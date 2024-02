Krypto-Highlights Januar 2023

Ein Monatsrückblick über das Geschehen an den Krypto-Märkten angereichert mit institutionellem Research zu den wichtigsten Themen der Branche in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Spezialisten für digitale Assets, 21Shares AG.

Das Jahr begann zum einen mit einem regulatorischen Meilenstein für Bitcoin, zum anderen mit der Erinnerung daran, dass sich die Inflation im Dezember noch nicht abgekühlt hatte und dass in Europa noch immer ein Konjunkturabschwung im Gange sein könnte. In diesem Monatsrückblick werden wir die folgenden Trends diskutieren:

Alle Augen auf Zinssenkungen gerichtet, auch wenn die Inflation anhält

Bitcoin erlebt seinen Moment an der Wall Street

Solana strebt nach Compliance und stellt Token-Standard vor

Ethereum festigt seine Präsenz

Layer 2s bereiten sich auf Upgrade vor

Alle Augen richten sich auf Zinssenkungen

Die jährliche Inflation in Europa stieg im Dezember um 3.4%. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschloss, die drei Leitzinsen unverändert zu belassen, um sich für einen Abwärtstrend zu wappnen, der sich 2024 fortsetzen dürfte. Während die Energieinflation seit Mai 2023 im negativen Bereich liegt, bleibt die Lebensmittelinflation bei etwa 6% verharrt. Die Unruhen im Roten Meer, bei denen bereits mehr als 500 Schiffe einen Umweg machten, sind einer der von der EZB befürchteten Faktoren, die sich auf die Verbraucherpreise auswirken könnten. Andernfalls könnte die EZB im Juni mit Zinssenkungen beginnen.

In den USA rechneten die Anleger damit, dass die erste von drei angekündigten Zinssenkungen bereits im März erfolgen würde. Die jährliche Inflation in den USA stieg jedoch im Dezember um 3. 4% und damit so stark wie seit drei Monaten nicht mehr. Die Preise für Wohnraum, Kleidung und Autos sind die Hauptfaktoren für die hartnäckige Inflation, die die Erwartungen für eine Zinssenkung gedämpft hat. Am 31. Januar beschloss der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC), die Zinssätze konstant zu halten. Da die Inflation deutlich über dem 2%-Ziel der Fed liegt, ist die Notenbank womöglich nicht zu einer Zinssenkung bereit.

Positiv zu vermerken ist der Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 187'000, den niedrigsten Stand seit September 2022, was Rezessionsängste ausräumen könnte. Der US-Aktienmarkt hat sich im Januar etwas nach oben bewegt und ist nach der Zinsentscheidung der Fed gefallen; der S&P 500 und der Nasdaq Composite sind im vergangenen Monat um ~2% bzw. ~2.7% gestiegen.

Bitcoin erlebt seinen Moment an der Wall Street

Mit einem Volumen von 4.6 Mrd. USD am ersten Handelstag wurden 11 börsengehandelte Bitcoin-Spot-Fonds (ETFs) in den USA endlich zugelassen und entwickelten sich zum zweitgrössten Rohstoff der Welt nach verwaltetem Vermögen. Während Bitcoin-Spotprodukte bereits seit fünf Jahren an den europäischen Börsen vertreten sind, stellt ihre Einführung in den USA einen wichtigen Meilenstein dar. Mit einem Wert von 45 Billionen Dollar sind die amerikanischen Märkte fast dreimal so gross wie ihre europäischen Pendants mit einem Wert von 13 Billionen Dollar. Dies ebnet den Weg für eine viel breitere Adoption und festigt Kryptowährungen als legitime Anlageklasse, die sich nahtlos in die traditionellen Portfolios der grössten Vermögensverwalter der Welt integrieren lässt.

