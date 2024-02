Wie Konzerne NFTs zur Förderung ihrer Marken nutzen

Nicht-fungible Token (NFTs) haben sich zu einer transformativen Technologie entwickelt, die das digitale Eigentum revolutionieren und Möglichkeiten für Unternehmen schaffen kann. Viele Konzerne haben Initiativen gestartet, die NFTs auf die eine oder andere Weise nutzen, was das klare Potenzial der Technologie beweist.

Mitten im NFT-Wahn des Jahres 2021 sind viele Unternehmen auf den Zug aufgesprungen. Entweder lancierten sie ihre eigenen Kollektionen, investierten in den NFT- und Metaversum-Bereich oder gingen neuartige Partnerschaften in der Krypto-Branche ein. Einige Jahre nach dem anfänglichen Hype konnten einige der damals gestarteten Projekte reifen. Wir können sehen, welche Unternehmen langfristig an die neue Technologie geglaubt haben, Geschäftsmodelle entwickelt haben und in neue Gemeinschaften eingedrungen sind, um eine solide Nutzerbasis zu gewinnen. Andere Unternehmen scheinen ihre NFT-Sammlungen als Testläufe genutzt oder die Projektlinie ganz aufgegeben zu haben.

Warum setzen Unternehmen auf NFTs?

Insgesamt experimentieren Unternehmen aus einer Vielzahl von Gründen mit NFTs. Vor allem werden sie durch das enorme NFT-Handelsvolumen von 15.5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 angespornt, was einer Steigerung um das 850-fache im Vergleich zum vorherigen Jahr entsprach. NFTs versprechen, ein neues Instrument für den Markenaufbau, das Engagement in Gemeinschaften und die Umsatzgenerierung zu sein. Viele Konzerne wurden auf diese Marktentwicklung aufmerksam und lancierten schnell ihre eigenen Kollektionen. Dabei verlief der Start nicht immer reibungslos, da es sich für viele der Unternehmen um ein völlig neues Spielfeld handelte.



Gesamtabsatzvolumen des NFT-Marktes / Quelle: Cryptoslam

NFTs können einen neuen Weg zur Monetarisierung digitaler Vermögenswerte bieten. Dies ist besonders attraktiv für Unternehmen, die wertvolle digitale Inhalte wie Kunst, Musik oder Sammlerstücke erstellen oder besitzen. NFTs können auch verwendet werden, um einzigartige Erlebnisse und Belohnungen für Kunden zu schaffen, die das Engagement und die Loyalität fördern. Das Spektrum der Unternehmensanwendungen für NFTs ist sehr breit gefächert, kann aber auf der Grundlage der bisherigen Aktivitäten grob in die folgenden Bereiche eingeteilt werden:

Darstellung eines Eigentumsnachweises (Breitling)

Ticketverkauf (FIFA)

Freischaltung einzigartiger Community-Vorteile (Porsche)

Digitale Darstellung von physischen Gegenständen (Gucci and Fortnite)

Mitarbeiteraktivierung (Sodexo)

Darüber hinaus können NFTs zur Verbesserung des Lieferkettenmanagements und der Authentifizierung eingesetzt werden. Dies ist besonders wichtig für Branchen mit physischen Gütern, wie Luxusgüter oder Arzneimittel. NFTs können einen fälschungssicheren Nachweis des Eigentums und der Echtheit liefern, was zum Schutz der Verbraucher vor Produktfälschungen beitragen kann. Diese Anwendung konzentriert sich nicht auf den Aspekt der Gemeinschaftsbildung, sondern nutzt die Technologie als Echtheitsnachweis.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Bemerkenswerte Beispiele für NFT-Sammlungen von Konzernen

Eine grosse Anzahl von Unternehmen hat sich mit Hilfe von NFTs in den Web3-Bereich begeben. Einige erwähnenswerte Projekte sind:

NBA Top Shots: Eine digitale Sammlerplattform, die auf der Flow Blockchain aufbaut. Sie ermöglicht es Nutzern, offiziell lizenzierte Video-Highlights, sogenannte "Moments", von berühmten NBA-Spielen zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen. Seit ihrer Gründung hat die Top Shots-Kollektion ein Gesamtumsatzvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt.

Eine digitale Sammlerplattform, die auf der Flow Blockchain aufbaut. Sie ermöglicht es Nutzern, offiziell lizenzierte Video-Highlights, sogenannte "Moments", von berühmten NBA-Spielen zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen. Seit ihrer Gründung hat die Top Shots-Kollektion ein Gesamtumsatzvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar erzielt. Coca-Cola: Der Getränkeriese brachte eine Reihe von NFTs heraus, um sein Jubiläum zu feiern. Die NFTs, die für insgesamt 575'000 USD verkauft wurden, enthielten einzigartige digitale Versionen von Coca-Cola-Flaschen und andere denkwürdige Momente aus der Geschichte des Unternehmens.

