Wie erstellt man eine erfolgreiche Kryptowährung – ein Interview mit Token Ersteller

Als der Bitcoin auf den Markt gekommen ist, hat er die Welt verändert und seitdem mit seiner Blockchain Technologie zahlreiche neue Möglichkeiten geschaffen. Kurz darauf kam mit Ethereum eine weitere Blockchain mitsamt Kryptowährung auf den Markt. Viele weitere zogen nach und heute gibt es eine Vielzahl an Coins.

Lohnt es sich da überhaupt, noch eine neue Kryptowährung zu erstellen und wofür benötigt man diese überhaupt? Reicht es nicht, dass es schon mehr als genug Coins auf dem Markt gibt? Und wie erstellt man überhaupt eine erfolgreiche Kryptowährung, die sich trotz der Konkurrenz durchsetzen kann? Token Ersteller, einer der führenden Experten rund um das Thema Kryptowährungen im Raum D-A-CH, beantwortet in diesem Artikel diese und andere Fragen rund um das Thema Kryptowährungen.

Was ist eine Kryptowährung überhaupt? Wie würden Sie diese beschreiben?

Token Ersteller: Bei einer Kryptowährung handelt es sich um virtuelles Geld, welches auf dezentralisierten Computers bzw. Servern existiert. Das bedeutet, dass Kryptowährungen ausschließlich digital im Internet oder auf dem Computer existieren. Sie können online über Exchanges, spezielle Tauschbörsen für Kryptowährungen, gehandelt und getauscht werden. Man kann sie außerdem nutzen, um Güter zu bezahlen und einige Händler im Internet akzeptieren die Zahlung mit dem digitalen Geld direkt über ihre Plattform. Sie können ferner in klassisches Geld, das in der Szene als Fiat-Währung bezeichnet wird, umgetauscht werden und man kann mit seinen normalen Euros oder US-Dollar Kryptowährungen kaufen. Kryptowährungen besitzen, ähnlich wie Aktien oder Fiat-Währungen, einen Wert.

Und wie sieht es mit der Blockchain aus?

Token Ersteller: Bei dem dezentralisierten Netzwerk aus Servern und Computern handelt es sich um die Blockchain. Sie gilt als extrem sicher, erlaubt unter anderem anonyme Transaktionen und bildet die wichtigste Grundlage der Kryptowährung. Sie ist sozusagen das Herz oder der Kern des Coins. Auf ihr finden alle Transaktionen statt. Einige Projekte nutzen statt einer sogar zwei Kryptowährungen. Zum Beispiel eine für den Coin und eine für einen zusätzlichen Token. Oder die Aufgaben werden allgemein auf zwei Blockchains aufgeteilt.

Es gibt heute viele Altcoins, Tokens, ICOs und STOs auf dem Markt. Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile einer eigenen Kryptowährung, angesichts dieser Konkurrenz?

Token Ersteller: Auch wenn es bereits viele Kryptowährungen auf dem Markt gibt und damit auch eine gewisse Konkurrenz, so haben Kryptowährungen viele Vorteile. Diese können Sie mit einer eigenen Währung natürlich voll ausnutzen. So ist eine Kryptowährung unter anderem global gültig. Sie können sie also auf der ganzen Welt nutzen und Usern auf der ganzen Welt schmackhaft machen. Außerdem bieten Kryptowährungen eine Quelle passiven Einkommens. Insbesondere in den aktuellen Zeiten der finanziellen Krise, eine echte Möglichkeit, um die Finanzen aufzubessern. Da Kryptowährungen zusätzlich unabhängig sind und nicht durch Banken herausgegeben oder kontrolliert werden, sind Transaktionen anonym, sicherer, schneller und vor allem auch kostengünstiger.

Wie bringt man Ihrer Meinung nach eine erfolgreiche Kryptowährung auf den Markt?

