XRP-ETFs verzeichnen erstmals seit zwei Monaten Abflüsse

US-Spot-XRP-ETFs verzeichneten in der Woche vom 6. bis 10. Juli 2026 Netto-Abflüsse von 7.18 Mio. USD und beendeten damit eine rund zweimonatige Zuflussserie. Gleichzeitig beendeten Bitcoin- und Ethereum-ETFs im selben Zeitraum ihre eigenen mehrwöchigen Abfluss-Phasen mit deutlichen Zuflüssen.

Spot-XRP-ETFs sind Fonds, die physisches XRP halten. Sie ermöglichen eine Kursbeteiligung über den regulären Börsenhandel, ohne dass Anleger selbst Wallets oder Private Keys verwalten müssen. Sieben solcher Produkte handeln derzeit in den USA, unter anderem von Bitwise, Franklin Templeton, Canary Capital, Grayscale und 21Shares. Der erste Fonds nahm im November 2025 den Handel auf. Vorausgegangen waren generische SEC-Listing-Standards für Krypto-Spot-ETFs vom September 2025. Zuvor hatte sich im August 2025 der Rechtsstreit zwischen SEC und Ripple aufgelöst. Das gesamte Nettovermögen aller XRP-ETFs liegt bei 996.65 Mio. USD, knapp unter der Marke von 1 Mrd. USD. Seit Marktstart summieren sich die kumulierten Zuflüsse auf 1.48 Mrd. USD.

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Bitwise-Fonds trägt fast sämtliche XRP-ETF-Abflüsse

Der gesamte Netto-Abfluss der Woche belief sich auf 7.18 Mio. USD. Nahezu die vollständige Summe stammte aus einem einzigen Produkt. Aus dem Bitwise XRP ETF zogen Anleger 7.29 Mio. USD ab, der Grossteil davon am Mittwoch, dem 8. Juli. Die Differenz zwischen dem Brutto-Abzug und dem tieferen Netto-Wert erklärt sich zudem durch kleinere Gegenbewegungen bei anderen Fonds. Die übrigen grossen Emittenten blieben in derselben Woche allerdings praktisch unbewegt.

Canary Capital mit dem Fonds XRPC, Franklin Templeton mit XRPZ und Grayscale mit GXRP verzeichneten jeweils kaum Netto-Bewegungen. Einzig der 21Shares-Fonds TOXR verbuchte einen moderaten Zufluss von 107'400 USD. Dieser Betrag reichte jedoch nicht aus, um den Bitwise-Abfluss auszugleichen. Insgesamt blieb die Wochenbilanz aller sieben Produkte klar im Minus. Das Muster zeigt folglich keine kategorienweite Flucht, sondern eine isolierte Bewegung.

Die Konzentration auf einen einzelnen Emittenten relativiert das Signal erheblich. Ein breiter Ausverkauf über die gesamte Produktkategorie sähe anders aus und würde sich in gleichzeitigen Abflüssen mehrerer Anbieter niederschlagen. Der Abfluss spiegelt daher eher eine Umschichtung bei einem einzelnen Fonds wider als eine grundsätzliche Abkehr institutioneller Anleger von XRP.

Bitcoin- und Ethereum-ETFs beenden lange Abfluss-Serien

Während XRP im Minus schloss, kehrte bei den grössten Krypto-ETFs die Nachfrage zurück. Bitcoin-Spot-ETFs beendeten in derselben Woche eine achtwöchige Abfluss-Serie. Netto flossen ihnen 197 Mio. USD zu. Den Auftakt der Erholung machte BlackRocks IBIT, dem allein am 6. Juli 209.4 Mio. USD zuflossen. Der grösste Bitcoin-Fonds trug damit an einem einzigen Tag mehr bei, als die Wochenbilanz insgesamt auswies. Zugleich endete die längste zusammenhängende Abfluss-Serie seit Auflegung der US-Bitcoin-Spot-ETFs.

Die Grössenordnung der vorangegangenen Abflüsse setzt diesen Zufluss allerdings in Relation. Über die acht Wochen zuvor hatten Anleger den Bitcoin-ETFs kumuliert rund 8.26 Mrd. USD entzogen. Die 197 Mio. USD kompensieren davon somit nur einen kleinen Teil. Dennoch markiert die Woche die erste Trendwende seit zwei Monaten. Sie signalisiert, dass die Verkaufswelle vorerst an Kraft verloren hat. Der Zufluss steht folglich eher für eine Stabilisierung als für eine breite Rückkehr des Kapitals.

Ethereum-Spot-ETFs zogen im selben Zeitraum 84.42 Mio. USD an und beendeten damit ebenfalls eine rund achtwöchige Abfluss-Phase. Es war der stärkste Wochenwert seit Ende April 2026. Gleichzeitig unterstreicht die parallele Erholung bei Bitcoin und Ethereum, dass institutionelles Kapital selektiv zurückkehrte. Die Nachfrage konzentrierte sich auf die beiden etablierten Anlageklassen mit dem längsten Handels- und Regulierungsvorlauf.

XRP bleibt einziger grosser Krypto-ETF ohne Zuflüsse

Die Erholung beschränkte sich nicht auf die beiden grössten Anlageklassen. Ausserdem fiel sie mit einer breiteren Trendwende am gesamten US-ETF-Markt zusammen, den über Wochen Abflüsse geprägt hatten. Ebenso verzeichneten kleinere Kategorien in der Berichtswoche Zuflüsse. HYPE-basierte Produkte zogen 10.36 Mio. USD an. Solana-ETFs kamen auf 930'400 USD. Beide Segmente sind gemessen am verwalteten Vermögen deutlich kleiner als der XRP-Markt.

Somit blieb XRP das einzige grosse Krypto-ETF-Asset, das die Woche im Minus abschloss. Während Bitcoin, Ethereum, Solana und HYPE allesamt Kapital anzogen, drehte die XRP-Kategorie hingegen ins Negative. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass zurückkehrendes Kapital gezielt und nicht breit über alle Anlageklassen floss.