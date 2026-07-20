Bitcoin sucht Halt, Wall Street baut auf Blockchain

Bitcoin hat eine wichtige langfristige Unterstützung zurückerobert, während sich die ETF-Flüsse stabilisieren. Gleichzeitig bringen DTCC, Visa und Stripe tokenisierte Vermögenswerte und Stablecoins näher an den traditionellen Finanzmarkt.

Nach dem schwächsten Monat des laufenden Kryptozyklus zeigt Bitcoin erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nach dem Rückgang auf knapp 58'000 USD erholte sich der Kurs auf rund 64'600 USD. Damit notiert Bitcoin wieder oberhalb des gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts, der aktuell im Bereich von 62'000 bis 63'000 USD liegt. Die langfristige Trendlinie diente in früheren Marktzyklen wiederholt als wichtige Unterstützungszone, garantiert jedoch keinen endgültigen Tiefpunkt.

Auch die Kapitalflüsse über die US-Spot-Bitcoin-ETFs haben sich verbessert. Nach Nettoabflüssen von rund 425 Mio. USD am 13. Juli folgten vier positive Handelstage mit Zuflüssen von insgesamt rund 500 Mio. USD. Das reicht noch nicht für eine bestätigte Trendwende, deutet aber auf einen nachlassenden Verkaufsdruck und eine vorsichtige Rückkehr institutioneller Nachfrage hin.

Während Bitcoin damit weiter nach einem tragfähigen Boden sucht, schreitet der institutionelle Ausbau der Blockchain-Infrastruktur unabhängig von der kurzfristigen Preisentwicklung voran. Besonders sichtbar ist dies bei tokenisierten Wertpapieren und Stablecoins.

DTCC bringt Tokenisierung in den Produktionsbetrieb

Die Depository Trust & Clearing Corporation, kurz DTCC, hat am 15. Juli erstmals Wertpapiere aus ihrem bestehenden Verwahrungssystem in digitale Token umgewandelt und für reale Produktionstransaktionen eingesetzt. Mehr als 30 Unternehmen aus dem traditionellen Finanzsektor und der Digital-Asset-Industrie nahmen daran teil. Dazu gehörten unter anderem BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan, Vanguard, Nasdaq, die New York Stock Exchange und die CME Group.

Die Anwendungen gingen über eine technische Demonstration hinaus. Durchgeführt wurden unter anderem besicherte Transaktionen, Wertpapierleihen, Repo-Geschäfte mit US-Staatsanleihen, Aktienübertragungen sowie Prozesse zur Hinterlegung von Sicherheiten bei zentralen Gegenparteien. Die tokenisierten Wertpapiere behielten dabei dieselben Eigentumsrechte und Ansprüche wie die traditionell bei der DTCC verwahrten Vermögenswerte.

Die Grössenordnung ist erheblich. Die Verwahrungstochter der DTCC betreut Wertpapiere im Umfang von rund 114 Bio. USD. Der vollständige Start des Tokenisierungsdienstes ist für Oktober vorgesehen. Anleger und Finanzinstitute sollen Wertpapiere künftig zwischen ihrer traditionellen und ihrer tokenisierten Form umwandeln und in unterschiedlichen digitalen Anwendungen einsetzen können.

Die Transaktionen liefen auf dem privaten Netzwerk der DTCC und auf Canton, das als öffentliches, institutionell ausgerichtetes Blockchain-Netzwerk konzipiert ist. Die DTCC verfolgt darüber hinaus eine Multi-Chain-Strategie und plant ab 2027 auch eine Anbindung an das öffentliche Stellar-Netzwerk.

Die Entwicklung zeigt, dass sich Blockchain für digitale Eigentumsrechte, Sicherheiten und programmierbare Abwicklungsprozesse zunehmend als bevorzugte technologische Lösung durchsetzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Finanzindustrie das offene DeFi-Modell übernimmt. Institutionen setzen vorerst auf kontrollierte Zugänge, Datenschutz und regulatorisch eingebettete Netzwerke. Gegenüber vollständig offenen und frei zugänglichen Blockchain-Systemen bleibt die Zurückhaltung gross.