Seit der Lancierung wurden mehr als 29 Mrd. USD mit den Produkten gehandelt, wobei die Gesamtzuflüsse mehr als 1 Mrd. USD betrugen. Nach der erfolgreichen Umstellung von einem geschlossenen Fonds auf ein Kassaprodukt verzeichnete der börsengehandelte Fonds von Grayscale Rücknahmen in Höhe von mehr als 5 Mrd. USD, wovon fast eine Milliarde auf die Konkursabwicklung von FTX zurückzuführen ist. Der Basiswert wies jedoch eine holprige monatliche Performance auf. Wie in Abbildung 1 dargestellt, durchbrach Bitcoin die Marke von 49'000 USD und fiel kurz darauf auf 43'000 USD, was einem Rückgang von 3.6% im Januar entspricht. Dieser Rückgang kann auf Inflationsdruck und Gewinnmitnahmen - insbesondere im Zusammenhang mit Konkursverfahren - zurückzuführen sein.

Solana stellt neuen Token-Standard vor

Mit einem Anstieg von ~300% im Jahr 2023 hat Solana Ende Januar an Fahrt gewonnen. Unterstützt wurde das Netzwerk durch den Airdrop des Memecoins WEN, einem Experiment Solanas grösster dezentraler Börse Jupiter. Am 31. Januar startete ausserdem der Governance-Token JUP. Die Anzahl der neuen Solana-Adressen ist seit der Lancierung von WEN um 52.5% angestiegen. Abgesehen von der Aufregung um Memecoins gibt es noch mehr über Solanas Netzwerk zu berichten.

Am 24. Januar stellte Solana die Token-Extensions vor; eine Reihe von Funktionen, die den bestehenden Token-Standard von Solana (Token2022) verbessern. Das Update führt insgesamt 13 neue Standards ein, darunter vertrauliche Überweisungen zum Schutz der Privatsphäre, einen zinstragenden Standard zur Generierung von Lizenzgebühren auf Token und Token mit Berechtigungen, die eine Zugangskontrolle für bestimmte Nutzer und Unternehmen ermöglichen. Diese Verbesserungen sind auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten, die hochentwickelte und anpassungsfähige Token konstruieren wollen, die den regulatorischen Standards entsprechen.

Das Upgrade versetzt Solana in eine hervorragende Position, um eine einflussreichere Rolle in der Tokenisierung zu übernehmen und die verschiedenen Bedürfnisse von Unternehmen effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus ist diese Entwicklung von entscheidender Bedeutung, da sie die Wettbewerbsfähigkeit von Solana in einem Bereich festigt, der in den letzten zwei Jahren von Ethereum beherrscht wurde. Ein gewisses Mass an Dominanz ist darauf zurückzuführen, dass Ethereum auf eine Reihe von anpassbaren Standards wie ERC3643 zurückgreift, die in unserem Bericht über Tokenisierung näher untersucht werden können. Schliesslich wird die zunehmende Begeisterung und weit verbreitete Adoption des Netzwerks bei der Analyse der täglich aktiven Nutzer deutlich, wie in Abbildung 2 unten dargestellt.

Ethereum stärkt seine Präsenz

Nach der mit Spannung erwarteten Genehmigung des BTC-Spot-ETFs in den USA begann für Ethereum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, was möglicherweise ein Hinweis darauf ist, was sich als Nächstes auf dem Markt entwickeln könnte. Anleger könnten nämlich begonnen haben, auf einen Ethereum-Spot-ETF zu spekulieren. Denn Ethereum könnte sich aufgrund der Existenz eines ETH-Futures-ETF in den USA in einer vorteilhaften Position befinden - ein Merkmal, das an die Position von Bitcoin vor der SEC-Zulassung erinnert. Dieser Glaube veranlasste die zweitgrösste Kryptowährung, kurz nach der Genehmigung um 15% zu steigen, nur um diese Gewinne in den darauffolgenden Tagen wieder einzubüssen. Die Vorfreude auf die nächste ETF-Genehmigung in den USA ist jedoch nicht die einzige Quelle der Aufregung für Ethereum, zumal sich das Netzwerk seinem nächsten grossen Upgrade nähert.

