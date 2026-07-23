Krypto-Börse BitMEX schliesst nach elf Jahren

Die Krypto-Derivatebörse BitMEX schliesst ihren Handelsbetrieb per 23. September 2026, 04:00 UTC, endgültig, elf Jahre nach der Gründung durch Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed. Neuregistrierungen stoppte die Plattform bereits am 23. Juli 2026 mit sofortiger Wirkung.

BitMEX ist eine Krypto-Derivatebörse, die den professionellen Handel mit gehebelten Terminkontrakten für Retail-Trader zugänglich machte. Ihr Kernprodukt, der Perpetual Swap mit bis zu 100-fachem Leverage, wurde zum Branchenstandard und läuft heute auf Tausenden Handelsplätzen. Hinter der Börse steht seit der Gründung 2014 die Gesellschaft HDR Global Trading Limited. Deren Verwaltungsrat traf den Schliessungsentscheid nach einer strategischen Überprüfung des Geschäfts und der gesamten Branche. Ab 26. August 2026 greifen Risikolimiten, danach folgt am 23. September die endgültige Abwicklung mit Zwangsliquidation offener Positionen. Der börseneigene Token BMEX brach nach der Ankündigung um über 97 Prozent ein.

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Der Fristenplan für BitMEX-Nutzer bis zur Schliessung

Für bestehende Nutzer beginnt ein klar getakteter Countdown. Zunächst stoppte die Plattform am 23. Juli 2026 sämtliche Neuregistrierungen mit sofortiger Wirkung. Ab dem 26. August 2026, 04:00 UTC, blockiert die Börse dann neue Positionen vollständig. Ab diesem Zeitpunkt sind folglich ausschliesslich reduzierende Trades zulässig, mit denen Nutzer bestehende Engagements abbauen. Verbleibende offene Positionen liquidiert die Börse zuvor geordnet zwangsweise. Wer bei der endgültigen Abschaltung noch offene Positionen hält, verliert diese durch sofortige Zwangsschliessung.

Die Verantwortung für Handelsverluste aus verpassten Fristen weist das Unternehmen von sich. Nutzer sollten ihre Bestände daher rechtzeitig ordnen. Auszahlungen funktionieren allerdings auch nach dem Schliessungszeitpunkt weiter, und der Login-Zugang zu Kontoständen bleibt bestehen. Sämtliche gestakten BMEX-Token hat die Börse gleichzeitig aus dem Staking gelöst und den Nutzerkonten zurückerstattet.

Kostenlos bleibt das Warten jedoch nicht. KYC-verifizierte Nutzer, die bis zur Schliessung nichts abheben, zahlen künftig eine monatliche Kontogebühr. Diese beträgt 50 USD im Äquivalent oder 1 Prozent pro Jahr auf das Restguthaben, je nachdem, was höher ausfällt. Zudem kann die Gebühr mit Vorankündigung weiter steigen. Bei den Auszahlungen selbst warnt die Plattform vor möglichen Verzögerungen. Grund sind die Bestätigungszeiten von Bitcoin-Blöcken, die bis zu einer Stunde betragen und den Durchsatz aus einem fixen Adresspool begrenzen. Einen beschleunigten oder priorisierten Auszahlungsservice bietet die Börse nicht an.

Ein Verkaufsprozess ohne Käufer ging der Schliessung voraus

Die Schliessung kam nicht aus dem Nichts. Bereits seit Februar 2025 suchte BitMEX einen Käufer und beauftragte dafür die Investmentbank Broadhaven Capital Partners mit einem Verkaufsprozess. Einen Käufer oder einen Verkaufsabschluss bestätigte dennoch niemand öffentlich. Die Schliessung erfolgt somit offenbar anstelle eines Verkaufs, den die Eigentümerin über mehr als ein Jahr nicht zustande brachte.

