Dragonfly Capital sichert sich 650 Millionen Dollar für vierten VC-Fonds

Dragonfly Capital hat Investitionen in seinen vierten Venture-Fonds bei 650 Millionen Dollar geschlossen. Ursprünglich lag das Ziel bei 500 Millionen. Die Überzeichnung um 150 Millionen Dollar signalisiert anhaltendes LP-Vertrauen in einen Markt, der viele Krypto-Venture-Firmen aussortiert.

Der Fonds erreicht damit exakt die Grösse von Fund III aus dem Jahr 2022. Denn Dragonfly gehört zu den wenigen Krypto-VCs, die seit 2018 kontinuierlich neues Kapital einsammeln konnten. Das SEC-Filing für Fund IV reichte die Firma bereits im November 2024 ein. Im September desselben Jahres hatte sie 250 Millionen Dollar der ursprünglichen Zielsumme beisammen, wie Fortune berichtet.

Konsolidierung im Krypto-VC-Markt

Die Branche durchläuft eine strukturelle Bereinigung. Die Zahl aktiver US-Venture-Firmen sank zwischen 2021 und 2024 um mehr als 25 Prozent, von rund 8'300 auf etwa 6'200. Gleichzeitig fielen die Anzahl Deals im Krypto-Bereich 2025 um rund 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Konkret schrumpfte die Zahl von über 2'900 Transaktionen auf circa 1'200. Das investierte Gesamtvolumen stieg allerdings auf 18.9 Milliarden Dollar, gegenüber 13.8 Milliarden in 2024.

Kapital konzentriert sich also bei weniger Deals in grösseren Runden und IPOs. Rob Hadick, General Partner bei Dragonfly, beschreibt die Lage nüchtern.

"Viele Krypto-Venture-Firmen nähern sich dem Ende ihrer Runway aus früheren Fonds und haben Schwierigkeiten, neues Kapital einzusammeln." - Rob Hadick, General Partner, Dragonfly Capital

Daneben sanken Seed-Finanzierungen 2025 um 18 Prozent. Series-B-Runden legten hingegen um 90 Prozent zu. Der Trend ist eindeutig - Kapital fliesst in spätere Phasen und zu Firmen mit nachgewiesenem Track Record. Dragonfly positioniert sich als mittelgrosser, fokussierter Fonds. Zum Vergleich: a16z verwaltet über 7.6 Milliarden Dollar AuM in Krypto, Paradigm steuert einen 2.5-Milliarden-Dollar-Flagship-Fund.

Von Peking nach San Francisco

Alex Pack und Bo Feng gründeten Dragonfly 2018 als East-West-Bridge-Fonds. Der erste Fonds umfasste 100 Millionen Dollar, unterstützt von führenden asiatischen Tech-Investoren. Der ursprüngliche Vorteil lag in der Brückenfunktion zwischen westlichen und chinesischen Krypto-Märkten.

Das chinesische Krypto-Verbot 2020 erzwang jedoch eine Neuausrichtung. Die Firma verlegte ihren Sitz zunächst nach Singapur, später nach San Francisco. Alex Pack verliess Dragonfly nach Fund II, um Hack VC zu gründen. Daraufhin übernahm Haseeb Qureshi die Führung. Qureshi war zuvor Profi-Pokerspieler und Software-Engineer bei Airbnb. Heute moderiert er den Podcast "Chopping Block" und unterrichtet Web3 Entrepreneurship an der UC Berkeley.

Fund II schloss 2021 bei 225 Millionen Dollar. Fund III folgte 2022 mit 650 Millionen. Rob Hadick stiess im April 2022 zum Team, nachdem er beim GoldenTree Hedge Fund tätig war. Seit 2019 verwaltet Dragonfly ausserdem über 1 Milliarde Dollar in Liquidität durch ein eigenes Trading-Team. Das liefert dem Fonds Echtzeit-Marktdaten für primäre Investitionsentscheidungen.

Portfolio: Ethena als Vorzeigeinvestment

Dragonfly führte Ethenas Seed-Runde über 6 Millionen Dollar. Damals wiesen andere Investoren das Modell als zu riskant zurück. Ethenas Stablecoin USDe hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von rund 6.3 Milliarden Dollar erreicht. Anschliessend schloss Ethena eine 100-Millionen-Dollar-Runde mit Franklin Templeton und dem Venture-Arm von Fidelity.

Bei Polymarket verlief die Geschichte anders. Dragonfly stand 2020 kurz davor, in die Seed-Runde zu investieren. Letztlich entschied sich die Firma aber gegen ein Gegenangebot zu Polychains besserem Term Sheet. Qureshi räumt ein:

"Es war offensichtlich ein riesiger Fehler unsererseits, aber wir hatten die richtige Idee." - Haseeb Qureshi, Managing Partner, Dragonfly Capital

Dragonfly stieg später dennoch in die Series B ein und machte insgesamt zwei Investitionsrunden in Polymarket (2024 und 2025). Insgesamt zählt das Portfolio 19 Unicorns, darunter Polymarket, Rain, Monad Labs und Ethena. In acht Jahren hat der Fonds 162 Unternehmen finanziert. Allein 2025 waren es 14 neue Investitionen. Weitere Portfolio-Unternehmen umfassen Avalanche, Amber Group, MegaETH, Pendle, Kaito und Bitget.

Investitionsphilosophie gegen den Hype

Dragonflys Ansatz unterscheidet sich eigenen Angaben zufolge von vielen Krypto-VCs. Die zentrale Frage laute nämlich, ob ein Projekt in fünf bis zehn Jahren noch relevant ist. Der Fokus liege auf echten Einnahmen und institutionellen Kunden statt auf Tokenomics und narrativen Zyklen. So erkläre sich die Bereitschaft, früh in unkonventionelle Projekte wie Ethena zu investieren, während der breitere Markt zurückschreckte.

"Wir reden offen und sagen, was wir denken. In einem Bereich, der einfach vollständig mit Bullshit und mit Heuchlern und Selbst-Promotern überschwemmt ist, denke ich, dass das tatsächlich unsere Superkraft war." - Haseeb Qureshi

Das Trading-Team ergänzt die Venture-Strategie. Über 1 Milliarde Dollar verwaltete Liquidität liefert Daten zu Marktbewegungen in Echtzeit. Entsprechend könne das Team Investitionsentscheidungen auf Basis tatsächlicher Handelsaktivität treffen - nicht nur auf Pitchdecks und Prognosen.