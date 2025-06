Justin Suns Tron strebt Börsengang (IPO) an

Nach monatelanger US-Ermittlungen soll Tron über SRM Entertainment an die US-Börse Nasdaq gehen – ein strategisch aufgeladenes Listing für den umstrittenen Gründer und Milliardär Justin Sun.

Tron, die Blockchain-Plattform von Justin Sun, plant ein öffentliches Listing über eine Reverse-Merger-Transaktion mit dem Nasdaq-gelisteten Unternehmen SRM Entertainment. Die Fusion erfolgt über die Investmentbank Dominari Securities und könnte Tron innerhalb weniger Wochen an der US-Börse platzieren. Hintergrund ist ein US-Steuergesetzgeber „moratorium“: Ermittlungen gegen Sun und Tron wurden pausiert, was den Weg für das Listing freimacht, wie Financial Times berichtet.

Börsengang trotz umstrittenem Hintergrund

Der Schritt erfolgt rund vier Monate, nachdem US-Regulatoren ihre Untersuchung gegen Justin Sun eingestellt bzw. auf Eis gelegt haben. Damit stellt sich der Weg frei, dass Tron die Kontrolle über SRM per Reverse Merger übernimmt und anschliessend traditionsgemäss börsennotiert wird. Diese Form der Notierung bietet den Vorteil schnellerer Marktzugang und weniger Komplexität als ein klassischer IPO.

Unklar bleibt bislang, welche Bewertung für Tron im Rahmen der Fusion angesetzt wird. Hinter dem Deal steht Dominari Securities, eine Boutique-Investmentbank mit Verbindungen zur Trump-Familie – was angesichts Sun’s früherem 75 Mio. USD-Investment in Trump-nahe Projekte zusätzlichen politischen Sprengstoff birgt. Der Aktienpreis der Partnerfirma SRM Entertainment schoss nach der Ankündigung rasant an.

Brisante politische Dimension

Der Börsengang von Tron steht in einer politischen Grauzone: Kritiker, etwa Ex‑Congressman Sean Casten, verweisen auf die Parallelen zwischen Sun’s früheren Zuwendungen an Trump-nahe Gruppen und dem jetzigen Listing. Die ausbleibenden Ermittlungen oder die "Pause" bei regulatorischen Vorgängen zugunsten des Listings werfen Fragen zur Unabhängigkeit der US-Behörden und möglicher politischer Einflussnahme auf – ein Grund, warum das Listing nicht nur aus finanzieller, sondern auch aus rechtspolitischer Sicht Beachtung findet.

Sollte das Listing wie geplant erfolgen, wäre es ein weiterer prominenter Vorstoss traditioneller Kapitalmärkte in Richtung Web3. Tron stünde damit auf Augenhöhe mit Krypto-Startups wie Coinbase oder Kraken, die sich ebenfalls für ein öffentliches Momentum entschieden haben. Allerdings sind Tron und der Gründer Justin Sun aufgrund einer intransparenten Vergangenheit weitaus umstrittener.