SEC reicht Klage gegen HEX-Gründer Richard Heart ein

Richard Heart, eine umstrittene Figur in der Krypto-Welt, befand sich schon oft im Mittelpunkt von Kontroversen und Diskussionen. Der Schöpfer der Krypto-Projekte HEX und Pulsechain ist nun im Rahmen einer Klage ins Visier der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC geraten.

Die SEC hat gestern Klage gegen Richard J. Schueler, auch bekannt als Richard Heart, und seine drei Einheiten: Hex, Pulsechain und PulseX eingereicht. In der Anklageschrift wir Richard vorgeworfen, dass seine Krypto-Projekte allesamt nicht registrierte Wertpapiere sind und er seine Krypto-Assets an Privatanleger in den USA sowie im Ausland anbot. Doch wer ist dieser Mann, der die Welt der digitalen Währungen mit seinen Ideen aufwirbelt, die manche als revolutionär feiern und andere als nichts weiter als ein modernes Ponzi-Schema kritisieren?

Verbindung von Technikaffinität, Spieltheorie und Marketing

Richard begann seine Reise in die Krypto-Welt ohne traditionellen technischen Hintergrund. Stattdessen betrat er das Feld mit einem ausgeprägten Unternehmergeist und einem tiefen Verständnis für die Mechanismen des freien Marktes. Heart gründete seine ersten Unternehmen bereits in jungen Jahren und sammelte Erfahrungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung.

Bevor er sich in die Krypto-Welt stürzte, betrieb Heart ein Heim-Car-Stereo-Geschäft und ein bescheidenes Klimaanlagen-Unternehmen. Später schien er mit einer florierenden Hypothekenfirma sein Vermögen aufzubauen, bis er eigenen Aussagen zufolge frühzeitig damit begann, von zu Hause aus Bitcoin zu minen. Zu dieser Zeit, als die Blockbelohnungen noch stolze 50 BTC pro Block betrugen, konnte im Prinzip jeder mit einem Heimcomputer in den Genuss dieser Belohnungen kommen.

Zusätzlich zu seinen unternehmerischen und Krypto-bezogenen Bestrebungen hat Richard Heart auch mehrere Bücher verfasst. Eines davon heisst "Scam" (dt. = Betrug), in dem er verschiedene Betrugsfälle und betrügerische Ereignisse im Finanzsektor diskutiert. Ein weiteres Werk ist "SciVive" - das 2018 veröffentlichte Buch dient als Ratgeber zur Selbstverbesserung und zeigt eine weitere Facette der umstrittenen Persönlichkeit.

Extrovertierter Entrepreneur nutzt Social Media Einfluss für die Gründung von HEX

Richard hat sich in dieser Zeit auch als eine einflussreiche Stimme in den sozialen Medien etabliert, wo er regelmässig seine Gedanken und Perspektiven zu verschiedenen Themen teilt, von Kryptowährungen bis hin zu Geschäftsstrategien und persönlicher Entwicklung.

Im Jahr 2019 nutzte Heart seinen wachsenden Einfluss, um sein Krypto-Projekt HEX zu gründen und zu fördern. HEX wurde als erstes Blockchain-Hochzinssparkonto vermarktet und zielte darauf ab, den Krypto-Markt durch die Bereitstellung einer alternativen Finanzlösung zu revolutionieren. Nutzer können ihre HEX-Token "staken," also für eine gewisse Zeit sperren, um Zinsen zu verdienen.

Ein kontroverses Merkmal von HEX ist die Origin Adresse, die alle Boni im System erhält und auf die Richard Heart mutmasslich Zugriff hat. Zusätzlich zeichnet sich HEX durch eine jährliche Inflationsrate von 38% aus, die allerdings nur an die Nutzer verteilt wird, die ihre HEX-Token staken. Laut der Startseite beträgt die durchschnittliche Sperrfrist von HEX-Nutzern beeindruckende sieben Jahre, während einige Halter ihre Token für bis zu 15 Jahre sperrten.

Auf HEX folgt der Ethereum-Fork Pulsechain sowie PulseX

Pulsechain ist ein von Richard Heart gegründetes Blockchain-Projekt, das darauf abzielt, eine schnellere und kostengünstigere Alternative zu Ethereum zu bieten. Im Juli 2021 fand das Pulsechain Sacrifice-Event statt, bei dem Nutzer ihre Kryptowährungen "opfern" konnten, um Pulse-Token zu erhalten. Im Mai 2022 folgte das PulseX Sacrifice, das den Start von PulseX einleitete. PulseX stellt dabei eine dezentrale Börse in Form eines Uniswap-Forks auf der Pulse-Blockchain dar. Das Projekt ist erst seit einigen Monaten live.



Seit dem Start seines ersten Projekts, HEX, hat Richard Heart viel Aufmerksamkeit erregt und es verstanden, Menschen an sich und seine Projekte zu binden. Diese Ansätze spiegeln Hearts Verständnis von Verhaltensökonomie und Marketing wider und waren ein Schlüsselelement für das Wachstum seiner Krypto-Projekte. Doch wo es Licht gibt, fällt auch Schatten. Während Richard Heart und seine Projekte eine treue Anhängerschaft aufgebaut haben, haben sie auch Kritik und Kontroverse hervorgerufen. Kritiker von Heart äussern schon länger Zweifel an der Legitimität und Nachhaltigkeit sowohl von HEX als auch Pulsechain.

SEC-Klage entlarvt gravierende Vergehen

Ab 2019 sammelte Richard Heart sage und Schreibe mehr als 1 Mrd. USD für die HEX-Nachfolgeprojekte Pulsechain und PulseX ein. In allen drei Projekten verweist die SEC auf ein nicht registriertes Angebot und den damit nicht legitimen Verkauf von Krypto-Assets an US- und internationale Anleger. Der "Influencer" soll auch mehrmals ein Ertragsversprechen abgegeben haben, das er durch Anreize und Boni im Mechanismus der Protokolle unterstützte.

Die SEC-Vorwürfe bezüglich dem Krypto-Projekt HEX sind schwerwiegend. Laut der SEC hat Richard Heart ein ausgeklügeltes System verwendet, um den Anschein erheblicher organischer Nachfrage nach HEX-Token zu erzeugen. Die Behörde behauptet, dass 94-97% der in den HEX Smart Contract eingezahlten Ether (ETH) durch eine Krypto-Handelsplattform recycelt wurden und letztlich die ETH zurück zum HEX Smart Contract schickten. Diese Transaktionen gaben den Anschein, als wären es neue Investitionen von unabhängigen Anlegern.

Zusätzlich wirft die Behörde Heart vor, mindestens 12.1 Mio. USD von Pulsechain-Investorengeldern veruntreut zu haben. Anstatt diese Investorengelder zur Entwicklung und Vermarktung des Pulsechain-Netzwerks zu verwenden, verwendete Heart Millionen für persönliche Luxuseinkäufe. Schliesslich ist der HEX-Gründer durchaus für seine üppigen Ausgabegewohnheiten bekannt.