Crypto Valley Association gibt Führungswechsel bekannt

Die Crypto Valley Association (CVA) hat einen Führungswechsel vollzogen: Jérôme Bailly übernimmt das Amt des Präsidenten und folgt damit auf Emi Lorincz, die seit 2021 - davon drei Jahre als Präsidentin - die Geschichtee des Verbands prägte.

Unter der Leitung von Emi Lorincz habe die CVA ihre Position als weltweit anerkannte Stimme der Blockchain-Branche deutlich ausgebaut. Sie stärkte die finanziellen und organisatorischen Grundlagen, intensivierte die Zusammenarbeit mit Institutionen und trug massgeblich dazu bei, die Schweiz international als führendes Innovationszentrum für digitale Assets zu positionieren. Auch künftig bleibe Lorincz als Vizepräsidentin Teil des Vorstands und bringt weiterhin ihre globale Erfahrung ein, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Jérôme Bailly setzt neue Prioritäten

Mit Jérôme Bailly übernimmt ein vertrautes Gesicht die Führung: Er war bisher Vizepräsident der CVA und will nun die nächste Wachstumsphase einleiten. In seiner Antrittsrede umriss er vier Schwerpunkte für seine Amtszeit:

Institutionelle Adoption: engere Zusammenarbeit mit Finanzinstituten, unter anderem durch neue Formate wie ein Web3 Banking Symposium in Zürich.

Regulatorische Wettbewerbsfähigkeit: aktive Interessenvertretung, um auf Herausforderungen durch FINMA und SIF zu reagieren.

Nationale Zusammenarbeit: stärkere Vernetzung der Blockchain-Hubs in Zug, Zürich, Genf und Lugano.

“Build Mode”: gezielte Investitionen in Programme, Teams und digitale Infrastruktur, um langfristige Mehrwerte für Mitglieder zu schaffen.

Ein neuer Abschnitt für die CVA

Die Übergabe markiere den Beginn einer neuen Phase: Nach der Konsolidierung und Markenstärkung soll nun die Skalierung folgen. Mit Baillys strategischem Fokus und Lorincz’ Erfahrung im Hintergrund positioniere sich die CVA, um ihre Rolle als treibende Kraft der Blockchain-Adoption weiter auszubauen - sowohl in der Schweiz als auch weltweit.