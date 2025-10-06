CME Group kündigt 24/7-Krypto-Derivatehandel ab 2026 an

Die CME Group, einer der grössten Derivatemärkte weltweit, plant, 2026 ihren Handel mit Kryptowährungs-Derivaten auf einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb auszuweiten. Damit geht die Börse über die bisherigen Öffnungszeiten hinaus und reagiert auf steigende Nachfrage nach 24/7-Handelsmöglichkeiten.

Mit diesem Schritt reagiert die CME Group auf die wachsende Überschneidung zwischen traditionellen Finanzmärkten und der 24/7-Kryptoinfrastruktur, ein Trend, der durch den steigenden institutionellen Handel weiter beschleunigt wird.

Bereits Anfang 2026 - vorbehaltlich regulatorischer Genehmigung - will CME Futures und Optionen auf Kryptowährungen täglich und durchgehend handelbar machen. Der Schritt erfordert Zustimmung der US-Aufsichtsbehörde CFTC und fällt in eine Zeit erhöhten Drucks, Innovation und Regulierung besser auszubalancieren. Derzeit pausiert der Handel an Wochenenden, Feiertagen und ausserhalb der Geschäftszeiten.

Treiber, Volumen und Marktposition

Der globale Krypto-Derivatemarkt verzeichnet laut CCData ein "open interest" von rund 65 Milliarden USD, während CME allein etwa 39 Milliarden USD meldet und ein Hinweis auf ihre führende Rolle im regulierten Segment darstellt. Laut Tim McCourt, Leiter für Aktien-, FX- und alternative Produkte bei CME, wächst der Wunsch der Marktteilnehmer, Risiken rund um die Uhr managen zu können.

Die Erweiterung zielt darauf ab, Anlegern stabile, regulierte Handelsmöglichkeiten zu bieten, auch wenn der Krypto-Handel ausserhalb herkömmlicher Börsenzeiten weiterhin stark fragmentiert ist. Damit CME tatsächlich 24/7-Handel anbieten kann, benötigt der Konzern die Genehmigung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die Genehmigung könnte sich aufgrund des anhaltenden US-Government-Shutdowns verzögern, der auch die Arbeitsfähigkeit der CFTC einschränkt.

Bedeutung für Markt und Regulierung

Der Schritt zu 24/7-Derivaten durch CME ist strategisch bedeutsam: Er bringt traditionelle Finanzmärkte näher an die Dynamik nativer Krypto-Plattformen. Sollte CME technische, operative und regulatorische Hürden meistern, könnte das einen Standard setzen, dem andere grosse Börsen folgen.

Doch der Erfolg ist nicht garantiert. Die technische Last, Liquiditätskonsistenz über alle Zeiten und starke regulatorische Auflagen stellen erhebliche Herausforderungen dar.

Insgesamt ist CMEs Plan ein signifikanter Schritt zu einer rund um die Uhr verfügbaren, aufsichtsrechtlich abgesicherten Infrastruktur für Krypto-Derivate, ein Test für die Verschmelzung von traditionellem Finanzsystem und digitaler Asset-Welt. Mit tokenisierten Aktien, die heute bereits auf öffentlichen Blockchains gehandelt werden, dürfte sich langfristig auch der gesamte traditionelle Finanzmarkt in Richtung eines 24/7-Betriebs verschieben.