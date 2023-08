Erste Schweizer Krypto-Bank erhält Lizenz in Hongkong

SEBA Hongkong wird das erste zugelassene Unternehmen in der Sonderverwaltungszone sein, das von einer Schweizer Krypto-Bank unterstützt wird und eine Plattform für regulierte Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten bietet. Auf diese Weise öffnet sich Hongkong weiter für den digitalen Finanzsektor.

Die globale Krypto-Bank SEBA bietet Finanzlösungen für das digitale Zeitalter in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investment, Handel und Beratung an. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass seine regionale Tochtergesellschaft von der Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong eine grundsätzliche Genehmigung (approval-in-principle, AIP) erhalten hat - die erste ihrer Art für eine Schweizer Krypto-Bank.

Ein neuer Krypto-Hotspot in Hongkong

Hongkong hat versucht, die Hürden für Krypto-Unternehmen und digitale Vermögenswerte zu senken. Im Gegensatz zum Nachbarland China, das durch verschiedene Massnahmen ein faktisches Krypto-Verbot erlassen hat, positioniert sich die Sonderverwaltungsregion als Hotspot für Krypto-Firmen. SEBA ist nun Teil der ersten Gruppe von Unternehmen, die in Hongkong regulierte Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte betreiben. Die Lizenz umfasst Produkte im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten, wie OTC-Derivate und strukturierte Produkte. Das Unternehmen darf nun auch über Wertpapiere und virtuelle Vermögenswerte beraten sowie die Vermögensverwaltung für diskretionäre Konten sowohl in traditionellen Wertpapieren als auch in virtuellen Vermögenswerten durchführen.

"Es ist spannend, an der Innovationsspitze in einem der weltweit führenden Finanz- und Technologiezentren, Hongkong, zu stehen. [...] Wir sehen ein enormes Potenzial in Hongkongs Weg zu einem globalen Krypto-Marktführer und freuen uns darauf, zu dieser Entwicklung beizutragen. " - Amy Yu, CEO der APAC Region, SEBA Hongkong

Der Erhalt eines AIP ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer offiziellen Lizenz. Sobald alle Bedingungen der Securities and Futures Commission (SFC) erfüllt sind, kann SEBA Hongkong vollständig als lizenziertes Unternehmen operieren. Laut der Krypto-Bank macht dies die Bank mit Hauptsitz in der Schweiz zu einem bedeutenden Vorreiter in der aufkeimenden Krypto-Wirtschaft Hongkongs.

Schweizer Krypto-Bank wird global

Die Krypto-Bank verfügt bereits seit 2019 über die FINMA-Lizenz in ihrem Heimatland, während die FSRA-Lizenz in Abu Dhabi 2022 hinzukam. Die AIP-Lizenz in Hongkong ist somit ein weiterer Schritt in ihrer globalen Expansion.