrenz zu Robinhood, das bereits seit August 2025 Event-Kontrakte über eine eigene Kalshi-Partnerschaft anbietet.

Prognosemärkte: Event-Kontrakte als reguliertes Finanzinstrument

Prognosemärkte ermöglichen es Nutzern, auf die Ergebnisse realer Ereignisse zu spekulieren. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) klassifiziert diese Event-Kontrakte als Derivate und nicht als Glücksspiel. Technisch handelt es sich um binäre Optionen mit "Ja"- oder "Nein"-Auszahlungen, die zwischen 0.01 und 0.99 US-Dollar gehandelt werden. Korrekte Vorhersagen zahlen 1 US-Dollar aus, falsche Kontrakte verfallen wertlos.

Die Preisbildung erfolgt über Marktmechanismen: Wenn 80 Prozent der Teilnehmer ein "Ja"-Ergebnis erwarten, kostet die "Ja"-Position etwa 0.80 US-Dollar, während die "Nein"-Position bei 0.20 US-Dollar liegt. Diese Preisentwicklung spiegelt die kollektive Wahrscheinlichkeitseinschätzung der Marktteilnehmer wider.

Kalshi erhielt 2020 als erste Plattform die CFTC-Lizenz als Designated Contract Market (DCM) für Event-Kontrakte. Ein Rechtsstreit um politische Wahl-Kontrakte endete im Oktober 2024 mit einem Gerichtsentscheid zugunsten von Kalshi, der Event-Kontrakte als legitime Finanzderivate einstufte. Die CFTC zog ihre Berufung zurück, was den regulatorischen Rahmen für Prognosemärkte in den USA festigte.

Integration und Wettbewerbspositionierung

Coinbase übernimmt bei der Integration der Prognosemärkte das Modell von Robinhood: Die Plattform bezieht Order-Flow von Kalshi, wobei Nutzer direkt in der Coinbase-App handeln können. Die Gebührenstruktur liegt bei 0.01 US-Dollar pro Kontrakt für Coinbase sowie zusätzlich 0.01 US-Dollar für Kalshi – insgesamt also 0.02 US-Dollar pro gehandeltem Kontrakt und Seite.

Zum Start werden "Tausende" von Kalshi-Kontrakten verfügbar sein, die Ereignisse aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sport und weiteren Kategorien abdecken. Positionen in Prognosemärkten erscheinen neben bestehenden Krypto-Guthaben, wobei der Mindesteinsatz bei 1 US-Dollar in USD oder USDC liegt.

Der Aktienhandel startet zunächst mit einer kuratierten Liste wichtiger Aktien und ETFs, soll jedoch in den kommenden Monaten auf Tausende weitere Titel ausgeweitet werden. Coinbase bietet erweiterte Handelszeiten an fünf Tagen pro Woche ausserhalb der regulären Börsenzeiten – ohne Provisionen. Die Finanzierung erfolgt wahlweise in US-Dollar oder USDC.

Marktvolumen und wirtschaftliche Bedeutung

Prognosemärkte entwickeln sich zu einem signifikanten Geschäftsfeld. Robinhood generiert bereits 100 Millionen US-Dollar annualisierte Umsätze mit Event-Kontrakten, wobei über 1 Million Kunden 11 Milliarden Kontrakte handelten. Basierend auf Oktober-Zahlen prognostiziert das Unternehmen ein 300-Millionen-Dollar-Geschäft.

Eine Analyse von Eilers & Krejcik projiziert für Prognosemärkte ein jährliches Handelsvolumen von 1 Billion US-Dollar bis Ende des Jahrzehnts. Im dritten Quartal 2025 erreichte Kalshi ein Handelsvolumen von 4.5 Milliarden US-Dollar, während Polymarket 3.5 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Allein im November 2025 verarbeitete Kalshi 5.8 Milliarden US-Dollar, Polymarket 3.7 Milliarden US-Dollar – zusammen knapp 10 Milliarden US-Dollar monatlich.

Die regulatorische Landschaft entwickelt sich zugunsten der Branche. Neben Kalshi erhielt am 10. Dezember 2025 auch Gemini Titan die CFTC-Lizenz als Designated Contract Market – nach einem fünfjährigen Genehmigungsprozess seit März 2020. Die CFTC gewährte zudem Erleichterungen bei Daten- und Aufzeichnungspflichten für mehrere Anbieter. Polymarket erhielt im November 2025 eine geänderte Genehmigung der CFTC und kehrte damit als regulierter Designated Contract Market in den US-Markt zurück.

Strategische Transformation zur Everything Exchange

Die Expansion in Prognosemärkte und Aktienhandel ist Teil einer umfassenden Produktoffensive. Neben diesen beiden Kernankündigungen präsentierte Coinbase weitere Services: "Coinbase Tokenize" bietet eine End-to-End-Lösung für die Tokenisierung von Off-Chain-Assets, die Emission, Verwahrung, Compliance und Handel vereint. Die Plattform entwickelt zudem benutzerdefinierte Stablecoins, AI-gestützte Anlageberater sowie 24/7-Perpetuals mit bis zu 50-facher Hebelwirkung für Krypto und Aktien, die Anfang 2026 lanciert werden sollen.

Armstrongs Vision sieht vor, dass sämtliche Hauptanlageklassen langfristig auf die Blockchain migrieren – von Prognosemärkten und Aktien über Rohstoffe bis hin zu Real-World-Assets (RWAs) wie Immobilien. Diese Strategie positioniert Coinbase in direkter Konkurrenz zu etablierten Fintech-Plattformen wie Robinhood, die ebenfalls auf eine Vereinheitlichung verschiedener Handelsangebote setzen.

Die unmittelbaren Auswirkungen auf traditionelle Finanzdienstleister dürften begrenzt bleiben, da Coinbase zunächst mit einer reduzierten Produktpalette startet. Dennoch signalisiert die Ankündigung eine strukturelle Verschiebung: Krypto-Börsen entwickeln sich zu universellen Handelsplattformen, während traditionelle Broker Krypto-Assets integrieren. Der Wettbewerb um Marktanteile in diesem konvergierenden Markt intensiviert sich damit erheblich.