Die Weiterentwicklung des Netzwerks mit dem Namen Dencun zielt darauf ab, die Gaskosten für die Skalierungslösungen von Ethereum um fast 90% zu senken. Erreicht wird dies durch die Einführung von so genannten Datenblöcken, einem neuartigen Datencontainer, der grosse Datenmengen zu geringeren Verifizierungskosten effizient transportiert. Dieser Durchbruch wird die Abwicklungskosten für Layer-2-Netzwerke wie Arbitrum, Optimism und Polygon erheblich senken.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der ersten Generalprobe im Goerli Testnet ist nun der Weg für zwei weitere Testläufe am 30. Januar und 7. Februar geebnet, die zu einem Mainnet-Einsatz Ende März führen sollen. Dieses Upgrade ist von entscheidender Bedeutung, da es die Begeisterung für Ethereum und sein umfangreiches Ökosystem an Skalierungslösungen massgeblich fördert. Dies wird durch die steigenden täglichen Transaktionen des Netzwerks belegt, die ein Mehrjahreshoch erreichten.

Layer 2s krempeln die Ärmel hoch

Polygon hat beispielsweise seinen Fokus auf die modularen Chain Development Kits (CDK) verstärkt, mit denen Unternehmen ihre eigenen anpassungsfähigen Blockchains entwickeln können, um ihre Tokenisierungsinitiativen voranzutreiben. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Libre, ein CDK-basiertes Protokoll, das auf Institutionen zugeschnitten ist und die konforme Ausgabe und das automatisierte Lebenszyklusmanagement von alternativen Anlagen ermöglicht. Hamilton Lane und Brevan Howard sind die ersten Anwender des Protokolls. Umgekehrt kündigte Arbitrum an, dass seine massgeschneiderte Blockchain-Entwicklungslösung Orbit es Netzwerken ermöglichen wird, ihre Token als Transaktionswährungen zu definieren.

Kurz gesagt: Da die Ethereum-Gasgebühren im Jahr 2023 einen Höchststand von durchschnittlich 156 GWEI (etwa 6.5 US-Dollar) erreichen, hätte das Dencun-Upgrade zu keinem günstigeren Zeitpunkt kommen können. Die Nutzer innerhalb des Ethereum-Ökosystems profitieren von den Netzwerkeffekten und Liquiditätsvorteilen. Wir bei 21Shares glauben, dass diese Tatsache die Ethereum-Konkurrenten dazu inspirieren wird, den Übergang zu Layer 2-Lösungen zu erwägen. Diese These kann in unserem Marktausblick für 2024 weiter erforscht werden. Diese strategische Verschiebung ermöglicht es ETH-Alternativen, die lebendige und beständige Nutzerbasis von Ethereum anzuzapfen, und bietet eine Gelegenheit zur Gewinnmaximierung, indem sie den begehrten Blockspace des Netzwerks nutzen. Dieser Punkt ist besonders relevant für Netzwerke wie Solana, die aufgrund der minimalen Gebühren und des hohen Niveaus der Subventionierung des Netzwerks derzeit vor der Herausforderung stehen, Rentabilität zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund wird der Erfolg des Geschäftsmodells von Skalierungsnetzwerken in der nachstehenden Abbildung 4 deutlich, in der ihre Fähigkeit hervorgehoben wird, selbst nach der kostspieligen Datenübermittlung an das Ethereum-Mainnet erhebliche Gewinne zu erzielen. Nichtsdestotrotz liegt es in der Verantwortung der Skalierungslösungen, sich zu unterscheiden und Funktionen zu integrieren, die für die verschiedenen Anwendungsfälle innerhalb ihrer jeweiligen Netzwerke attraktiv sind.

Der Kalender des nächsten Monats

Dies sind die wichtigsten Ereignisse, die wir im Februar genau beobachten: