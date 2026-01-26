Close Menu
    Binance lanciert Tesla Futures im Rahmen seiner TradFi-Expansion. Die Krypto-Börse ermöglicht erstmals den 24/7-Handel mit Aktien-Derivaten.
    Tesla CEO Elon Musk speaks during a press conference for Tesla Firmware 7.0 in Beijing, China, 23 October 2015.Luxury electric-car maker Tesla Motors Inc. is in discussions with state and national government officials about producing its $76,000 and up vehicles in China, where the government is vigorously promoting reduced-emissions vehicles. The car maker said it hopes to make a definitive announcement resulting from those discussions soon. Chief Executive Elon Musk said local production could cut sales prices of Tesla cars in China by a third, thanks to reduced shipping costs and avoidance of import duties. He earlier in 2015 told official Xinhua News Agency that Chinese production could be possible "within three years." Mr. Musk's remarks were made at a forum on Thursday at Tsinghua University in Beijing.

    Binance lanciert Tesla-Futures und erweitert TradFi-Angebot

    News

    Binance bringt Futures-Kontrakte auf Tesla-Aktien an den Krypto-Markt. Die weltweit grösste Krypto-Börse ermöglicht damit erstmals den Handel mit Aktien-basierten Perpetual Futures rund um die Uhr. Der Schritt folgt auf die Einführung von Gold- und Silber-Kontrakten Anfang Januar 2026.

    Die neuen Tesla-Futures spiegeln dabei die Kursentwicklung der Tesla-Aktie wider. Trader können folglich Long- oder Short-Positionen eingehen, ohne die zugrunde liegenden Aktien direkt zu besitzen. Die Abwicklung erfolgt in USDT. Allerdings hat Binance konkrete Spezifikationen zu Hebel und Margin-Anforderungen noch nicht veröffentlicht.

    TradFi Perpetual Contracts als neue Produktkategorie

    Binance führte am 8. Januar 2026 die Kategorie TradFi Perpetual Contracts ein. Den Anfang machten Gold (XAUUSDT) am 5. Januar und Silber (XAGUSDT) am 7. Januar. Diese Kontrakte werden dabei über Nest Exchange Limited angeboten, ein von der Financial Services Regulatory Authority (FSRA) des Abu Dhabi Global Market (ADGM) reguliertes Binance-Unternehmen.

    Die TradFi-Kontrakte haben kein Verfallsdatum und erfordern keine Rollovers. Im Gegensatz zu traditionellen Märkten mit festen Handelszeiten ermöglicht Binance den kontinuierlichen 24/7-Handel. Für die Gold- und Silber-Kontrakte bietet die Plattform zudem bis zu 50-fachen Hebel bei einem minimalen Handelsvolumen von 5 USDT.

    "Die Einführung der TradFi Perpetual Contracts markiert einen wichtigen Schritt bei der Verbindung von traditioneller Finanzwelt und Krypto-Innovation." - Jeff Li, VP Product bei Binance

    Strategische Expansion in traditionelle Märkte

    Die Tesla-Futures richten sich an internationale Investoren, die US-Aktien handeln möchten, jedoch Einschränkungen oder höhere Hürden beim Zugang zu amerikanischen Börsen haben. Denn Stock-Futures erlauben Spekulation auf Kursbewegungen oder Absicherung ohne direkten Aktienbesitz.

    Bereits im Dezember 2025 deuteten API-Updates auf die Vorbereitung von Aktien-Perpetuals hin. Binance fügte einen neuen REST-Endpoint hinzu, über den Nutzer ein TradFi-Perps-Agreement unterzeichnen können. Die Erweiterung auf Aktien war somit absehbar.

    Analysten schätzen, dass die Rohstoff-Derivate bereits innerhalb weniger Tage nach Einführung rund 15 Prozent des gesamten Binance-Futures-Volumens ausmachten. Das Futures-Geschäft ist entsprechend der Wachstumstreiber: 2025 erreichte das globale Krypto-Futures-Volumen 62.4 Billionen USD. Binance allein wickelte davon 27 Billionen USD ab.

    Binance und Tesla: Eine Vorgeschichte

    Binance wagte bereits 2021 den Vorstoss in den Aktienhandel. Im April jenes Jahres führte die Börse tokenisierte Tesla-Aktien ein. Nutzer konnten damals Bruchteile der Tesla-Aktie als Token handeln, wobei ein Token einer Aktie entsprach. Das Minimum lag bei einem Hundertstel.

    Die Regulatoren reagierten daraufhin prompt. Die britische Financial Conduct Authority und die deutsche BaFin äusserten Bedenken hinsichtlich Compliance und Anlegerschutz. Binance stellte den Dienst deshalb im Juli 2021 ein. Und nun, viereinhalb Jahre später, kehrt die Börse mit einem regulierten Produkt zurück.

    Der Markt für tokenisierte traditionelle Vermögenswerte hat sich inzwischen verändert. Laut einem Dune-Dashboard von Gate Research überstieg das Volumen dieser On-Chain-Darstellungen Ende 2025 die Marke von 1 Milliarde USD. Das entspricht somit einem fünfzigfachen Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

    Wettbewerb um TradFi-Integration verschärft sich

    Binance ist allerdings nicht allein im Rennen um Aktien-Derivate. PancakeSwap lancierte ebenfalls Stock Perpetuals für Apple, Amazon und Tesla auf der BNB Chain. WEEX Exchange bietet darüber hinaus bereits USDT-Futures auf Apple, Coinbase, Nvidia und MicroStrategy an. Selbst traditionelle Akteure wie die New York Stock Exchange und Nasdaq prüfen derzeit Angebote für tokenisierte Aktien.

    Citadel Securities forderte die SEC auf, die Regeln für tokenisierten Aktienhandel auf DeFi-Plattformen zu verschärfen. Die World Federation of Exchanges mahnte hingegen, dass Tokenisierung verantwortungsvoll erfolgen müsse. Mit der ADGM-Regulierung positioniert sich Binance dennoch als Anbieter mit institutionellem Rahmen. Die Expansion auf weitere Aktien und Indizes dürfte daher folgen.

