Wochenrückblick: Coldcard-Hack trifft Bitcoin-Bestände in Hardware-Wallets

US-Senat schiebt das Krypto-Marktgesetz in den Herbst

Der Digital Asset Market Clarity Act kommt vor der Sommerpause nicht mehr zur Abstimmung. Mehrheitsführer John Thune hat kein Cloture-Votum angesetzt, und dem Entwurf fehlen rund zehn Stimmen zu den nötigen 60. Der Weg dorthin war lang: Das Repräsentantenhaus stimmte im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen zu. Die zuständigen Senatsausschüsse folgten nach zahlreichen Verzögerungen erst im Januar und im Mai 2026. Inhaltlich erhielte die Terminaufsicht CFTC die Hauptzuständigkeit für digitale Rohstoffe, Wertpapiere blieben bei der Börsenaufsicht SEC. Blockiert wird der Text an drei Punkten. Die Senatoren Ruben Gallego und Thom Tillis wollen Bundesbeamten und deren Ehepartnern eigene Token untersagen. Senatorin Catherine Cortez Masto hält die Vorgaben gegen Geldwäscherei für zu löchrig. Zudem verhandelt Cory Booker über den Text des Agrarausschusses. Mitarbeiter im Senat sprechen von Stillstand und nennen den September als realistischen Termin. Bis dahin gilt nur eine Auslegungsrichtlinie von SEC und CFTC, die jede künftige Regierung zurücknehmen kann.