Token Ersteller: Bei der Erstellung von Kryptowährungen haben Sie unserer Meinung nach nur zwei Optionen. Sie können eine Währung bzw. einen Token auf einer Fremdplattform erstellen. So nutzen Sie die Blockchain und die Infrastruktur dieser Plattform. Der Vorteil ist, dass ein solches Vorhaben schnell, einfach und kostengünstig umgesetzt werden kann. Sie benötigen zum Beispiel keinen eigenen Programmierer. Sie können aber natürlich auch eine komplett eigene Kryptowährung erstellen. Das heißt, einen Coin, einen Token und eine eigene Blockchain. Dieses Projekt ist um ein Vielfaches komplexer und hier kommen Sie nicht um einen Programmierer herum, der sich um die Entwicklung und Umsetzung des Projektes kümmert.

Das klingt nach viel Aufwand und einer Menge Arbeit. Lohnt sich das überhaupt?

Token Ersteller: Ja. Trotz des Aufwands ist es unserer Erfahrung nach ein Schritt, der sich lohnt. Zumindest dann, wenn Sie über das notwendige Kapital und eine gute Geschäftsidee verfügen. Auf dem Markt gibt es mehr als genug Potenzial. Trotz der vorhandenen Konkurrenz. Man muss nur wissen, wie man sich dieses Potenzial zunutze machen kann. Token Ersteller kann Sie als eine der führenden Agenturen im Raum D-A-CH diesbezüglich umfangreich beraten.

Welche Entscheidungen gilt es zu treffen, was ist der erste Schritt?

Token Ersteller: Die erste Entscheidung, die Sie treffen müssen, wenn Sie eine eigene Kryptowährung erstellen möchten, ist die nach der Frage, ob es sich um einen kompletten Coin oder lediglich um einen Token handeln soll. Während der Coin eine eigene Blockchain benötigt, können Sie einen Token bei einem anderen Anbieter betreiben. Besonders beliebt sind Ethereum mit der ERC-20 Blockchain sowie die Binance Chain.

Was benötigt man, um einen Token auf einer anderen Blockchain zu erstellen? Ist das Verfahren kompliziert?

Token Ersteller: Die Erstellung von einem Coin bzw. Token auf einer anderen Blockchain ist eine einfache Angelegenheit. Unserer Erfahrung nach muss man hier lediglich einige Dokumente ausfüllen und den Smart Contract zurückschicken. Innerhalb von kurzer Zeit kann man dann mit dem Verkauf des Tokens beginnen. Bei Ethereum und Binance dauert dieser Prozess in der Regel nicht länger als einen Tag.

Warum sollte man einen eigenen Coin erstellen, wenn man eine vorhandene Blockchain mit so wenig Aufwand nutzen kann?

Token Ersteller: Wir sprechen hier von der Nutzung einer anderen Blockchain für Tokens. Auch wenn umgangssprachlich häufig die Begriffe Token und Coin für ein und dieselbe Sache verwendet werden. Gibt es in der Praxis einige Unterschiede. Alle Coins sind zwar Tokens, aber nicht alle Tokens sind auch Coins. Hier muss mal also schauen, was man für sein Projekt benötigt und ob ein Token ausreicht oder ein Coin erforderlich ist.

Wie sieht es mit der Erstellung von einem eigenen Coin aus? Ist der Aufwand sehr viel größer?

Token Ersteller: Definitiv. Bei der Erstellung von einer komplett eigenen Währung handelt es sich um ein umfangreiches und komplexes Vorhaben, das viel Zeit und Kapital benötigt. Hier benötigen Sie nicht nur eine Webseite mitsamt Blockchain und einen eigenen Coin. Sie müssen sich auch um die Finanzierung kümmern, ein Whitepaper erstellen usw. Dieser Prozess dauert in der Regel viel länger und ist mit mehr Aufwand sowie mit höheren Kosten verbunden, als dies bei einem Token der Fall ist. Dafür haben Sie die Kontrolle über alle Aspekte der Kryptowährung, können selbst anderen Usern erlauben, Token zu erstellen und können sich zudem mit der richtigen Idee und einem erfahrenen Team ein ziemlich gutes passives Einkommen erwirtschaften.

Was ist Ihr Rat? Für welche Option sollte man sich entscheiden? Coin oder Token?

