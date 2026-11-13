SpaceX und Tesla könnten mit Fusion 2.1 Mrd. USD in Bitcoin bündeln

Die Fusionsgespräche zwischen SpaceX und Tesla lenken den Blick auf ihre Bitcoin-Bestände von zusammen 30'221 BTC, eine Ankündigung könnte bereits im Dezember folgen. Gemessen am gemeinsamen Börsenwert von rund 3.4 Bio. USD bleibt der Bestand allerdings ein Bruchteil.

SpaceX ist der Raumfahrt- und Raketenkonzern von Elon Musk, führt Aufträge der nationalen Sicherheit der USA aus und übernahm im Februar 2026 die KI-Firma xAI. Tesla wiederum baut Elektroautos, unter anderem in China und in der Gigafactory Texas. Musk kontrolliert über 80% der Stimmrechte bei SpaceX, bei Tesla hingegen nur etwa 20%. Anfang 2021 kaufte Tesla Bitcoin für 1.5 Mrd. USD und trennte sich 2022 von rund 75% der Bestände. SpaceX legte seinen Bestand später im S-1 offen, dem Prospekt vor dem Börsengang im Juni 2026. Im Oktober bestätigte Musk zudem, dass beide Unternehmen Sonderkomitees zur Prüfung einer Fusion gebildet haben. Per 30. September 2026 hielt Tesla 11'509 BTC, SpaceX hat 18'712 BTC offengelegt. Zum aktuellen Kurs entspricht das insgesamt etwa 2.08 Mrd. USD.

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30'221 Bitcoin verteilen sich auf zwei Bilanzen

Im Quartalsbericht per 30. September 2026 weist Tesla 11'509 BTC aus. Die Anschaffungskosten betragen 386 Mio. USD, die digitalen Vermögenswerte stehen hingegen mit 962 Mio. USD in der Bilanz. Zum Quartalsendkurs von etwa 83'600 USD ergeben 11'509 BTC rund 962 Mio. USD, die Bilanzangabe ist also stimmig. Somit war die Position Ende September rund zweieinhalbmal so viel wert wie beim Einstand, der nicht realisierte Gewinn lag bei rund 576 Mio. USD.

SpaceX hält mit 18'712 BTC den grösseren Teil. Laut seinen Quartalszahlen wies der Raumfahrtkonzern per 30. September digitale Vermögenswerte von 1.573 Mrd. USD aus. Rechnet man die 18'712 BTC ebenso zum Quartalsendkurs um, ergeben sich rund 1.56 Mrd. USD. Die Grössenordnung passt folglich zum offengelegten Bestand.

Zusammen kommen beide Konzerne auf exakt 30'221 BTC. Bekannt ist diese Summe seit Mai 2026, als die SpaceX-Zahl aus dem Prospekt bereits vorlag. Bei Tesla schlägt der Bitcoin-Kurs ausserdem direkt auf das Ergebnis durch, weil der Konzern seine digitalen Vermögenswerte zum Fair Value bewertet und Wertänderungen in der Erfolgsrechnung verbucht. Infolge dieser Bilanzierung ergab sich im dritten Quartal 2026 ein Bewertungsgewinn von 288 Mio. USD, der ausgewiesene Wert stieg von 674 auf 962 Mio. USD. Und ein Kursrückgang würde dieselbe Rechnung belasten.

Für SpaceX und Tesla ist Bitcoin eine Randposition

An der Börse war SpaceX im Oktober rund 1.95 Bio. USD wert, Tesla kam auf 1.48 Bio. USD. Setzt man die 2.08 Mrd. USD in Bitcoin ins Verhältnis zum kombinierten Börsenwert von 3.43 Bio. USD, ergibt sich ein Anteil von rund 0.06%. Zu den Buchwerten per Ende September von zusammen rund 2.5 Mrd. USD läge der Anteil mit rund 0.07% ebenfalls kaum höher. Bloomberg bezifferte den möglichen Zusammenschluss im Oktober auf rund 3.7 Bio. USD, womit der Anteil noch kleiner ausfällt. Für die Bewertung der Fusion ist Bitcoin deshalb Nebensache.

