Interactive Brokers erlaubt Kontofinanzierung mit Stablecoins

Der US-Broker Interactive Brokers erweitert seine Zahlungsinfrastruktur und erlaubt künftig die Finanzierung von Brokerage-Konten mit Stablecoins. Damit öffnet eines der weltweit grössten Online-Brokerhäuser den Zugang zu digitalen Dollar-Token als Einzahlungsquelle für den Wertpapierhandel.

Kunden von Interactive Brokers können künftig Stablecoins nutzen, um Guthaben auf ihre Konten einzuzahlen. Die Lösung richtet sich zunächst an ausgewählte Märkte und Kundengruppen und ist in das bestehende Compliance- und Abwicklungssystem des Brokers eingebettet.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Stablecoins als neue Einzahlungsmethode

Mit der Einführung von Stablecoin-Einzahlungen reagiert Interactive Brokers auf die steigende Nachfrage nach schnelleren und effizienteren Zahlungswegen. Stablecoins ermöglichen nahezu sofortige Wertübertragung, unabhängig von klassischen Banköffnungszeiten. Laut Bloomberg bleibt Interactive Brokers dabei seiner konservativen Linie treu: Die Stablecoins dienen ausschliesslich der Kontofinanzierung, nicht dem direkten Handel als Anlageprodukt. Die Konvertierung in Fiat-Guthaben erfolgt innerhalb der bestehenden Broker-Infrastruktur, wodurch Handels- und Abwicklungsprozesse unverändert bleiben.

Interactive Brokers betont, dass das Angebot vollständig in die regulatorischen Vorgaben integriert ist. KYC-, AML- und Herkunftsprüfungen gelten auch für Stablecoin-Einzahlungen. Damit unterscheidet sich der Schritt klar von unregulierten Krypto-Onramps. Der Broker positioniert Stablecoins nicht als Ersatz für Banküberweisungen, sondern als zusätzliche, technologische Erweiterung bestehender Zahlungswege. Dieser Ansatz passt zur Strategie des Unternehmens, Innovation zuzulassen, ohne das klassische Brokerage-Modell zu verändern.

Bedeutung für institutionelle und aktive Trader

Für professionelle Marktteilnehmer kann die neue Funktion operative Vorteile bringen. Stablecoin-Einzahlungen verkürzen die Zeit zwischen Kapitalbereitstellung und Investition und reduzieren Reibungsverluste bei internationalen Transfers. Besonders für global agierende Trader und Vermögensverwalter entsteht damit ein flexiblerer Zugang zu Liquidität. Gleichzeitig bleibt die Trennung zwischen digitalem Zahlungsweg und traditionellem Wertpapierhandel klar bestehen.

Der Schritt von Interactive Brokers ist ein weiteres Signal dafür, dass Stablecoins zunehmend als Zahlungsinfrastruktur im traditionellen Finanzsystem akzeptiert werden. Nach Banken, Zahlungsdienstleistern und Vermögensverwaltern integrieren nun auch grosse Broker digitale Dollar-Token in ihre Prozesse.