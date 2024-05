Wie setze ich mein erstes Bitcoin-Wallet auf?

Bitcoin? Kryptowährungen? Blockchain? Wallet? Verstehen Sie nur Bahnhof? Keine Angst! CVJ.CH führt Sie Schritt-für-Schritt durch die Basics. In unserem ersten interaktiven Webinar setzen wir zusammen ein Bitcoin-Portemonnaie (“Wallet”) auf, um erste Interaktionen mit der Blockchain durchzuführen.

Wieso Blockchain und Bitcoin? Das Thema findet immer mehr Anklang in der Schweiz und Europa. In der Schweiz sind seit 2021 Lehrgänge mit Fokus auf Blockchain-Technologie möglich und der Kanton Zug unterstützt die Forschung im Bereich mit 40 Millionen Franken. Einige Hochschulen bieten bereits Vertiefungen in das Thema an. So auch die Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ), dessen neuer Bitcoin-Masterstudiengang durch Rino Borini geleitet wird. Der CVJ.CH-Mitgründer wird im Webinar durch die Basics der Kryptowährung führen und Zuschauern helfen, ein erstes Mal mit der Blockchain zu interagieren.

Was Sie am Webinar erwartet

In diesem ersten Webinar erhalten Sie Einblicke von erfahrenen Nutzern der Blockchain-Technologie sowie praktische Tipps für den Einstieg in die Krypto-Welt. Das Webinar bietet einen interaktiven Workshop, um erste Erfahrungen rund ums Thema Bitcoin zu sammeln. Unser Mitgründer und Gastredner Rino Borini ist ein langjähriger Bitcoin-Experte. Er sammelte bereits früh Erfahrungen mit Kryptowährungen und baute Lehrgänge mit Schweizer Institutionen auf. Folgen Sie diesem Link zur kostenlosen Anmeldung und tauchen Sie in die Blockchain-Welt ein.

Gehen Sie Schritt-für-Schritt die Grundlagen von Bitcoin und der Einrichtung eines Wallets gemeinsam mit Rino Borini und CVJ.CHs Moderator Victor Koetter, der selber reiche Web3-Erfahrung mit sich bringt, durch. Führen Sie Ihre ersten Transaktionen aus und lassen Sie keine Fragen unbeantwortet. Lernen Sie die Entstehungsgeschichte von Bitcoin kennen, um die Signifikanz der Blockchain-Technologie zu verstehen und erfolgreich den ersten Bitcoin-Kauf durchzuführen.

Folgende Themen werden im Detail beleuchtet:

Die Relevanz der Blockchain-Technologie und ihr Einfluss zur Abwicklung digitaler Zahlungen

Das Aufsetzen eines eigenen Bitcoin-Wallets

Die Bedeutung von Seedphrases

Der Unterschied von Hot- und Cold-Wallets

Live-Durchführung von Transaktionen

Entscheidene Sicherheitsaspekte, die in der Krypto-Welt zu beachten sind

Zutritt zum Webinar ist kostenlos benötigt aber eine Voranmeldung. Bitte melden Sie sich hier unverbindlich an!

Gastredener Rino Borini

CVJ.CH-Mitgründer Rino Borini ist bekannt als führender Experte im Bereich Digitaler Finanzen und Krypto-Banking. Er fokussiert sich auf die digitale Transformation der Finanzindustrie sowie der "Next Generation Finance" und ist Organisator der digitalen Finanz-Plattform "Finance 2.0". Im Jahr 2020 hat Borini den inzwischen schweizweit führenden Lehrgang für Krypto-Banking Certified Crypto Finance Expert (CCFE) mitgegründet. Darüber hinaus ist er als Studienleiter und Dozent an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) tätig und leitet die CAS Lehrgänge mit Fokus auf die Zukunft von Banking und der digitalen Transformation.

Rino ist ausserdem Mitgründer des ersten Schweizer Bitcoin-Lokals “House of Satoshi” und Zeus ATM, ein Bitcoin Service-Anbieter für Privatkunden. Dank seinen Anstrengungen und Engagement gehört Borini zu den angesagtesten Schweizer Experten auf dem Gebiet der Kryptowährungen. Er wurde 2020 und 2023 vom Wirtschaftsmagazin BILANZ und Digital Switzerland zu den Digital Shapers gekürt - den 100 wichtigsten Personen, die die Digitalisierung im Land vorantreiben.