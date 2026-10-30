Bitcoin zwischen Schutz vor Staatsrisiko und High-Beta-Anlage

Bitcoin konsolidiert weiter in der aktuellen Handelsspanne, das Open Interest an den grossen Handelsplätzen für Perpetual Futures liegt bei rund 37 Mrd. USD. Die jüngste Kurserholung hat Aufmerksamkeit erregt. Darunter zeigt sich jedoch ein vielschichtigeres Bild als eine blosse Rückkehr des Risikoappetits. Dahinter steht zudem die grundsätzlichere Frage, ob sich Bitcoin wie eine Absicherung gegen Staatsrisiko oder wie eine High-Beta-Anlage verhält.

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Strukturelle Überzeugung entsteht, aber selektiv

Hinter der aktuellen Erholung stehen zwei Kräfte, die parallel wirken. Ein freundliches Makroumfeld mit Risikoappetit und kurzfristige Derivate-Aktivität könnten zur jüngsten Kursbewegung beigetragen haben. Gleichzeitig deuten Onchain-Daten auf eine mögliche selektive Akkumulation durch grössere Halter hin. Neue Whale-Entitäten bauen ihren Anteil am realisierten Kapital aus, zu Einstandspreisen nahe dem aktuellen Marktniveau. Das könnte ein aussagekräftiges Signal sein. Eine breite Überzeugung über alle Käufergruppen hinweg zeigt es allerdings noch nicht.

Die ETF-Flüsse veranschaulichen das. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten früher in der Woche Zuflüsse im Umfang mehrerer hundert Millionen USD. Am 22. Oktober folgten dann Nettoabflüsse von rund 600 Mio. USD. Seit Monats- und Jahresbeginn bewegen sich die Flüsse zwischen ausgeglichen und leicht positiv. Institutionelle Anleger scheinen auf dem aktuellen Kursniveau zu akkumulieren, jedoch mit Vorsicht.

Hebel übernimmt, wo die Spot-Nachfrage noch fehlt

Der Anstieg des Open Interest fiel mit einer höheren gehebelten Derivate-Aktivität zusammen, nicht mit Käufen am Spotmarkt. Beobachtungen zeigen, dass Spot-Käufer bei Rücksetzern üblicherweise Angebot aufnehmen. Die aktuelle Bewegung deutet hingegen darauf hin, dass der Hebel eine grössere Rolle spielen könnte.

Die Funding Rates bleiben leicht positiv, bei rund 0.006 bis 0.008% pro achtstündigem Intervall. Annualisiert ergibt das folglich etwa 7%. In den gemessenen Kontrakten und Handelsplätzen passten die positiven Funding Rates zu einer moderaten Netto-Long-Neigung. Trotzdem lagen die Werte unter dem Niveau, das manche Marktteilnehmer mit einer stärker überlaufenen Long-Positionierung verbinden.

Neues Kapital fliesst noch nicht in grossem Umfang zu

Das Stablecoin-Angebot blieb in den vergangenen Wochen weitgehend stabil bis leicht rückläufig. Schätzungen beziffern die gesamte Marktkapitalisierung auf 288 bis 301 Mrd. USD, bei begrenzter Netto-Emission. Das deutet darauf hin, dass weitgehend bestehende Liquidität den aktuellen Anstieg stützen könnte, nicht ein erheblicher Zufluss neuen Kapitals. Die vorhandene Stablecoin-Basis könnte Liquidität für künftige Käufe bereitstellen. Die ausgewerteten Daten zeigen allerdings noch keine klare, breit abgestützte Umschichtung in Bitcoin.

Bitcoin-Käufe von Unternehmen für die eigene Bilanz verlangsamten sich im dritten Quartal ebenfalls deutlich gegenüber früheren Höchstständen. Selektive Käufe gehen weiter. Eine spürbarere Wiederbeschleunigung dürfte aber von besseren Finanzierungsbedingungen und weiteren wesentlichen Faktoren abhängen.

Bitcoin und Staatsrisiko: Der Makrobezug wird schwer zu übersehen

Die Korrelation von Bitcoin mit zehnjährigen US-Realrenditen ist auf über 0.6 gestiegen. Die US-Staatsverschuldung übersteigt 40 Bio. USD, und die Realrenditen bleiben erhöht. Bitcoin und die Realrenditen sind in diesem Umfeld über einige längere Mehrmonatsphasen gestiegen. Von Tag zu Tag bleibt die Kursentwicklung unruhig. Die Gründe sind kryptospezifisch, darunter ETF-Flüsse, Liquidationen und Derivate-Positionierung. Dennoch deutet der breitere Trend darauf hin, dass Bitcoin zunehmend auf Sorgen um Staatsfinanzen, Schuldentragfähigkeit und die langfristigen Folgen erhöhter Zinskosten reagiert.

Somit stellt sich die grundlegendere Frage, als was der Markt Bitcoin handelt. Einige Marktteilnehmer schreiben Bitcoin zunehmend eine mögliche Bedeutung bei fiskalischen Sorgen oder Staatsrisiken zu. Das gilt besonders in Phasen, in denen Sorgen um Staatsschulden, fiskalische Tragfähigkeit oder Zinslasten in den Marktdiskussionen stärker hervortreten. Gleichzeitig reagiert Bitcoin weiterhin auf die Stimmung am Aktienmarkt, die Liquiditätsbedingungen und die Zinserwartungen. Zudem bleiben anhaltend hohe Realzinsen eine Belastung für Risikoanlagen.

Der Markt scheint sich in einer Zwischenphase zu befinden. Strukturelle Narrative reifen darin schneller, als liquides Kapital in den Markt fliesst. Ob sich die Erholung verbreitert, könnte vom Zusammenspiel aus Spot-Nachfrage, Derivate-Positionierung, institutionellen Flüssen und Makrobedingungen abhängen. Bis diese Signale klarer werden, könnten gehebeltes Kursmomentum und sich ändernde Makroerwartungen weiter zur kurzfristigen Volatilität beitragen.

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