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Visa und Stripe bauen den Stablecoin-Stack

Eine ähnliche Entwicklung ist im Zahlungsverkehr zu beobachten. Visa stellte Mitte Juli seine neue Stablecoin-Plattform vor. Sie ermöglicht Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen und Zahlungsanbietern, Stablecoins über eine von Visa bereitgestellte Infrastruktur zu prägen, zu halten, zu übertragen und zurückzunehmen. Die Plattform startet mit Open USD und verbindet Wallets sowie Stablecoin-Transaktionen direkt mit Visas bestehenden Zahlungs-, Treasury-, Risiko- und Betrugsschutzsystemen.

Parallel dazu haben Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International mehr als 53 Mrd. USD für PayPal geboten. Die Offerte entspricht 60.50 USD je Aktie. Der Verwaltungsrat von PayPal hält das Angebot Medienberichten zufolge für zu niedrig. Ob daraus eine Transaktion entsteht, bleibt offen.

Aus Blockchain-Sicht ist vor allem die strategische Kombination interessant. Stripe besitzt mit Bridge bereits eine umfassende Infrastruktur für Stablecoin-Zahlungen. Bridge ermöglicht Unternehmen, Stablecoins auszugeben, Reserven zu verwalten sowie Gelder zwischen Bankkonten, Währungen und verschiedenen Blockchains zu bewegen. Mit Privy verfügt Stripe zudem über eine Infrastruktur für digitale Konten und eingebettete Wallets.

Stripe verbindet diese Grundlagen zunehmend mit Stablecoin-Konten, Karten sowie Ein- und Auszahlungen in traditionelle Währungen. Unternehmen können eigene Stablecoins ausgeben, Zahlungen in digitalen Dollarwerten akzeptieren und Stablecoin-Guthaben über Karten im bestehenden Zahlungsverkehr nutzen. Die technologische Infrastruktur deckt damit bereits weite Teile der Wertschöpfungskette ab.

Was Stripe bislang fehlt, ist eine vergleichbare direkte Beziehung zu Konsumenten. PayPal würde mehr als 430 Mio. Kundenkonten, Venmo und eine weltweit etablierte digitale Geldbörse einbringen. Dazu kommt PayPal USD, ein eigener Stablecoin, der über PayPal, Venmo und öffentliche Blockchains gehalten und übertragen werden kann.

Die PayPal-Offerte ist daher nicht primär als Krypto-Übernahme zu verstehen. Sie würde Stripes Stablecoin-Strategie aber um den entscheidenden Faktor Distribution erweitern. Bridge stellt die Infrastruktur für Ausgabe und Zahlungsverkehr bereit, Privy die Wallet-Technologie und PayPal potenziell die Nutzerbasis. Eine Kombination könnte Stablecoins direkt mit einer der grössten bestehenden Konsumentenplattformen des digitalen Zahlungsverkehrs verbinden.

Im Stablecoin-Markt entscheidet damit zunehmend nicht nur die technische Qualität einer Blockchain. Entscheidend wird, wer Wallets, Händlerbeziehungen, Liquidität und regulatorisch abgesicherte Zugänge kontrolliert. Reuters verweist ebenfalls darauf, dass eine Übernahme Stripes Stablecoin-Ambitionen durch PayPals grosse Konsumentenbasis erheblich beschleunigen könnte.

Preiszyklus und Infrastrukturzyklus

Die jüngsten Entwicklungen zeigen zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten des Marktes. Bitcoin und die börsengehandelten Kryptoanlagen befinden sich nach wie vor in einer Phase der Bodenbildung. Die verbesserte technische Lage und die wieder positiven ETF-Flüsse sind konstruktiv, reichen aber noch nicht für eine nachhaltige Entwarnung.

Gleichzeitig bewegt sich die zugrunde liegende Infrastruktur von Pilotprojekten in den produktiven Einsatz. Tokenisierte Wertpapiere werden als Sicherheiten verwendet. Banken testen blockchainbasierte Repo- und Margin-Prozesse. Zahlungsunternehmen integrieren Stablecoins direkt in ihre bestehenden Netzwerke.

Davon profitieren nicht automatisch sämtliche Kryptowährungen oder öffentlichen Blockchains. Ein grosser Teil der institutionellen Nutzung dürfte zunächst innerhalb kontrollierter Systeme stattfinden. Dennoch wird die Grenze zwischen traditioneller und blockchainbasierter Finanzinfrastruktur zunehmend durchlässig.

Für Anleger bleibt deshalb die Unterscheidung zwischen Preiszyklus und Infrastrukturzyklus entscheidend. Während der erste noch um Stabilität ringt, hat der zweite bereits deutlich an Dynamik gewonnen.