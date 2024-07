Bitcoin lässt Hälfte der Mt. Gox Rückzahlungen hinter sich

Über eine Dekade ist der Untergang der damals dominierenden Bitcoin-Börse Mt. Gox her. Und endlich erhalten Kunden einen Teil ihrer Bestände zurück - ausbezahlt in Bitcoin (BTC). Zuwider den Erwartungen des Marktes hatten die Rückzahlungen bisher keinen erheblichen Einfluss auf den Preis.

Für ehemalige Mt. Gox-Kunden geht eine lang andauernde Ära zu Ende. Nach jahrelangen Verzögerungen vollzog der Insolvenzverwalter der ehemaligen Börse endlich Auszahlungen an Kunden. Über die Hälfte der ersten Tranche zahlten die Partnerbörsen Kraken und Bitstamp bereits aus. Einen spürbaren Einfluss auf den Bitcoin-Preis schienen die Mt. Gox-Rückzahlungen nicht zu haben.

Mt. Gox Ära bald zu Ende

Die Kryptowährungsbörse Mt. Gox war einst die dominierende Plattform für den Handel mit Kryptowährungen. Sie wurde 2010 als erste ihrer Art gegründet und wickelte zu ihrem Höhepunkt über 70% des Bitcoin-Handels ab. Die plötzliche Insolvenzanmeldung im Jahr 2014 schickte Schockwellen durch die damals aufkeimende Kryptoindustrie. Die Börse berichtete, dass ein Angreifer etwa 750'000 Bitcoin (BTC) von ihren Kunden und 100'000 BTC aus ihren eigenen Reserven gestohlen hatte. Rund 140'000 Bitcoin (BTC) - aktuell 9.4 Milliarden USD - konnte die Börse retten. Anleger, die über Bitcoin-Guthaben verfügten, als Mt. Gox seinen Betrieb einstellte, mussten beim ernannten Treuhänder Ansprüche anmelden.

Bis zu effektiven Auszahlungen in Bitcoin kam es bis vor Kurzem nie. Die Bestände der insolventen Börse wuchsen entsprechend weiter an Wert. Doch diesen Juli sollte es soweit sein. Mt. Gox verschob erstmals Milliarden in Bitcoin (BTC) an Partnerbörsen, die die Kundenüberprüfung (KYC) und Auszahlung übernehmen sollten. Der Bitcoin-Preis schoss stark nach unten. In der vergangenen Woche zahlten die Börsen vier Milliarden USD an ehemalige Kunden aus. Der erwartete Druck auf den Preis blieb vollständig aus.

Aufteilung der restlichen Mt. Gox Bitcoin-Bestände

Von den 140'000 Bitcoin (9.4 Mrd. USD) verbleiben in den Wallets des Insolvenzverwalters rund 80'000 (5.4 Mrd. USD). Rund 40'000 dieser Bitcoin (2.7 Mrd. USD) sollten noch in diesem Jahr ausbezahlt werden, ergaben Analysen von Galaxy Research. Die restlichen Bitcoin wird Mt. Gox zu einem späteren Zeitpunkt zurückzahlen. Ein erheblicher Teil davon befindet sich in den Händen von Kreditfonds, die Ansprüche an die Coins den ungeduldigen Gläubigern abkauften.