Anatomie der Marktmanipulation in DeFi

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin konnte in der vergangenen Woche seinen Abwärtstrend durchbrechen und legte um 3% zu, während der S&P 500 kurzzeitig eine Korrektur erfuhr. Binance sicherte sich seine erste institutionelle Investition von der MGX-Gruppe aus Abu Dhabi, welche mit über 2 Mrd. USD die grösste Einzelinvestition in ein Kryptounternehmen darstellt. An anderer Stelle bereitet sich Coinbase auf den 24/7-BTC- und ETH-Terminhandel vor, während traditionelle Plattformen darum ringen, Dienstleistungen rund um die Uhr anzubieten. Diese Woche erkunden wir:

Marktmanipulation in DeFi.

Wird Pectra ausreichen, um das Blatt für ETH zu wenden?

AAVE schwächelt nach einer durch den Gebührenwechsel ausgelösten Rallye.

Anatomie der Marktmanipulation bei DeFi

DeFi ist immer noch ein unregulierter Bereich, in dem es zu Marktmanipulationen kommen kann, was viele institutionelle Marktteilnehmer und Market Maker dazu veranlasst, vor dem Einstieg in diesen Bereich zu zögern. Die Fähigkeit der Branche, diese Praktiken zu erkennen und zu bekämpfen, verbessert sich jedoch rasch.

Im November haben wir gezeigt, wie Blockchain-Daten diese Manipulationstaktiken aufdecken können, einschliesslich Wash-Trading bei Uniswap-Pools. Während die Erkennung von Manipulationen auf dem Kryptomarkt noch in den Kinderschuhen steckt, können die On-Chain-Daten von Kaiko Regulierungsbehörden, Börsen und Anlegern helfen, das Problem mit der Zeit anzugehen.

Letzte Woche zeigten die Daten, dass Marktmanipulationen auf Uniswap immer noch vorkommen, insbesondere durch sogenannte Sandwich-Attacken. Bei dieser Taktik, die vom Hochfrequenzhandel im traditionellen Finanzwesen inspiriert ist, platziert ein Angreifer vor der Transaktion eines Händlers einen Kaufauftrag und unmittelbar danach einen Verkaufsauftrag - alles innerhalb desselben Blocks -, um den Preis zum eigenen Vorteil zu manipulieren. Der Angriff wurde fast sofort erkannt, und unsere Daten tragen dazu bei, das Ereignis aufzuklären.

In diesem Fall versuchte ein Nutzer in einem USDC-USDT-Liquiditätspool auf Uniswap V3 auf Ethereum, 220'800 USDC gegen USDT zu tauschen. Kurz bevor die Transaktion ausgeführt wurde, verkaufte ein Angreifer fast 20 Mio. USDC für USDT, wodurch der USDC-Preis aufgrund der geringeren Liquidität und des erhöhten Slippage im Pool drastisch auf 0,024 USDT für 1 USDC fiel.

Infolgedessen wurde der Swap des Benutzers zu einem ungünstigen Kurs ausgeführt und er erhielt statt der erwarteten 220'800 USDT nur 5'300 USDT, was zu einem Verlust von 215'500 USDT führte. Der Angreifer kaufte dann die USDC zum niedrigeren Preis innerhalb desselben Blocks zurück und sicherte sich einen Gewinn, nachdem er einem Block-Builder ein Trinkgeld in Höhe von 200'000 USD gezahlt hatte, um seine Transaktion zu priorisieren.

Der Angriff fiel mit einem Rückgang der USDC-Liquidität auf Uniswap V3 zusammen. Am Tag des Angriffs wurde mehr Liquidität abgezogen als hinzugefügt, was es den Angreifern erleichterte, den Kurs erheblich zu beeinflussen.

Das Ergebnis war ein massiver Slippage - die Lücke zwischen dem erwarteten Preis und dem tatsächlichen Ausführungskurs -, welcher nicht nur für das Opfer, sondern auch für alle Händler, die diesen Liquiditätspool zu dieser Zeit nutzten, ein Marktrisiko darstellte.

Ähnliche Angriffe wurden auf anderen dezentralen Börsen wie Hyperliquid beobachtet, was beweist, dass diese Schwachstellen nicht auf eine einzige Plattform beschränkt sind. Es besteht der Verdacht, dass ein grosser Händler, der die On-Chain-Plattform nutzt, den Markt durch Spoofing manipulieren könnte.

In der vergangenen Woche haben die Grossaufträge dieses Händlers den Markt erheblich bewegt, so dass das Open Interest in nur einer Minute von 310'000 auf 300'000 Kontrakte zurückging. Der spezifische Stil des Händlers wurde mit dem eines früheren europäischen Händlers verglichen, welcher Kontrakte durch schnelles Ein- und Aussteigen aus Positionen auf den deutschen Anleihemärkten skalpierte. Beide Händler nutzten Marktmechanismen aus, um sich in grossem Umfang einen Vorteil zu verschaffen.

Die Aktionen des Hyperliquid-Wals in der vergangenen Woche haben jedoch zu Änderungen auf der Plattform geführt, nachdem dieser absichtlich eine ETH-Position im Wert von 200 Mio. USD liquidiert hat. Durch diese Liquidation verlor der Tresor von Hyperliquid 4 Mio. USD. Infolgedessen müssen die Händler nun mehr Margin für gehebelte Positionen halten.

Mit zunehmender Reife der Kryptoindustrie kann die Nutzung von Blockchain-Daten dazu beitragen, solche manipulativen Praktiken aufzudecken und zu verhindern, wodurch DeFi zu einem faireren und transparenteren Handelsumfeld wird. Solange jedoch keine stärkeren Schutzmechanismen etabliert sind, werden institutionelle Marktteilnehmer wahrscheinlich an der Seitenlinie bleiben.

