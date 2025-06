Anthony “Pomp” Pompliano startet 1 Mrd. USD Bitcoin-Unternehmen

Der langjährige Bitcoin-Influencer Anthony “Pomp” Pompliano gibt die Gründung von ProCap Financial bekannt. Das Unternehmen steigt als MicroStrategy-ähnliches Konstrukt in den Markt für Bitcoin-Bilanzstrategien und institutionelle Krypto-Dienstleistungen ein.

ProCap BTC werde mit der börsennotierten Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Columbus Circle Capital I (CCCM.O) fusionieren. Dadurch entsteht ProCap Financial, eine firmeneigene Bitcoin-Treasury-Gesellschaft, die bis zu 1 Milliarde USD in Bitcoin in der Bilanz halten soll, wie Reuters berichtet.

Finanzierung und Unterstützer

Der Krypto-Influencer startet eines der am besten kapitalisierten Bitcoin-Unternehmen: 500 Mio. USD kamen über Eigenkapital, 250 Mio. USD über Wandelanleihen - insgesamt also 750 Mio. USD. Unterstützt wird das Vorhaben von prominenten institutionellen Investoren wie Citadel, Susquehanna, Jane Street und Magnetar, sowie Krypto-Schwergewichten wie Pantera, Blockchain.com und FalconX. Pompliano bezeichnete die Transaktion als “grösste Startfinanzierung in der Geschichte einer Bitcoin-Treasury-Firma”.

Im Gegensatz zu Firmen wie MicroStrategy, die primär Bitcoin akkumulieren, verfolge ProCap Financial einen breiteren Geschäftsansatz. Ziel sei es, durch die Bitcoin-Bestände zusätzliche Einnahmen durch Kreditvergabe, Derivatgeschäfte und ähnliche Services zu generieren.

„Unser Ziel ist es, nicht nur Bitcoin zu halten, sondern daraus nachhaltige Erträge und Gewinne zu generieren.“ - Anthony Pompliano, Krypto-Influencer und CEO von ProCap Financial

Marktkontext und politische Signale

Die Fusion erfolgt zeitgleich mit US-Präsident Donald Trumps Vorstoss, eine strategische Bitcoin-Reserve auf nationaler Ebene zu etablieren, was Pompliano als positives Signal für die Branche sieht. Auch andere Schwergewichte wie Cantor Fitzgerald, SoftBank und Tether planen erhebliche Krypto-Investment-Fonds, was den Trend zur Krypto-Treasury-Führung führender Institutionen untermauert.

Sollte der Zusammenschluss bis Ende 2025 vollendet werden, könnte ProCap Financial eine Brückenfunktion zwischen BTC-Beständen und aktiver Finanzdienstleistung übernehmen. Mit institutioneller Rückendeckung und neuen Ertragsstrategien möchte das Unternehmen für den nächsten Evolutionsschritt stehen. Bitcoin solle nicht nur gehalten, sondern funktional genutzt werden – als Einkommens-Asset in einer regulierten Struktur.