Ebenso wenig zeigt Teslas Geschichte mit Bitcoin eine Überzeugungsposition. Der Autohersteller investierte im Februar 2021 zunächst 1.5 Mrd. USD und verkaufte noch im ersten Quartal Bitcoin für 272 Mio. USD. Später, im zweiten Quartal 2022, trennte er sich von rund 75% der Bestände, was 936 Mio. USD einbrachte. Musk begründete den Schritt mit der Unsicherheit durch die Covid-Lockdowns in China und sagte, dies sei kein Urteil über Bitcoin. Seither hat Tesla weder gekauft noch verkauft.

Eine Fusion allein würde daran nichts ändern. Denn sie erfordert keinen Zukauf, der neue Konzern würde die bestehenden 11'509 und 18'712 BTC lediglich in einer Bilanz zusammenführen.

Der Fahrplan der Fusion bleibt offen

In beiden Konzernen prüfen Sonderkomitees die Zusammenlegung. Musk nimmt daran nicht teil, weil er auf beiden Seiten steht und daher als befangen gilt. Konditionen sind nach seinen Angaben vom Oktober noch keine vereinbart. Bei Tesla liegt die Hürde zudem hoch, denn die Fusion bräuchte die Zustimmung von 50% aller Aktionäre und nicht bloss eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Gerade dort kontrolliert Musk aber nur rund 20% der Stimmrechte.

„Ich denke durchaus, dass vieles für eine Zusammenlegung der Unternehmen spricht." - Elon Musk, CEO von SpaceX und Tesla

Beim Zeitplan kursieren mehrere Angaben. Ein Bloomberg-Bericht nennt den Dezember als frühesten Termin für eine Ankündigung, die sich auch auf Anfang 2027 verschieben könnte. Zuvor hatten Analysten von Barclays im Oktober sogar eine Ankündigung noch vor Dezember für möglich gehalten. Bloomberg selbst schrieb im Oktober allerdings, Musk strebe eine Ankündigung bis zum ersten Halbjahr 2027 an, damit der Abschluss noch unter der Trump-Administration gelingt. Einen Entscheid bringt die Tesla-Hauptversammlung vom 3. Dezember 2026 jedoch nicht. Auf der Traktandenliste stehen unter anderem die Wiederwahl von Musk, Robyn Denholm und JB Straubel sowie die Revisionsstelle PwC. Ein Fusionsantrag fehlt.

Hinzu kommt ein politisch heikler Punkt. Die US-Bank JPMorgan verweist auf den Konflikt zwischen den SpaceX-Aufträgen der nationalen Sicherheit und Teslas grosser Produktion in China. Gleichzeitig erwartet die Bank einen reinen Aktientausch unter Führung von SpaceX. Ursprünglich stand eine andere Konstellation im Raum. Im Januar 2026 berichtete Bloomberg, SpaceX erwäge eine Fusion mit Tesla oder xAI, und der Konzern entschied sich damals für xAI. Ende Mai 2026 deutete Musk schliesslich auch eine Verbindung mit Tesla an.

Aus zwei Bitcoin-Positionen würde eine

Kommt die Fusion zustande, hielte ein einzelner Börsenkonzern rund 30'000 BTC in seiner Bilanz. Spezialisierte Treasury-Unternehmen wie Strategy halten zwar ein Vielfaches davon. Trotzdem hätte diese Summe im Mai 2026 Rang fünf unter den börsenkotierten Bitcoin-Haltern bedeutet. Die gebündelte Position wäre jedoch ein Nebenprodukt eines möglichen Aktientauschs, kein strategischer Zukauf.

Offen bliebe die Treasury-Politik des neuen Konzerns. Übernähme dieser Teslas Bilanzierung zum Fair Value, flössen die Kursschwankungen des gesamten Bestands in die Erfolgsrechnung. Vergleichsweise kleine Kursbewegungen von 1'000 USD entsprächen dann bereits rund 30 Mio. USD. Nicht zuletzt hat Tesla 2022 gezeigt, dass ein Industriekonzern Bitcoin in unsicheren Phasen auch verkauft. Die bisherigen Angaben zur Fusion drehen sich weiterhin um Gremien und Zeitplan, nicht um Bitcoin. Für den Bitcoin-Markt bedeutet ein Zusammenschluss somit vorerst eine Konsolidierung bestehender Bestände ohne zusätzliche Nachfrage.