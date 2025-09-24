Boerse Stuttgart Digital expandiert nach Spanien

Die Boerse Stuttgart Digital hat ihren europäischen Wachstumskurs fortgesetzt und einen neuen Standort in Madrid eröffnet. Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz im Süden Europas und baut sein Netzwerk auf insgesamt acht Standorte aus, darunter Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Ljubljana, Mailand, Stockholm und Zürich.

Mit dem Schritt nach Spanien reagiere die Digitalbörse der Boerse Stuttgart auf die wachsende Nachfrage institutioneller Kunden nach Krypto-Lösungen. Studien prognostizieren, dass die Adoptionsrate von Kryptowährungen in Spanien bis 2025 über 50 Prozent betragen könnte – ein Signal, dass digitale Assets zunehmend im Finanzalltag ankommen. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor, die CVJ.CH vorliegt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

MiCAR-konforme Infrastruktur für Finanzinstitute

Das Unternehmen biete Banken, Brokern und Vermögensverwaltern in Spanien den Zugang zu einem vollständig regulierten Handel und Verwahrungsangebot, das den Anforderungen der europäischen MiCAR-Regulierung entspricht. Die modulare Plattform soll Finanzakteure dabei unterstützen, ihren Kunden einen sicheren Zugang zum Kryptomarkt zu ermöglichen.

Nach der Erteilung der europaweit ersten MiCAR-Lizenz durch die BaFin in Deutschland im vergangenen Jahr markiere der Markteintritt in Spanien einen weiteren Meilenstein für die internationale Expansion. Besonders in Spanien, wo Banken als innovativ und stark vernetzt gelten, sieht Boerse Stuttgart Digital erhebliches Potenzial.

"Mit Boerse Stuttgart Digital haben wir das grösste Kryptogeschäft unter allen europäischen Börsengruppen aufgebaut. Auf Basis von über 160 Jahren Erfahrung der Boerse Stuttgart Group sind wir der bevorzugte Partner für führende europäische Banken und Finanzinstitute. Unsere institutionelle Infrastruktur ist vollständig reguliert und vertrauenswürdig. Spanien mit seinen leistungsstarken, innovativen Banken ist ein zentraler Markt für uns – wir befinden uns bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit führenden Finanzinstituten." - Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group

Europäisches Netzwerk wächst

Mit mehr als 200 Experten an nun acht Standorten in Europa positioniere sich Boerse Stuttgart Digital als Infrastrukturpartner, der Finanzinstituten eine einheitliche Grundlage für den Kryptohandel bietet. Durch die Integration von Handel und Verwahrung will das Unternehmen die Brücke zwischen klassischem Finanzwesen und digitaler Vermögenswelt schlagen. Die Gespräche mit führenden spanischen Finanzinstituten laufen bereits, so die Medienmitteilung. Mit dem neuen Standort in Madrid will Boerse Stuttgart Digital das Momentum nutzen und den wachsenden Bedarf an regulierten Krypto-Dienstleistungen in der Region adressieren.

Der Schritt nach Spanien eröffnet Boerse Stuttgart Digital auch neue Möglichkeiten für Kooperationen und Partnerschaften im südlichen Europa. Insbesondere im Bereich institutioneller Krypto-Produkte – von tokenisierten Assets bis zu Handels- und Verwahrungsservices – sehen Marktbeobachter ein hohes Wachstumspotenzial. Der Ausbau des europäischen Netzwerks soll nicht nur die Verfügbarkeit der Dienstleistungen erhöhen, sondern auch die Integration zwischen etablierten Finanzsystemen und digitalen Vermögenswerten erleichtern. Durch die Präsenz vor Ort in Madrid könne das Unternehmen enger mit lokalen Banken und Vermögensverwaltern zusammenarbeiten und massgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse des spanischen Marktes anbieten.