Grayscale-Gerichtsurteil sorgt für Bitcoin-Volatilität

Die komplette Übersicht zum aktuellen Geschehen an den Krypto-Märkten. Alles über die vergangene Woche an den Bitcoin-Märkten zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion.

Marktkommentar

Der Markt brauchte über die vergangenen zwei Wochen etwas Zeit, um den jüngsten Bitcoin-Abverkauf zu verdauen. Wie im letzten Marktkommentar erwähnt, kam es zu einer Konsolidierung in einer engen Handelsspanne von unter 3%. Dank dem positiven Ausgang im Gerichtsfall Grayscale versus Ripple kehrte die Volatilität dann am Dienstag zurück. Mit +6.3% verzeichnete Bitcoin den besten Tagesschluss seit März 2023. Die Rallye war jedoch nur von kurzer Dauer und die Märkte gaben ihre Gewinne in der Restwoche vollständig ab.

Die zwiespältige Reaktion auf den wegweisenden Sieg für Grayscale widerspiegelt die aktuelle Unsicherheit im Markt. Einerseits wird das Urteil eine zentrale Rolle in der künftigen Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETFs in den USA einnehmen. Andererseits ist der Zeitrahmen für die Produkte von Antragstellern wie BlackRock & Co. weiterhin ungewiss. Bloomberg-Analysten schätzen die Wahrscheinlichkeit auf eine Zulassung in diesem Jahr auf 75%. Eine tatsächliche Genehmigung würde dem Markt erheblichen Rückenwind verschaffen.

NEW: @JSeyff & I are upping our odds to 75% of spot bitcoin ETFs launching this yr (95% by end of '24). While we factored Grayscale win into our prev 65% odds, the unanimity & decisiveness of ruling was beyond expectations and leaves SEC w "very little wiggle room" via @NYCStein pic.twitter.com/IyEGmWjuHa — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 30, 2023

Toncoin (TON) führt Altcoin-Märkte an

Auf Seiten der alternativen Kryptowährungen gab es über die vergangene Woche nur eine grössere Verschiebung. Das Netzwerk der Social-Media-Plattform Telegram - The Open Network - avancierte mit +24.04% zum eindeutigen Wochensieger. Die positive TON-Preisentwicklung über die vergangenen 30 Tage dürfte mit den Aufstieg von Krypto-Handelsbots wie Unibot zusammenhängen. Diese Werkzeuge ermöglichen Nutzern leichte Blockchain-Interaktionen direkt über die Social-Media-App.

Ansonsten konnte sich keine der Top 20 Kryptowährungen eine signifikant grüne Woche erkämpfen. Dafür blieb auch der Spielraum nach unten eher begrenzt. Die Verlierer der Woche sind Polkadot (DOT) -6.98%, Shiba Inu (SHIB) -6.11% und Avalanche (AVAX) -4.00%. Grössere Altcoin-Neuigkeiten gab es keine.

Haftungsausschluss

Alle Angaben in dieser Publikation erfolgen ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken. Die in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind auch nicht als solche beabsichtigt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung für eine Anlage in ein Finanzinstrument einschliesslich Kryptowährungen und dergleichen dar und ist auch nicht als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung beabsichtigt. Die in der Publikation enthaltenen Inhalte stellen die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet oder beabsichtigt.

Risikohinweis

Anlagen und Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.