Token Ersteller: Diese Frage hängt von dem persönlichen Bedarf ab und lässt sich nicht pauschal beantworten. Für welche Version Sie sich entscheiden, liegt bei Ihnen und hängt unter anderem von Ihrem Kapital ab sowie von dem Zweck, für den Sie die Kryptowährung nutzen möchten. Reicht ein Token aus, oder benötigen Sie einen Coin? Und wenn Sie einen Coin benötigen, reicht ein Utility Token oder benötigen Sie einen Security-Token? Dies sind wichtige Punkte, die für diese Entscheidung ausschlaggebend sind. Wir können Sie mit unserer Agentur diesbezüglich umfangreich beraten und Ihr Projekt von Anfang an gemeinsam mit Ihnen betreuen. In der Vergangenheit konnten wir unserer Agentur bereits mehrere Projekte erfolgreich auf den Markt bringen.

Wie sieht es mit der Finanzierung einer eigenen Kryptowährung aus?

Token Ersteller: Haben Sie sich Gedanken über Ihr Projekt gemacht, dann müssen Sie sich als nächstes Gedanken über die Finanzierung machen. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie sich dazu entscheiden, eine eigene Kryptowährung zu erstellen, statt einen Token auf einer anderen Blockchain zu nutzen.

Also ist für die Entwicklung immer Eigenkapital erforderlich? Wie hoch muss das sein?

Token Ersteller: Ja. Das ist richtig. Grundsätzlich müssen Sie zu Beginn über ein gewisses Eigenkapital verfügen, welches in die Entwicklung eines Prototyps etc. gehen muss. In dieser ersten Phase haben Sie keine anderen Einnahmequellen. Eine Ausnahme bildet vielleicht die Erstellung eines Tokens auf einer anderen Blockchain. Dieser ist relativ günstig und einfach zu erstellen. Fehlt es an Kapital, dann könnten Sie das Projekt mit mehreren Partnern planen und so das gemeinsame Kapital für das Projekt nutzen. Reicht das nicht aus, dann gibt es die Möglichkeit, bei der Bank einen Kredit aufzunehmen. Aber auch ein Kryptokredit ist eine Option. In jedem Fall muss die Finanzierung vor dem Beginn der Arbeiten stehen und in trockenen Tüchern sein.

Sie sprechen von anfänglichem Kapital für die Entwicklung eines Prototyps etc. Wie sieht es im weiteren Verlauf mit dem Kapitalbedarf aus?

Token Ersteller: Eine fortlaufende, sichere Finanzierung ist für das Projekt wichtig. Sobald der Prototyp steht und Sie ein Whitepaper erstellt haben, können Sie die weitere Finanzierung aber zum Beispiel über in Initial Coin Offering (ICO) oder über ein Security Coin Offering (STO) sicherstellen. Hierzu bieten Sie eine vorbestimmte Zahl an Coins zum Vorverkauf an. Im Gegenzug dafür bekommen die Investoren Gegenleistungen. Der Vorteil ist, dass Sie dieses Kapital durch Investoren bekommen und über Ihr Projekt einnehmen. Sie müssen es also nicht selbst aufbringen. Unsere Agentur kann Sie diesbezüglich umfangreich beraten. Ferner finden Sie auf unserer Webseite www.krypto-vergleich.de zahlreiche Informationen rund um das Thema ICO und STO.

Wie sieht es mit dem Team für die Erstellung aus? Was ist Ihre Erfahrung, was raten Sie?

Token Ersteller: Für die Programmierung Ihrer Kryptowährung – insbesondere eines eigenen Coins – benötigen Sie ein erfahrenes Team aus professionellen Programmieren. Es handelt sich bei der Blockchain und der Kryptowährung sowie der dahinterstehenden Technik um komplexe Bereich. Entsprechend brauchen Sie verschiedene Entwickler, die nicht nur unterschiedliche Programmiersprachen beherrschen, sondern sich im Idealfall auch mit dem Thema Kryptowährungen etc. auskennen.

