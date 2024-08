Schmälern Zinssenkungen die Attraktivität von tokenisierten US-Staatsanleihen?

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Trotz ermutigender US-Inflationsdaten in der vergangenen Woche gerieten die Kryptomärkte ins Wanken. Zum Ende des zweiten Quartals hielten Goldman Sachs und Morgan Stanley signifikante Positionen in verschiedenen Bitcoin-ETFs, wie aus den jüngsten Quartalsberichten hervorgeht. An anderer Stelle hat Binance sein Bussgeld mit der indischen Financial Intelligence Unit beigelegt, während die Börse eine Rückkehr auf den indischen Markt anstrebt. Diese Woche erkunden wir:

Die Aussichten für Krypto-Projekte, die in Staatsanleihen investieren

ETH-Gasgebühren erreichen Mehrjahrestiefstand

Das Interesse an KI-Token-Projekten bleibt gedämpft

Zinssenkungen sollten die Attraktivität von tokenisierten Staatsanleihen nicht einschränken

Der On-Chain-Token-Fonds BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund) von BlackRock ist einer von vielen, welche in den letzten 18 Monaten aufgelegt wurden und ein Engagement in traditionellen Schuldtiteln wie US-Treasuries bieten. Er hat sich schnell zum grössten On-Chain-Fonds nach verwaltetem Vermögen (AuM) entwickelt. Das Produkt wurde in Zusammenarbeit mit Ondo Finance und Securitize im März 2024 aufgelegt und hat bis heute über 520 Mio. USD an Zuflüssen erhalten.

Die meisten dieser Fonds investieren in kurzfristige US-Schuldtitel. Weitere Top-Fonds sind der FBOXX von Franklin Templeton, der OUSG und USDY von Ondo Finance sowie der USYC von Hashnote. Alle Fonds bieten Renditen, die mit dem Leitzins der Fed übereinstimmen.

Als der Hype um diese tokenisierten Fonds zunahm, verzeichneten sowohl die On-Chain-Ströme als auch der Sekundärmarkt für entsprechende Token eine erhöhte Aktivität. Der Governance-Token von Ondo Finance, ONDO, erlebte den grössten Handelsanstieg, zeitgleich mit der Ankündigung der Zusammenarbeit mit BlackRocks BUIDL. Der Preis von ONDO erreichte im Juni ein Rekordhoch von 1.56 USD, als die BUIDL-Zuflüsse in die Höhe schossen und das Interesse an On-Chain-Fonds stieg. Seitdem hat der Hype jedoch nachgelassen, und die Zuflüsse könnten angesichts des sich ändernden US-Zinsumfelds auf Gegenwind stossen.

Seit dem Ausverkauf vom 5. August hat die Behauptung, dass die Fed hinter der Kurve zurückbleibt und die Zinsen aggressiver senken muss, um eine Rezession zu vermeiden, an Fahrt gewonnen Die Märkte rechnen derzeit mit Zinssenkungen von 100 Basispunkten in diesem Jahr.

Die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten der letzten Woche haben die Erwartungen für eine Zinssenkung im September verstärkt. Eine Zinssenkung bedeutet jedoch nicht unbedingt eine Lockerung der Geldpolitik. Wenn die Fed die nominalen Zinssätze senkt, die Inflation aber im gleichen Tempo oder schneller zurückgeht, könnten die realen Zinssätze (d. h. die inflationsbereinigten nominalen Zinssätze) stabil bleiben oder sogar steigen. Tatsächlich ist der reale, um den Erzeugerpreisindex (PPI) bereinigte Fed-Funds-Satz - ein Mass für die Preisgestaltungsmacht der Unternehmen - in diesem Jahr leicht gestiegen, obwohl die Fed die Nominalsätze konstant gehalten hat.

Die potenzielle stimulierende Wirkung von Zinssenkungen der Fed könnte gedämpfter ausfallen als erwartet, wenn die Realsätze stabil bleiben. In einem solchen Szenario könnten Staatsanleihen im Vergleich zu Risikoanlagen immer noch attraktiv sein, da die Anleger Liquidität und Sicherheit dem Risiko vorziehen könnten.

