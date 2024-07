Donald Trump, Elon Musk und Michael Saylor nehmen an Bitcoin Konferenz teil

Heute beginnt die weltweit grösste Bitcoin-Konferenz in Nashville, Tennessee. Die Konferenz erstreckt sich über drei Tage und bietet eine beeindruckende Reihe von Teilnehmern, darunter Politiker, Finanzexperten, Gründer und technische Experten. Es wird erwartet, dass auch Donald Trump und Elon Musk anwesend sind.

Bitcoin (BTC) ist die erste entwickelte Kryptowährung und führend in Bezug auf Marktkapitalisierung. Es fungiert als eine Form von digitalem Geld, das auf einem dezentralen Netzwerk, der sogenannten Blockchain, gespeichert wird. "Digitale Gold" ist ein Spitzname, den Bitcoin aufgrund seiner festgelegten Knappheit von 21 Millionen Münzen erhalten hat. Die digitale Währung wurde von einer anonymen Entität oder Person namens Satoshi Nakamoto durch ein berühmtes Whitepaper im Jahr 2008 eingeführt. Bitcoin ermöglicht direkte Peer-to-Peer (P2P) Transaktionen ohne die Notwendigkeit traditioneller Bankintermediäre. Transaktionen werden von spezieller Hardware (Minern) verarbeitet, die neue Transaktionsblöcke über den Proof-of-Work (PoW) Konsensmechanismus zur Blockchain hinzufügen.

Die dezentrale Natur von Bitcoin und globale Transaktionen zu geringen Kosten zu ermöglichen, machen es besonders attraktiv in Regionen mit instabilen Finanzsystemen. El Salvador bestätigt dies. Das Land wurde 2021 das erste, das BTC als gesetzliches Zahlungsmittel einführte, gefolgt ein Jahr später von der Zentralafrikanischen Republik. Anfang 2024 wurden die ersten Spot-Bitcoin-ETFs in den USA genehmigt. Dies begann, die Kluft zwischen traditionellem Finanzwesen und dem Kryptowährungsmarkt zu überbrücken. Es machte Bitcoin zugänglicher, klarer reguliert und akzeptabel für eine breitere Palette von Investoren. Veranstaltungen wie die Bitcoin-Konferenz in Nashville tragen zur Aufklärung über Bitcoin bei fördern seine Akzeptanz.

Dennis Porter, CEO des SatoshiActFund enwirft Bitcoin-Gesetzgebungen, die in mehr als 20 Staaten angenommen und in vier nun gesetzlich verankert sind. Er veröffentlichte, dass Trump, der als Redner auf der Veranstaltung registriert ist, Bitcoin als Strategische-Reserve für die USA ankündigen wird. Wie Trump ist auch Porters Ziel, die USA zu einem führenden Land für Bitcoin zu machen. Trump, der 2019 eine Anti-Krypto-Haltung einnahm, ist mittlerweile absolut pro-Krypto und möchte, dass alle verbleibenden BTC in den USA gemined werden. Dies hat positive Stimmung auf dem Markt ausgelöst.

Möglicherweise macht Elon Musk ebenfalls eine Erscheinung auf der Konferenz. Die Gerüchte begannen, nachdem Präsident Joe Biden seinen Rücktritt nach Ablauf seiner Amtszeit bekannt gab. Elon versehnte daraufhin sein X-Profilbild einige Tage lang mit blauen Laseraugen. Das Laseraugen-Meme ist in der Bitcoin-Community beliebt. Es steht für einen optimistischen Ausblick auf Bitcoin, seine Akzeptanz und seine positive Kursentwicklung. Musks Laseraugen setzen ihn in eine Reihe mit anderen hochkarätigen Bitcoin-Unterstützern wie Michael Saylor. Musk hat kürzlich auch begonnen, Donald Trump offen zu unterstützen. Der Grund für diese öffentliche Unterstützung wurde erst vor zwei Tagen in einem Interview mit Jordan B. Peterson enthüllt.

Weitere hochkarätige Unterstützung für Bitcoin und die Republikanische Partei kommt von den Winklevoss-Zwillingen, den Mitbegründern der Gemini-Börse. Sie sagten, dass die Biden-Administration die Kryptoindustrie aggressiv ins Visier genommen hat. Biden setze Operation Choke Point 2.0 ein und nutzte Behörden wie die OCC und FDIC, um Banken unter Druck zu setzen und Kryptounternehmen zu meiden. Dies hat zur Schliessung von Bankkonten für Einzelpersonen und Unternehmen im Kryptosektor geführt. Darüber hinaus hat die SEC es versäumt, klare Vorschriften für Kryptowährungen bereitzustellen. Sie verwende veraltete Gesetze, um rechtliche Unsicherheit zu schaffen und Innovationen zu unterdrücken, wodurch sie Kryptounternehmen wegen Nichteinhaltung verklagen kann. Diese Entwicklungen bedrohen den freien Markt und Innovationen und untergraben das Wirtschaftssystem, das Amerika wohlhabend gemacht hat. Die Zwillinge fordern Unterstützung für krypto-freundlichen Kandidaten Donald Trump, um die wirtschaftliche Freiheit zu schützen und das kontinuierliche Wachstum des Kryptosektors sicherzustellen.

I just donated $1 million in bitcoin (15.47 BTC) to @realDonaldTrump and will be voting for him in November. Here’s why:

Over the past few years, the Biden Administration has openly declared war against crypto. It has weaponized multiple government agencies to bully, harass, and… pic.twitter.com/qOQSpmanBR

— Tyler Winklevoss (@tyler) June 20, 2024