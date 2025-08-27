VanEck reicht Antrag für Staking-Solana-ETF bei der SEC ein

VanEck hat bei der US-Aufsichtsbehörde SEC einen S-1-ETF-Antrag für einen Fonds mit dem Liquid-Staking-Token JitoSOL eingereicht - ein Novum, das Solana-Staking-Erträge in ein reguliertes Anlageprodukt bringen könnte. Dieser Schritt testet gleichzeitig die sich wandelnde regulatorische Haltung der SEC gegenüber Staking.

Der weltweit tätige Vermögensverwalter VanEck hat beim US-Finanzregulator SEC einen Registrierungsantrag für den „VanEck JitoSOL ETF“ eingereicht. Der geplante Fonds soll ausschliesslich den Liquid-Staking-Token JitoSOL halten, der Solana-Token repräsentiert, die bei Validatoren gestaked sind und gleichzeitig handelbar bleiben und Erträge generieren (Liquid Staking). Damit könnte erstmals ein reguliertes Investmentprodukt US-Anlegern Zugang zu Staking-Erträgen von Solana bieten.

Liquid Staking im Fokus

VanEck erweitert sein digitales Assets-Angebot, nachdem das Unternehmen bereits Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs eingeführt hat. Der JitoSOL-ETF wäre der erste seiner Art in den USA, vollständig gestützt auf einen Liquid-Staking-Token.

JitoSOL ermöglicht, SOL-Token bei Validierern zu staken - mit fortlaufenden Erträgen - und gleichzeitig einen handelbaren Token dafür zu erhalten. Der neue Fonds würde es institutionellen und privaten Anlegern ermöglichen, am Staking-Einkommen teilzuhaben, ohne direkt Wallets oder Exchanges nutzen zu müssen.

SEC gibt grünes Licht für Liquid Staking

Die SEC hat 2025 wichtige Leitlinien veröffentlicht. Im Mai erklärte die Behörde, dass Protokoll-Staking (solo oder delegated) in der Regel keine Wertpapiertransaktion darstellt. Im August wurde diese Sicht auf Liquid Staking ausgeweitet - sofern kein Drittanbieter erhebliche Kontrolle ausübt. Diese Aussagen stammen zwar von SEC-Mitarbeitern und sind rechtlich nicht bindend, schaffen aber einen pragmatischen Rahmen für ETFs mit Staking-Bezug. Jito Labs und die Jito Foundation unterstützten VanEcks Antrag und veröffentlichten gemeinsam am 31. Juli ein Schreiben an die SEC, das von weiteren Branchenteilnehmern wie Bitwise, Multicoin Capital und dem Solana Policy Institute unterstützt wurde.

Die Einreichung des JitoSOL-ETF könnte nicht nur VanEck neue Investorenkreise erschliessen, sondern auch die Position von Solana im globalen Kryptoökosystem stärken. Während Bitcoin und Ethereum bereits durch Spot-ETFs institutionelle Akzeptanz erfahren haben, könnte Solana mit einem Liquid-Staking-ETF als drittes grosses Protokoll stärker ins Rampenlicht rücken. Analysten erwarten Entscheidungen zu weiteren Digital Asset-ETFs bis Ende September.