Wird Pectra ausreichen, um das Blatt für ETH zu wenden?

Seit Jahresbeginn ist ETH um fast 40% auf ein 15-Monats-Tief gefallen und hat sich damit schlechter entwickelt als die meisten anderen wichtigen Vermögenswerte, einschliesslich BTC (-14%) und SOL (-35%). Das ETH/BTC-Verhältnis, welches seit The Merge stetig gesunken ist, erreichte letzte Woche mit 0,023 ein Mehrjahrestief. Dies ist ein Zeichen für die anhaltende Underperformance von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin.

Was steckt hinter der schwachen Nachfrage nach ETH, und könnte das bevorstehende Pectra-Upgrade - das grösste in Bezug auf EIPs - der Katalysator sein, den es braucht, um sich zu erholen?

In den letzten Jahren hat ETH mehrere grössere Upgrades ohne Probleme durchlaufen, was die Fähigkeit des Netzwerks unter Beweis stellt, sich trotz seiner wachsenden Grösse und Komplexität weiterzuentwickeln. Keines dieser Upgrades hat jedoch den Preis in die Höhe getrieben. In der Tat waren die meisten "Sell the news" Ereignisse, wobei die Preise innerhalb von zwei Wochen nach Dencun und The Merge um 12% und 18% fielen.

Der ETH-Preis ist nur vorübergehend nach Shapella gestiegen, wodurch Millionen von ETH aus dem Einsatz genommen werden konnten und ein erhebliches Risiko für den liquiden ETH-Derivatemarkt entfiel.

Anspruchsvolle Händler sind für die Zeit nach dem Upgrade rückläufig, wobei die implizite Volatilität nach links geneigt ist. Die grösste Schieflage ist um den Verfallstermin am 4. April zu verzeichnen, also genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Pectra im Mainnet erwartet wird, was auf eine grosse Nachfrage nach Absicherung zu diesem Zeitpunkt schliessen lässt.

Ein wichtiger langfristiger Katalysator für Ethereum ist die wachsende Akzeptanz von Stablecoins und tokenisierten RWAs. ETH bleibt die Blockchain der Wahl für die Ausgabe von tokenisierten Vermögenswerten mit einem Gesamt-RWA von 3,8 Mrd. USD und übertrifft damit bei weitem die nächstbeliebte Blockchain für RWAs - Stellar.

Das Stablecoin-Angebot auf der Blockchain hat 110 Mrd. USD überschritten und nähert sich dem höchsten Stand seit 2020. ETH hält einen grossen Marktanteil im Vergleich zu anderen Blockchains. Wie wir letzte Woche geschrieben haben, verbessert sich die globale regulatorische Klarheit in Bezug auf Stablecoins, was die Akzeptanz fördern könnte.

AAVE schwankt nach der durch die Gebührenumstellung ausgelösten Rallye

Der AAVE-Token stieg Anfang März sprunghaft an, nachdem der Vorschlag zur Umstellung der Gebühren vorankam und ein Komitee dazu veranlasste, sechs Monate lang wöchentlich AAVE im Wert von 1 Mio. USD zu kaufen. Trotz allgemeiner Marktsorgen stieg der Kurs zunächst innerhalb eines Tages um 14%, fiel dann aber, bevor er am vergangenen Freitag wieder um 7% zulegte.

Die Preise haben sich heute kaum verändert, obwohl die Abstimmung am Montag früh stattfand und Marc Zeller von Aave-Chan Inititave bestätigte, dass die Rückkäufe bereits in diesem Monat beginnen würden. Die gestiegene Nachfrage dürfte jedoch eine stärkere Kursentwicklung unterstützen.

Letzten Monat haben wir in unserem Index im Fokus über den Kaiko DeFi Index die Auswirkungen einer möglichen Umstellung der Gebühren auf die Preise diskutiert. Solche Vorschläge verleihen dem Besitz eines Governance-Tokens eine neue Dimension, da die Möglichkeit, mit dem Vermögenswert Einkommen zu erzielen, die Nachfrage natürlich erhöht. Auch wenn die Rallye vorerst ins Stocken geraten ist, wird sich der Wert des AAVE-Tokens grundlegend ändern, was die Nachfragedynamik in Zukunft verändern dürfte.

Ist Binance.US bereit für ein Comeback?

Seit Anfang Februar ist der Marktanteil von Binance.US gestiegen, nachdem die SEC ihre Klage gegen die Börse pausiert hatte. Damit endete ein monatelanger Rückgang, der sogar während der Krypto-Rallye im November anhielt. Der Anstieg kommt inmitten von Spekulationen über ein mögliches finanzielles Interesse der Familie des US-Präsidenten.

Obwohl die Volumina mit etwa 2 Mrd. USD pro Tag nach wie vor niedrig sind, profitiert die Börse eindeutig von dem verbesserten regulatorischen Umfeld. Kürzlich hat sie ihre USD-On- und Off-Ramp-Dienste wieder aufgenommen, nachdem sie einen neuen Bankpartner gefunden hat.

Binance.US war einst die drittgrösste Krypto-Plattform in den USA und hielt fast 20% des Marktes. Nach der Klage der SEC im Juni 2023 erlitt sie einen erheblichen Einbruch.

Das Handelsvolumen fiel von durchschnittlich 144 Mrd. US-Dollar Anfang 2023 auf unter 2 Mrd. USD, und die Zahl der aktiven Market Maker an der Börse vervierfachte sich von zwanzig auf fünf. Die Börse stellte ausserdem auf ein reines Kryptomodell um, nachdem sie wichtige Bankpartner verloren hatte, was sich auf die Liquidität auswirkte.