Auswirkungen der Gasgebühren auf das Angebot von Ethereum

Die Gasgebühren von Ethereum haben vor kurzem ein Fünfjahrestief erreicht, was auf die verstärkte Layer-2-Aktivität und das Dencun-Upgrade im März zurückzuführen ist, welches die Layer-2-Transaktionsgebühren senkte. Diese Gebührensenkung hat Auswirkungen auf ETH, da niedrigere Gebühren bedeuten, dass weniger ETH verbrannt wird und somit das Angebot des Tokens erhöht. Folglich ist das Gesamtangebot von ETH seit April kontinuierlich gestiegen. Trotz Nachfragetreibern wie Spot-ETH-ETFs könnte dieses wachsende Angebot potenzielle Preissteigerungen auf kurze Sicht dämpfen.

Abkühlung der Nachfrage nach besicherten Krediten auf Aave

Die Nachfrage nach besicherten Krediten auf Aave V3, dem grössten DeFi-Lending-Protokoll von TVL, hat sich im August abgekühlt, nachdem mehr als 260 Mio. USD an Liquidationen inmitten des Absturzes der Kryptopreise und eines breiten Marktausverkaufs ab dem 5. August erfolgt waren.

Aave V3 verzeichnete zwischen Mai und Juli Nettozuflüsse, wobei die Kreditaufnahmen die Rückzahlungen übertrafen. Im Juli erreichte das Volumen der Stablecoin-Kredite einen Jahreshöchststand von 1.4 Mrd. USD, während die Rückzahlungen 1.2 Mrd. USD betrugen, was zu Nettozuflüssen von rund 200 Mio. USD führte. Der Trend hat sich jedoch nach dem jüngsten Ausverkauf umgekehrt, mit Nettoabflüssen von mehr als 200 Mio. USD seit Monatsbeginn.

KI-Krypto-Token-Fusion kämpft um Marktinteresse

Letzten Monat haben drei der führenden Krypto-Projekte mit KI-Fokus - Fetch.AI, SingularityNET und Ocean Protocol - die erste Phase der Zusammenlegung ihrer nativen Token zu einem Token namens Artificial Super Intelligence (ASI) eingeleitet. Diese Fusion, welche ursprünglich im März angekündigt wurde, ist Teil einer umfassenderen Initiative, die darauf abzielt, eine neue KI-Plattform zu entwickeln. Sie bietet eine "dezentrale Alternative zu bestehenden KI-Projekten unter der Kontrolle von Big Tech".

Seit Juli ist der kombinierte Marktanteil von SingularityNET's AGIX, Ocean Protocol's OCEAN und Fetch.AI's FET Token von 30% auf 40% gestiegen. Unsere Tick-Trade-Daten zeigen jedoch, dass dieses Wachstum in erster Linie auf verstärkte Verkäufe zurückzuführen ist, was darauf hindeutet, dass die Händler die Fusion als riskantes Ereignis betrachten.

Die Gesamtnachfrage nach KI-Token ist seit Beginn des zweiten Quartals stark zurückgegangen. Das wöchentliche Handelsvolumen sank Anfang August auf 2 Mrd. USD, was einen sechsfachen Rückgang gegenüber dem Mehrjahreshoch von über 13 Mrd. USD im ersten Quartal bedeutet.

KI-bezogene Krypto-Token sind mit Projekten verbunden, welche künstliche Intelligenz nutzen, um die Sicherheit und das Nutzererlebnis zu verbessern, dezentrale Börsen zu betreiben oder Bild- und Texterstellungsdienste anzubieten. Ihre 60-Tage-Korrelation mit dem Chiphersteller Nvidia (NVDA), welche weithin als Wette auf einen potenziellen KI-bezogenen Boom wahrgenommen wird, ist jedoch schwach. Sie liegt derzeit bei 0.1-0.2 und ist damit von einem Spitzenwert von 0.3-0.4 im März gesunken. Im Gegensatz dazu sind sie nach wie vor stark mit Bitcoin korreliert, mit Korrelationen zwischen 0.5 und 0.7 Anfang August, was darauf hindeutet, dass Händler diese Projekte als Krypto-Wetten mit hohem Beta ansehen.

