Krypto-Produkte verzeichnen siebte Woche in Folge Kapitalzuflüsse

Diese Woche markierte die siebte Woche mit positiven Zuflüssen in Krypto-Investmentprodukte in Folge, die sich dieses Jahr auf 1.14 Mrd. USD beliefen und den letztjährigen Zufluss von 736 Mio. USD übertrafen. Das Muster der letzten Wochen entspricht den Zuflüssen während der Hausse im Dezember 2021.

Im Zuge der deutlichen Erholung der Kryptomärkte in den letzten Wochen haben auch die Zuflüsse in verschiedene Anlageprodukte zugenommen, wie eine Analyse des Krypto-Asset-Managers CoinShares zeigt. Das meiste Kapital floss in Bitcoin-gebundene Produkte, aber auch Ether (ETH) und Solana (SOL) profitierten von dem erhöhten Interesse.

USA, Deutschland und die Schweiz führend

Die Daten zeigen, dass sich besonders Anleger aus der US-Region der Rallye anschlossen. An US-Börsen gehandelte Produkte verzeichneten mit 156.6 Mio. USD den höchsten Zufluss, gefolgt von Deutschland (63 Mio. USD), der Schweiz (35.5 Mio. USD) und Kanada (9.2 Mio. USD). Interessanterweise verzeichneten schwedische Produkte im vergangenen Jahr Abflüsse in Höhe von 94 Mio. USD, liegen aber immer noch an fünfter Stelle mit 1'924 Mio. USD an verwaltetem Vermögen (Assets under Management, AuM), gleich nach Deutschland.

Mit den Zuflüssen der letzten Woche und durch den Preisanstieg der zugrunde liegenden Kryptowährungen ist das gesamte verwaltete Vermögen seit Jahresbeginn um 99% gestiegen. Die gesamten AuM belaufen sich auf 44.3 Mrd. USD und sind damit auf dem höchsten Stand seit dem Scheitern grosser Krypto-Institutionen (Terra, Three Arrows Capital, BlockFi usw.) im Mai 2022.

Mehrheit der Investitionen in Bitcoin-Trust gesichert

Die Anleger bevorzugten Bitcoin als Anlageklasse mit wöchentlichen Zuflüssen in Höhe von 240 Mio. USD. Im Vergleich zu anderen Kryptowährungen verzeichneten Bitcoin-Produkte mit Abstand die höchsten Gesamtzuflüsse. Das Gleiche gilt für die jährlichen Zahlen, die sich auf 842 Mio. USD beliefen. Das Vertrauen in Bitcoin-Anlageprodukte wie den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass in den USA ein ETF auf Spot-Basis erwartet wird.

Ethereum erholt sich nur teilweise von den Abflüssen des letzten Jahres und verzeichnete diese Woche Zuflüsse in Höhe von 49.1 Mio. USD. Dieser Stimmungswandel steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem jüngsten Antrag von BlackRock auf Zulassung eines Spot-basierten ETH-ETF. Nach Ethereum waren die beliebtesten Altcoins Solana (12.4 Mio. USD) und Cardano (0.8 Mio. USD).

CoinShares stellt ausserdem fest, dass der Handel mit Bitcoin-ETPs bis zu 19.5% des gesamten Bitcoin-Handelsvolumens ausmachte. Diese Zahlen deuten auf ein grösseres Engagement der ETP-Investoren beim aktuellen Anstieg im Vergleich zu den Jahren 2020/21 hin. Die Krypto-ETP-Emittenten mit den stärksten Vermögenszuflüssen im vergangenen Jahr sind die Schweizer 21Shares und die Deutsche ETC Group.