Müssen alle wichtigen Positionen durch Teammitglieder besetzt werden? Wie sieht es mit externen Mitarbeitern aus?

Token Ersteller: Sie sollten versuchen, alle Schlüsselpositionen mit Teammitgliedern zu besetzen. Ferner benötigen Sie ein Team aus externen Beratern und Experten. Diese nicht Teil Ihres Projektes, aber beraten Sie mit ihrem Fachwissen in verschiedenen Bereichen. Zu den Experten gehört in der Regel etwa ein Anwalt, ein Marketingexperte sowie sonstige Personen mit Erfahrung, die Sie nicht selbst über Ihr Team gewährleisten können. Auch eine Kryptoagentur, die Ihr Projekt betreut, fällt ggf. in diese Kategorie.

Wie wichtig ist die Wahl eines guten Teams? Worauf sollte man achten?

Token Ersteller: Die Wahl eines guten Teams ist wichtig, denn nicht nur das Projektteam, sondern auch externe Berater und Experten müssen Ihre Community bzw. Anleger überzeugen. Gelingt das nicht, dann werden die Menschen nicht in Ihr Projekt investieren. Denken Sie daran: Die besten Ideen bringen nichts, wenn es an der Möglichkeit fehlt, diese auch in die Tat umzusetzen. Investoren der Kryptoszene, die mit dem Gedanken spielen, Kapital in ein neues Projekt zu investieren, kennen sich hier hervorragend aus und werden ganz besonders darauf achten, dass Ihre Idee auch von Ihnen und Ihrem Team umgesetzt werden kann. Also, dass sie Hand und Fuß hat. Eben genau für diesen Zweck ist daher auch der Prototyp sinnvoll. Mit ihm können die Programmierer ihr Fachwissen in der Praxis demonstrieren und zeigen, dass Sie das Fachwissen haben, welches für das Projekt erforderlich ist.

Angenommen jemand möchte einfach nur einen Token und keinen Coin erstellen, wie würde in diesem Fall der Ablauf aussehen?

Token Ersteller: Auf dem Markt gibt es heute verschiedene Möglichkeiten, um einen eigenen Token auf einer anderen Blockchain online zu bringen. Besonders beliebt sind dabei Ethereum und die Binance Chain. Beide unterstützen Smart Contracts, eine wichtige Grundlage für Tokens, die meist in Verbindung mit Dienstleistungen etc. verwendet werden. In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen anhand einiger Beispiele, wie Sie Ihren eigenen Krypto-Token auf diesen Plattformen online stellen können.

Und wie sieht der Ablauf zum Beispiel bei Ethereum aus? Wie kann ich meinen Token dort veröffentlichen?

Token Ersteller: Einen eigenen Token auf der Ethereum Blockchain zu erstellen, ist einfach und unkompliziert. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse und auch sonst kein besonderes Fachwissen. Dennoch kann es nicht schaden, wenn Sie sich ein wenig mit der Sprache Solidity auskennen und auch Fachwissen über die Kryptoszene ist sicherlich hilfreich. Damit Sie auf der ETH-Blockchain eine Kryptowährung erstellen können, müssen Sie nur wenige Voraussetzungen erfüllen.

Welche Voraussetzungen sind das?

Token Ersteller: Sie benötigen für Ihren Coin natürlich einen Namen sowie einen Ticker-Code. Der Ticker ist ein Code aus drei oder vier Buchstaben, der als Abkürzung dient und den Coin auf Tauschbörsen beschreibt. Ethereum etwa hat den Ticker ETH, während der Bitcoin das Kürzel BTC verwendet. Der Ticker ist vergleichbar mit dem Ticker-Code für Aktien an der Börse.

Welche weiteren Dinge gilt es zu beachten?

