Deutsche Sparkassen und Volksbanken öffnen den Krypto-Handel

Deutsche Sparkassen und Genossenschaftsbanken beschleunigen den Krypto-Handel für Privatkunden und integrieren ihn direkt in ihre Banking-Apps. Koordiniert über DZ Bank und DekaBank erhalten bis zu 80 Mio. Kunden regulierten Zugang zu Bitcoin und weiteren Kryptowährungen, ohne Umweg über eine Drittplattform.

Sparkassen und Genossenschaftsbanken, zu denen Volksbanken und Raiffeisenbanken zählen, bilden das öffentlich-rechtliche respektive genossenschaftliche Rückgrat des deutschen Retail-Bankings. Als Filialbanken für den Alltagskunden galten sie ursprünglich als konservativ und blieben klar abgegrenzt von Direktbanken oder Krypto-Börsen. DZ Bank erhielt Ende Dezember 2025 die BaFin-Zulassung nach MiCAR. Wenig später ging die Plattform „meinKrypto" im Januar 2026 in der VR Banking App live. Entwickelt wurde sie mit dem IT-Dienstleister Atruvia nach einem Pilotprojekt mit sechs Genossenschaftsbanken; DekaBank bereitet parallel ein Angebot für die rund 340 Sparkassen vor. Handelbar sind zum Start Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Cardano, während die Sparkassen zunächst auf Bitcoin und Ethereum setzen. Über ein Drittel der rund 700 angeschlossenen Genossenschaftsbanken plant den Start in den kommenden Monaten.

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Wie die DZ Bank den Krypto-Handel für Genossenschaftsbanken zentral organisiert

Die technische und regulatorische Basis von meinKrypto liegt vollständig bei der DZ Bank, dem Zentralinstitut der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Ende Dezember 2025 erteilte die BaFin die Zulassung nach MiCAR, woraufhin die Plattform im Januar 2026 in der VR Banking App startete. Seither sind Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Cardano handelbar, eingebettet in die bestehende App-Oberfläche.

Die Verwahrung der Kryptowährungen übernimmt Boerse Stuttgart Digital, während die Ausführung der Orders bei der EUWAX AG liegt. Als technischer Co-Entwickler fungierte zudem der IT-Dienstleister Atruvia, der die genossenschaftliche FinanzGruppe betreut. Die privaten Schlüssel der Nutzer verwaltet die DZ Bank zentral, wodurch das technische Eigenverwahrungsrisiko für Endkunden entfällt. Für Endkunden bedeutet das einen Einstieg ohne eigene Wallet-Verwaltung oder Seed-Phrase, direkt aus der gewohnten App heraus.

Trotz dieser zentralen Infrastruktur bleibt der Rollout jedoch dezentral organisiert. Jedes der rund 700 selbstständigen Primärinstitute muss allerdings eine eigene MiCA-Notifizierung bei der BaFin einreichen, bevor es meinKrypto lokal freischalten kann. Zuvor lief 2025 ein Pilotprojekt mit sechs Genossenschaftsbanken. Mittlerweile plant über ein Drittel der angeschlossenen Häuser den Start in den kommenden Monaten.

Warum Sparkassen bei DekaBanks Krypto-Angebot vorsichtiger vorgehen

DekaBank steht zu 100% im Besitz der Sparkassen-Finanzgruppe und übernimmt für die rund 340 Sparkassen dieselbe Rolle wie die DZ Bank im genossenschaftlichen Lager. Als zentrales Wertpapierhaus der Gruppe bündelt das Institut Abwicklung und Verwahrung für die dezentral organisierten Häuser. Der Wertpapierdienstleister bereitet ein äquivalentes Krypto-Angebot vor, dessen gestaffelter Start im späteren Verlauf 2026 erfolgen soll. Handelbar sind vorerst nur Bitcoin und Ether, also eine deutlich engere Auswahl als bei meinKrypto.

Auffällig ist die Zurückhaltung im Vertrieb. Die Sparkassen bieten das Produkt beratungsfrei an, bewerben es nicht aktiv und weisen Kunden ausdrücklich auf das Totalverlustrisiko hin. Damit positioniert die Gruppe das Angebot bewusst risikoärmer, statt auf eine offensive Wachstumswette zu setzen.

