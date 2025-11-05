Bitcoin-Miner Marathon Digital meldet Rekordergebnis

Der börsennotierte Bitcoin-Miner Marathon Digital Holdings hat im dritten Quartal einen neuen Umsatzrekord erzielt: Mit 252 Millionen US-Dollar Umsatz und einem Rückkehr in die Gewinnzone zeigte das Unternehmen, wie Miner die Entwicklungen rund um KI für sich nutzen wollen.

Das Unternehmen gewann im Vergleich zum Vorjahr 92% mehr Umsatz und erzielte einen Gewinn von 0.27 US-Dollar pro Aktie, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 124 Millionen US-Dollar verbucht worden war. Parallel zur Steigerung der Mining-Effizienz kündigte das Unternehmen die Skalierung seiner Infrastruktur zur KI-Verarbeitung und eine Partnerschaft mit MPLX LP an, um günstigere Energiequellen in Texas zu erschliessen.

Umsatz- und Betriebsergebnisse im Detail

Marathon meldete einen Umsatz von 252 Mio. US-Dollar im dritten Quartal, was einem Wachstum von 92% im Jahresvergleich entspricht. Zugleich verbuchte das Unternehmen einen Nettogewinn von 123 Mio. US-Dollar, im Vorjahr stand hier noch ein Verlust von 124 Mio. US-Dollar. Die Ergebnisse resultieren aus gestiegenen Bitcoin-Preisen, höherer Mining-Effizienz und einem Ausbau der eigenen Hash-Rate.

Das Unternehmen hält rund 53’000 BTC im eigenen Bestand, mit einem Marktwert von etwa 5.3 Mrd. US-Dollar, was es zum zweitgrössten öffentlich gehandelten Bitcoin-Treasury-Unternehmen macht.

Strategische Erweiterung im KI-Bereich

Neben dem traditionellen Bitcoin-Mining legt Marathon den Fokus zunehmend auf digitale Infrastruktur. Das Unternehmen hat bereits KI-Inference-Racks am Standort Granbury, Texas installiert. Chief Executive Fred Thiel bringt das Ziel auf den Punkt: „Elektronen sind das neue Öl“ - denn Energie werde zum Schlüsselressort der digitalen Ökonomie, vom Mining bis zur KI.

In einer Reihe von Schritten kooperiert Marathon mit MPLX LP, um Zugang zu kostengünstiger Erdgasenergie und geplanten Rechenzentren in West­Texas zu erreichen. Hierdurch soll das Geschäftsmodell erweitert werden - vom reinen Miningbetreiber hin zu einem Anbieter von umfassender digitaler Infrastruktur mit Fokus auf Energie, Blockchain- und KI-Anwendungen.

Trotz der starken Quartalszahlen fiel die Marathon-Aktie im Handelsverlauf um etwa 6%. Der Rückgang ist überwiegend auf den unter 100’000 US-Dollar fallenden Bitcoin-Preis am Quartalsende sowie auf eine gestiegene Wahrnehmung makroökonomischer Risiken zurückzuführen. Ihre Geschäftsergebnisse hängen stark vom Bitcoin-Preis, der Energie-kostenstruktur und dem regulatorischen Umfeld ab. Je stärker das Unternehmen diversifiziert, desto höher sind die Investitions- und Betriebskosten - wodurch neue Geschäftsbereiche kurzfristig die Profitabilität belasten könnten.