Token Ersteller: Ferner müssen Sie die maximale Anzahl an Token vorgeben, die auf der Plattform verfügbar sein sollen. Für den APC-Token etwa wurde diese Grenze auf 10.000 Tokens festgelegt. Das bedeutet, dass es niemals mehr als diese Anzahl an Tokens auf der Plattform geben darf. Zudem müssen Sie festlegen, ob und in welche Teile der Coin geteilt werden kann. Der Euro etwa besteht aus 100 Cent und der Bitcoin lässt sich unter anderem in Satoshi teilen. Ähnliches können bzw. müssen Sie auf der Ethereum Blockchain für Ihren Coin festlegen.

Gibt es noch weitere Kommentare oder Tipps, die Sie in Bezug auf einen ERC-20 den Lesern mit auf den Weg geben möchten?

Token Ersteller: Nein. Das deckt eigentlich alle Punkte ab. Sind die genannten Schritte erledigt, muss man abschließend nur noch den Smart Contract auf GitHub ausfüllen. Hierzu müssen Sie sich zwei Dokumente im .sol Format herunterladen und in dieses alle Daten eintragen. Die Daten müssen dann auf die Blockchain hochgeladen werden. In der Regel ist damit die Arbeit abgeschlossen und nach ca. 15 Minuten ist der Coin verkaufsreif.

Wie sieht der Prozess für die Erstellung eines Tokens auf der Binance Smart Chain aus? Gibt es erhebliche Unterschiede zur Ethereum-Blockchain?

Token Ersteller: Einen BEP-20 Token auf der Binance Smart Chain erstellen Sie auf ähnliche Art und Weise, wie einen ERC-20 Token auf der Ethereum Blockchain. Auch hier müssen Sie sich die notwendigen Dokumente aus dem Internet herunterladen und auf die Plattform hochladen, damit sie verifiziert werden können.

Also gibt es dieselben Dinge zu erledigen und der Ablauf ist gleich?

Token Ersteller: Im Großen und Ganzen ja. Natürlich müssen Sie auch auf der Binance Smart Chain (BSC) über ein Kürzel bzw. einen Ticker-Code nachdenken, der Ihren Coin auf den Tauschbörsen repräsentiert. Ansonsten sind die Schritte vergleichbar und auch auf der BSC ist Ihr Token in kurzer Zeit online.

Welche Vorteile sehen Sie bei der Binance Smart Chain über die Ethereum Blockchain?

Token Ersteller: Im Vergleich zu Ethereum ist die Binance Smart Chain um ein Vielfaches neuer und bringt zahlreiche Vorteile. Unsere Empfehlung ist es daher, sich diese Plattform zumindest einmal anzuschauen. Uns ist natürlich bewusst, dass Ethereum der Marktführer und als ERC-20 Blockchain weltweit bekannt ist. Dennoch empfehlen wir Binance mit seiner Smart Chain.

Sie haben mit uns über Token auf der Binance und Ethereum Blockchain gesprochen. Gibt es noch weitere Plattformen, auf denen man einen Token erstellen kann?

Token Ersteller: Neben den oben genannten Anbietern, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es auch auf anderen Blockchains möglich ist, einfach und unkompliziert einen Token zu erstellen. Zu den Anbietern, die wir Ihnen hier empfehlen können, gehören neben Binance und Ethereum, über die wir bereits gesprochen haben, auch Ripple und Neo. Zwei bekannte Blockchains und Altcoins, die bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt sind und wie Binance mit seiner BSC, ganz eigene Vorteile mit sich bringen.

Für welche Blockchain würden Sie sich mit Ihrem Token entscheiden? Was ist Ihr Rat?

Token Ersteller: Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich die verschiedenen Möglichkeiten anschauen, miteinander vergleichen und dann schauen, welche Blockchain für Sie am besten geeignet ist. Alle Blockchains haben ihre eigenen Vor- und Nachteile und bieten unterschiedliche Konditionen usw. an. Eine gründliche Recherche vor einer Entscheidung ist daher unerlässlich. Unser Expertenteam von Token Ersteller ist Ihnen hierbei gern behilflich. Setzen Sie sich dazu einfach mit unserer Agentur in Berlin oder München in Verbindung.

Wir haben also die Möglichkeit, einen eigenen Coin oder einen eigenen Token zu erstellen? Und was empfehlen Sie, welcher ist besser?

