Trennung von Staat und Geld – zwei Alternativen zu FIAT-Geld.

Daniel Stüssi ist CEO der RealUnit Schweiz AG und seit 1990 in der Finanzbranche tätig. Seit 2017 beschäftigt er sich intensiv mit Digital Assets. Er absolvierte zwischen 2019 bis 2023 drei Certificate of Advanced Studies (CAS) zu den Themen Blockchain, Digital Finance und Financial Markets & Valuations. Im Jahr 2024 hat er an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) erfolgreich den Master of Advanced Studies in Digital Excellence for Financial Services abgeschlossen.