Der Marktanteil von FDUSD auf Binance erreicht ein Rekordhoch

Der Marktanteil des Stablecoins FDUSD auf Binance erreichte Ende Juli ein Allzeithoch von 39% und kehrte damit einen Abwärtstrend um, der in den letzten drei Monaten angehalten hatte. Der Anstieg ist bemerkenswert, da die Börse im April für ihre regulären und VIP-1-Nutzer wieder Nullgebühren für FDUSD-Handelspaare eingeführt hatte.

Eine genauere Untersuchung der Tick-Trade-Daten legt nahe, dass dieser Anstieg des FDUSD-Volumens in erster Linie auf verstärkte Käufe in den vier wichtigsten FDUSD-Paaren von Binance sowie auf eine Rotation in andere Stablecoins, insbesondere USDT von Tether, zurückzuführen ist.

Dies ist besonders interessant, da Bitcoin im selben Zeitraum starke Verkäufe auf den USDT-Märkten von Binance verzeichnete (nicht im Chart dargestellt).

Der in Hongkong regulierte First Digital USD (FDUSD) wurde im Juni 2023 ins Leben gerufen und begann kurz darauf mit dem Handel auf Binance ohne Maker- und Taker-Gebühren. Bis 2024 stieg sein tägliches Handelsvolumen sprunghaft an und betrug im Durchschnitt 6.5 Mrd. USD, was mehr als das Sechsfache des Volumens des nächstgrösseren Stablecoins USDC mit 1 Mrd. USD ist. Der Erfolg von FDUSD hängt jedoch stark von Binance ab, da er ausschliesslich auf der Plattform gehandelt wird und eng an deren Gebührenpolitik gebunden ist.

Japanische Märkte führten Krypto-Ausverkauf an

Die Zinserhöhung der Bank of Japan Ende Juli war ein Vorbote für einen Anstieg der Volatilität an den Finanzmärkten im August. Die Kryptomärkte stürzten zusammen mit den Aktienmärkten ab, da das veränderte Zinsumfeld in Japan und die schlechten Wirtschaftsdaten in den USA die Anleger verunsicherten.

Die Auswirkungen des ersten Augustwochenendes schlugen sofort auf die Kryptomärkte durch. BTC fiel im Laufe des Wochenendes um über 12% und stürzte am Montagmorgen in Europa unter 50'000 USD. Während des Ausverkaufs stieg das Handelsvolumen an den japanischen Kryptobörsen, insbesondere bei Bitbank und Bitflyer, sprunghaft an und erreichte den höchsten Stand seit Anfang März, als Bitcoin neue Rekordhöhen erreichte.

Der Grossteil dieses Volumenanstiegs war in erster Linie auf die Handelsaktivität an den BTC-JPY-Märkten zurückzuführen, gefolgt von den ETH-JPY- und XRP-JPY-Märkten mit einigem Abstand. Allerdings verzeichneten die japanischen Kryptomärkte am Samstagabend japanischer Zeit einen interessanten Anstieg des ETH-Anteils am Handelsvolumen, welcher kurzzeitig mehr als 30% der Aktivität ausmachte. Der Anstieg des Handelsvolumens kam einen Tag vor einem Grossteil der Volatilität und fiel mit der Panik zusammen, welche durch Berichte ausgelöst wurde, dass Jump Trading damit begonnen hatte, seine ETH-Positionen zu liquidieren.

Was steckte hinter den präventiven Bewegungen an den japanischen Märkten gegenüber den USA und anderen wichtigen Regionen? Ein erheblicher Teil der Volatilität Anfang August war mit dem japanischen Yen-Carry-Trade verbunden.

Bei einem Carry-Trade leihen sich Händler einen Vermögenswert zu einem niedrigen Zinssatz, in diesem Fall den Yen, und reinvestieren ihn in einen höher rentierenden Vermögenswert wie US-Treasuries. In Anbetracht der Tatsache, dass japanische Anleger die grösste Gruppe von Nicht-US-Anlegern in US-Treasuries sind, ist es wahrscheinlich, dass die meisten in beiden Vermögenswerten engagiert waren. Dieses Engagement erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als die BoJ die Zinsen anhob und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed zunahm.

Der Carry-Trade funktioniert am besten, wenn die Märkte stabil sind. Als die BoJ die Zinssätze zum zweiten Mal seit 2007 anhob, verlor dieses Geschäft plötzlich seinen Reiz.