Token Ersteller: Das ist richtig. Genau. Wie bereits oben erwähnt, ist eine der ersten und wichtigsten Entscheidungen, mit denen Sie sich befassen müssen, die Frage, ob Sie einen eigenen Coin erstellen möchten. Die Alternative ist die Nutzung einer vorhandenen Blockchain, um für diese eine dApp mit einem Token zu erstellen. Diese Entscheidung hat maßgeblichen Einfluss auf die Kosten und auf den Umfang des Projektes. Die Erstellung eines Tokens ist einfach und unkompliziert, es sind zudem keine besonderen Kenntnisse erforderlich.

Für welche Option Sie sich entscheiden, ist nicht nur eine Frage des Kapitals, sondern hängt auch von Ihren Ansprüchen bzw. von dem Zweck des Projektes ab. Möchten Sie zum Beispiel lediglich NFTs auf den Markt bringen, oder einen Token für Smart Contracts haben und dabei möglichst wenig Geld ausgeben, dann ist ein Token auf einer anderen Blockchain eine gute Wahl. Möchten Sie hingegen eine komplette Kryptowährung, mit eigener Blockchain, für ein großes Projekt und sollen Investoren hier in Coins investieren, dann kommen Sie nicht um eine eigene Plattform mit allem Drum und Dran herum. Entscheidung herum.

Was kann bei der Entscheidung helfen? Auf welche Dinge sollte man achten?

Token Ersteller: Grundsätzlich sollten Sie sich überlegen, ob Ihr Vorhaben mit einem Token auf einer anderen Blockchain umgesetzt werden kann. Tokens verfügen nicht über die Möglichkeiten von Coins. Ist das der Fall, dann sollten Sie sich in der Regel für diese Option entscheiden. So sparen Sie Zeit und Kapital. Ihr Projekt ist zudem binnen kurzer Zeit online. Eine eigene Blockchain hingegen lohnt sich nur dann, wenn Sie ein sehr komplexes Projekt planen und alle Funktionen und Möglichkeiten der Blockchain-Technologie ausnutzen möchten, oder volle Flexibilität benötigen. Dieses Verfahren ist sehr umfangreich und erfordert ein Vielfaches mehr an Kapital, Zeit und Planung. Am Ende liegt die Entscheidung aber natürlich bei Ihnen. Machen Sie sich Gedanken und wägen Sie die Vor- und Nachteile ab. Ziehen Sie es auch in Erwägung, sich beraten zu lassen. Token Ersteller steht Ihnen hierbei als professionelle Agentur aus Berlin und München gern zur Seite.

Vielen Dank für Ihre Antworten. Damit sind wir am Ende. Möchten Sie noch abschließend etwas anmerken oder unseren Lesern mit auf dem Weg geben?

Token Ersteller: Ich denke, wir haben alles besprochen, was wichtig ist. Damit ein Coin erfolgreich sein kann, sind ein gutes Konzept und eine solide Finanzierung erforderlich. Außerdem sollte man sich Gedanken darüber machen, ob ein Coin wirklich erforderlich ist, oder ob vielleicht auch ein Token ausreicht. Sollten Fragen oder Unklarheiten zu diesem Thema geben oder sollte Interesse an einem Projekte bestehen, so möchte ich an dieser Stelle auf unsere kostenlose Erstberatung hinweisen. Sie ist unverbindlich und ermöglicht es Ihnen, uns Ihr Projekt vorzustellen und sich unsere professionelle Meinung einzuholen. Unser Team freut sich immer darauf, von neuen Projekten zu hören.

Sollten Sie noch Fragen zu dem Thema haben oder eine umfassende Beratung benötigen, dann steht Ihnen Token Ersteller als professionelle Agentur mit Sitz in Berlin und München hierfür gern zur Verfügung. Unsere erfahrenen Mitarbeiter haben bereits diverse Projekte bei der Token Erstellung begleitet und sind Ihnen gern bei diesem aufwändigen Verfahren behilflich. Hierzu bieten wir Ihnen ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.token-ersteller.de an.