Der Kontrast zum genossenschaftlichen Lager fällt dennoch geringer aus, als er zunächst wirkt. Beide Sektoren reagieren auf denselben Wettbewerbsdruck, wählen jedoch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Allein die Sparkassen-Finanzgruppe erreicht schliesslich rund 50 Mio. Kunden, was den Markteintritt auch bei vorsichtiger Bewerbung bedeutsam macht.

Der Kurswechsel weg von der offiziellen Krypto-Ablehnung

Der Schritt markiert die Umkehr einer zuvor offen kommunizierten Ablehnung. Noch 2023 stufte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) Kryptowährungen offiziell als „highly speculative" ein und lehnte einen Privatkundenzugang ab. Innerhalb von rund zwei Jahren wandelte sich diese Haltung folglich von der prinzipiellen Abwehr zur regulierten Distribution. Der Auslöser liegt allerdings weniger in einem neuen Blick auf die Kursentwicklung als in einem veränderten Rechtsrahmen.

Massgeblich ist letztlich die EU-weite MiCA-Verordnung, deren Übergangsfrist inzwischen ausgelaufen ist. Für Verwahrung und Handel benötigen Institute deshalb eine BaFin-Zulassung nach MiCAR. Die Verordnung ersetzt den bisherigen nationalen Flickenteppich durch ein einheitliches EU-Regelwerk. Eine einmal erteilte Zulassung hat damit grundsätzlich im gesamten Binnenmarkt Bestand. So wird aus der vormaligen Regulierungs-Unsicherheit ein kalkulierbarer Rahmen, auf dem sich standardisierte Massenprodukte erst aufbauen lassen. Gleichzeitig wächst das Interesse spürbar: Laut einer Genoverbands-Studie vom September 2025 zeigten 71% der Genossenschaftsbanken Interesse an Krypto-Services, gegenüber 54% im Vorjahr.

Hinter dem Umdenken steht daher die Sorge, jüngere Kundengruppen an spezialisierte Anbieter zu verlieren. Krypto wird für die Institute damit von einer Reputationsfrage zum Wettbewerbsfaktor. Ralf Kölbach, Vorstandsvorsitzender der am meinKrypto-Rollout beteiligten Westerwald Bank, benennt diesen Druck unverblümt.

"Kreditinstitute, die Krypto-Angebote auslassen, riskieren jüngere, technikaffine Kunden zu verlieren." - Ralf Kölbach, Vorstandsvorsitzender Westerwald Bank

Was der Zugang für bis zu 80 Millionen Bankkunden bedeutet

Zusammen kommen die beiden Sektoren auf bis zu 80 Mio. Kundenbeziehungen, rund 50 Mio. bei den Sparkassen und rund 30 Mio. bei den Genossenschaftsbanken. Bei 84 Mio. Einwohnern erreicht der regulierte Krypto-Zugang somit potenziell einen Grossteil der deutschen Bevölkerung. Für viele Filialkunden verlagert sich der Handel erstmals von spezialisierten Börsen in die vertraute Hausbank-App.

Der entscheidende Hebel liegt dabei im Vertriebsweg selbst. Wer Kryptowährungen bislang erwerben wollte, musste ein separates Konto bei einer Krypto-Börse oder einem Neobroker eröffnen und dort eine eigene Identitätsprüfung durchlaufen. Über die Banking-App entfällt dieser Umweg, da Kunden aus einer bereits verifizierten Umgebung heraus handeln. Dass dahinter echte Nachfrage steht, legt eine Umfrage von Boerse Stuttgart Digital nahe. Demnach vertrauen 38% der Deutschen ihrer Hausbank für Krypto-Transaktionen; nur 19% bevorzugen hingegen spezialisierte Krypto-Plattformen. Rund ein Viertel der Deutschen hat ausserdem bereits in Kryptowährungen investiert.

Ein solcher Vertrauensvorsprung der etablierten Institute verschiebt die Wettbewerbsposition gegenüber reinen Krypto-Börsen spürbar. Für die spezialisierten Anbieter entsteht folglich erstmals ernsthafte Konkurrenz aus dem Filialbanking. Die DZ Bank rechnet zudem mit weiterer Verbreitung über die bereits aktiven Häuser hinaus. Man erwarte, dass sich Hunderte weitere Genossenschaftsbanken der Plattform anschliessen, sagte Produktspezialist Markus Bärenfänger. Bestätigt sich diese Erwartung, würden die Banking-Apps der Lokalbanken zu einem der breitesten Distributionskanäle für Krypto-Assets in Deutschland.