Den formellen Entscheid traf der Verwaltungsrat von HDR Global Trading nach einer strategischen Überprüfung. Deren konkrete Ergebnisse legte das Unternehmen jedoch nicht offen, ebenso wenig, ob der Verkaufsprozess überhaupt einen Bieter hervorbrachte. Vorausgegangen war dem Schritt ein tiefgreifender Führungswechsel. Ende Juni 2026 traten CEO Stephan Lutz, CFO Ina Steiner und Chief Growth Officer Raphael Polansky ab. Neuer CEO wurde Peter Wilkinson, zuvor COO und Global General Counsel der Börse.

Finanziell steht die abtretende Plattform hingegen nach eigenen Angaben solide da. Laut ihrer Proof-of-Reserves-and-Liabilities-Seite übersteigen die Vermögenswerte die Verbindlichkeiten. Über die gesamte Betriebsgeschichte verzeichnete BitMEX zudem keine durch Hacks verlorenen Kundengelder, ein in der Branche seltener Nachweis. Die Schliessung erfolge letztlich aus einer Position operativer Stabilität heraus, nicht wegen Zahlungsunfähigkeit oder eines Sicherheitsvorfalls.

Regulatorischer Druck prägte die letzten Betriebsjahre

Der Schliessung ging eine Dekade voraus, in der regulatorische Konflikte den Betrieb prägten. Im Jahr 2020 erhoben US-Behörden Anklage gegen die Börse wegen unzureichender Geldwäscheprävention. Die drei Mitgründer zogen sich daher aus ihren operativen Rollen zurück. Vier Jahre später bekannte sich die Betreibergesellschaft HDR Global Trading schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstossen zu haben. Grund war ein unzureichendes Anti-Geldwäsche-Programm.

Die juristische Aufarbeitung zog sich weiterhin über Jahre. Im Januar 2025 belegten die Behörden das Unternehmen schliesslich mit einer zusätzlichen Busse von 100 Mio. USD. Nur wenige Wochen darauf, im März 2025, begnadigte US-Präsident Donald Trump die drei Mitgründer Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed. Damit galt die strafrechtliche Vergangenheit der Börse als weitgehend bereinigt.

Genau diese Abfolge macht die Schliessung bemerkenswert. Die Busse war bezahlt, die Gründer waren rechtlich rehabilitiert, und dennoch verschwindet die Plattform gut ein Jahr danach vom Markt. Der Rückzug wirkt folglich nicht wie eine unmittelbare Folge des regulatorischen Drucks. Er erscheint eher als geschäftliche Entscheidung in einem zunehmend umkämpften Derivatemarkt.

Der Perpetual Swap überdauert die Börse, die ihn erfand

Was BitMEX hinterlässt, ist letztlich ein Produkt, das den Betrieb der Börse überdauern wird. Die Plattform entwickelte den Perpetual Swap, einen Terminkontrakt ohne Verfallsdatum, der heute als meistgehandeltes Produkt der Kryptobranche gilt. Praktisch jede grosse Derivatebörse hat das Format übernommen, das auf Tausenden Handelsplätzen läuft. In ihrer offiziellen Ankündigung verwies die Börse selbst auf dieses Erbe.

Zur Hochphase Ende der 2010er-Jahre zählte BitMEX ursprünglich zu den dominierenden Handelsplätzen im Krypto-Derivatemarkt. Marktdaten aus jenem Zeitraum verorteten das jährliche Handelsvolumen zeitweise über 1 Bio. USD und den Marktanteil bei rund 57 Prozent. Diese Grössenordnung erreichte die Plattform später nicht mehr, da neue Wettbewerber und regulatorischer Druck das Feld veränderten.

Der Markt quittierte die Schliessungsankündigung hingegen mit einem Totalabsturz des börseneigenen Tokens. BMEX brach innerhalb von 24 Stunden um über 90 Prozent ein und notierte anschliessend bei rund 0.007 USD. Die voll verwässerte Marktkapitalisierung schmolz damit auf etwa 3 Mio. USD runter.

Damit endet die operative Geschichte einer Börse, die den Krypto-Derivatehandel massgeblich geformt hat. Der Perpetual Swap aber bleibt, längst gelöst von seinem Erfinder, das strukturelle Fundament eines Marktes, den BitMEX einst anführte.