Andreessen Horowitz a16z plant fünften Krypto-Fonds von über 2 Milliarden Dollar

Andreessen Horowitz (a16z) will laut Fortune mit seinem fünften dedizierten Krypto-Fonds rund 2 Milliarden Dollar einsammeln. Konkret soll das Closing bis Ende des ersten Halbjahres 2026 erfolgen. Damit fällt der neue Fonds deutlich kleiner aus als sein Vorgänger. Fund IV hatte 2022 noch 4.5 Milliarden Dollar mobilisiert.

Den Fonds leitet Chris Dixon, Managing Partner der Krypto-Sparte von a16z. Er setzt auf einen kürzeren Fundraising-Zyklus, um schneller auf Trendwechsel im Krypto-Markt reagieren zu können. Fund V konzentriert sich ausschliesslich auf Blockchain-Investitionen. a16z hatte nämlich in seiner übergreifenden 15-Milliarden-Runde vom Januar 2026 Krypto-Allokationen auf mehrere Fonds verteilt. Dazu gehörten der App Fund, der Infrastructure Fund und der Growth Fund. Der neue Krypto-Fonds ist davon ein separates Vehikel.

Von 300 Millionen auf 4.5 Milliarden und zurück

a16z investiert seit 2013 in den Krypto-Sektor. Dedizierte Fonds gibt es seit 2018. Der erste Krypto-Fonds umfasste zunächst 300 Millionen Dollar, Fund II folgte 2020 mit 515 Millionen. Ab 2021 beschleunigte sich das Volumen deutlich. Fund III erreichte 2.2 Milliarden Dollar. Fund IV markierte schliesslich 2022 mit 4.5 Milliarden Dollar den bisherigen Höchststand.

Die Performance variiert je nach Jahrgang erheblich. Laut PitchBook lieferte Fund I ein Net DPI von 5.4x für seine Investoren. Beim vierten Fonds steht der Net TVPI dagegen bei 1.8x. Der fünfte Fonds mit seinen 2 Milliarden Dollar signalisiert daher eine bewusste Kalibrierung auf kleinere Tickets, schnellere Zyklen und konzentriertere Wetten.

Jüngste Investments zeigen die Richtung. a16z steckte 50 Millionen Dollar in das Solana-Staking-Protokoll Jito. Daneben beteiligte sich die Firma an Babylon, einem Bitcoin-Kollateralisierungsprojekt, sowie Kairos, einem Prediction-Markets-Tool. Gleichzeitig trennte sich das Portfolio von Altlasten. Farcaster, ein von a16z unterstütztes Social-Media-Protokoll, zahlte die gesamten 180 Millionen Dollar an Investoren zurück. Das Protokoll hatte zuvor seine Infrastruktur verkauft.

Strategischer Fokus auf Finanzanwendungen

Die Krypto-Industrie hat sich in den letzten zwei Jahren strategisch verschoben. Statt Web3-Dezentralisierungsanwendungen dominieren nun Finanzprojekte wie Stablecoins, Tokenisierung und Prediction Markets das Investoreninteresse. Dixon sieht darin keinen Widerspruch zur übergeordneten These.

"Finanzen sind nicht von der übergeordneten These getrennt; sie sind Teil davon. Es ist das Fundament und der Bewährungsort für alles andere." - Chris Dixon, Managing Partner, a16z crypto

Die Branche profitiert derzeit vom günstigsten regulatorischen Umfeld in Washington D.C. seit ihrer 17-jährigen Geschichte. Für Risikokapitalgeber ist das ein wesentlicher Faktor, denn regulatorische Klarheit senkt die Unsicherheitsprämie auf Krypto-Investments. Das gilt trotz erheblicher Kurskorrektur. Bitcoin hat seit seinem All-Time-High im Oktober 2025 knapp die Hälfte seines Wertes verloren.

Wettbewerb unter Krypto-VC-Firmen intensiviert sich

a16z ist nicht die einzige Krypto-VC-Firma, die frisches Kapital sucht. Paradigm, gegründet von Fred Ehrsam und Matt Huang, strebt eine neue Runde von bis zu 1.5 Milliarden Dollar an. Allerdings weitet Paradigm seinen Fokus erstmals systematisch auf KI und Robotik aus. Die Firma verwaltet rund 12.7 Milliarden Dollar.

Haun Ventures, gegründet von der ehemaligen a16z-Partnerin Katie Haun, sammelte zuletzt 1 Milliarde Dollar über zwei Fonds ein. Insgesamt konkurrieren so mindestens drei Grossinvestoren gleichzeitig um Kapitalzusagen institutioneller Anleger.

Der Kontrast in der Strategie ist dennoch auffällig. Paradigm diversifiziert weg von reinen Blockchain-Wetten. a16z beschränkt Fund V dagegen bewusst auf Krypto. Das Gesamtvermögen von Andreessen Horowitz beläuft sich nach der 15-Milliarden-Runde vom Januar auf über 90 Milliarden Dollar. Die Krypto-Sparte macht davon einen vergleichsweise kleinen Anteil aus.

VC-Markt als Rückenwind

Der nordamerikanische Risikokapitalmarkt verzeichnete 2025 mit 280 Milliarden Dollar das stärkste Jahr seit vier Jahren. Das entspricht einem Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für Fundraising-Runden im Krypto-Bereich ist das ein günstiges Umfeld, da institutionelle Investoren generell mehr Kapital in Venture-Fonds allokieren.

Die Herausforderung für a16z liegt entsprechend weniger in der Kapitalbeschaffung als in der Deployment-Strategie. Fund IV mit seinen 4.5 Milliarden Dollar entstand in einer Phase deutlich höherer Bewertungen im Krypto-Sektor. Der kleinere Fund V erlaubt gezieltere Investments bei niedrigeren Einstiegspreisen. Der verkürzte Zyklus verringert ausserdem die Zeitspanne zwischen Fundraise und Deployment. In einem volatilen Markt kann das Vorteile bieten.

a16z peilt das Closing von Fund V bis Ende des ersten Halbjahres 2026 an. Eine offizielle Bestätigung der Fondsgrösse steht bislang noch aus.