Der Getränkeriese brachte eine Reihe von NFTs heraus, um sein Jubiläum zu feiern. Die NFTs, die für insgesamt 575'000 USD verkauft wurden, enthielten einzigartige digitale Versionen von Coca-Cola-Flaschen und andere denkwürdige Momente aus der Geschichte des Unternehmens. Adidas: Der Sportbekleidungshersteller hat sich mit mehreren Unternehmen zusammengetan, um NFTs zu entwickeln. Dazu gehört auch eine Partnerschaft mit dem Bored Ape Yacht Club (BAYC), um eine Kollektion von Turnschuhen und Bekleidung zu entwickeln. Adidas arbeitet ausserdem an der Entwicklung eines Metaversums, in dem Nutzer mit ihren NFTs interagieren können.

Der Sportbekleidungshersteller hat sich mit mehreren Unternehmen zusammengetan, um NFTs zu entwickeln. Dazu gehört auch eine Partnerschaft mit dem Bored Ape Yacht Club (BAYC), um eine Kollektion von Turnschuhen und Bekleidung zu entwickeln. Adidas arbeitet ausserdem an der Entwicklung eines Metaversums, in dem Nutzer mit ihren NFTs interagieren können. Nike: Der Schuhgigant erforscht ebenfalls das Potenzial von NFTs. Nike hat mehrere Patente im Zusammenhang mit NFTs angemeldet und ist eine Partnerschaft mit RTFKT eingegangen. RTFKT ist eine führende Marke, die digitale Sammlerstücke der nächsten Generation anbietet. Die erste Veröffentlichung war die "Clone X"-Kollektion, die im September 2022 lanciert wurde und bei der NFT-Inhaber physische Sneaker einlösen konnten.

Der Schuhgigant erforscht ebenfalls das Potenzial von NFTs. Nike hat mehrere Patente im Zusammenhang mit NFTs angemeldet und ist eine Partnerschaft mit RTFKT eingegangen. RTFKT ist eine führende Marke, die digitale Sammlerstücke der nächsten Generation anbietet. Die erste Veröffentlichung war die "Clone X"-Kollektion, die im September 2022 lanciert wurde und bei der NFT-Inhaber physische Sneaker einlösen konnten. Louis Vuitton: Das Luxusmodehaus hat den NFT-Trend mit einer Reihe von Initiativen aufgegriffen und das Potenzial dieser Technologie erkannt, seinen Markenwert zu steigern und ein breiteres Publikum anzusprechen. Louis Vuitton hat mit digitalen Künstlern zusammengearbeitet, um NFTs zu erstellen und sie als exklusive Belohnung für Kunden und Sammler anzubieten. Die Marke erforscht auch den Einsatz von NFTs für virtuelle Modeschauen und Erfahrungen im Metaversum.

Einige Unternehmen experimentierten auf andere Weise mit dem Web3-Raum, entweder durch Investitionen oder durch die Erkundung bestehender Krypto-nativer Unternehmen und ihrer Lösungen. So machte beispielsweise das multinationale Finanzdienstleistungsunternehmen Visa Inc. im August 2021 Schlagzeilen, als es einen Crypto Punk kaufte. Die Entscheidung ging über eine blosse Investition hinaus und diente als strategischer Schritt, um NFT-Marktexpertise zu erlangen, Geschäftsmöglichkeiten im Zahlungsverkehr und in der digitalen Identität zu erkunden und ein technikaffines Markenimage zu vermitteln, während gleichzeitig Innovation symbolisch unterstützt und die NFT-Community eingebunden wurde.

Mastercard lancierte 2022 die weltweit erste Debitkarte, die mit den eigenen NFT-Avataren personalisiert werden kann. Berechtigte Karteninhaber können ihre Karten mit ihren eigenen NFT-Avataren personalisieren. Diese Zusammenarbeit markierte einen Meilenstein in der Verknüpfung von Online-Communities mit dem traditionellen Finanzwesen. Die Personalisierung von NFTs ist für Gold-Mitglieder und höher verfügbar, wobei die Legitimität des Besitzes durch Verifizierungsprozesse sichergestellt wird.

Köpfe AMINA Bank CCO Markus Menzl zur Tätigkeit einer Schweizer Krypto-Bank Hintergrund Wie Konzerne NFTs zur Förderung ihrer Marken nutzen Finanzprodukte Spot-Bitcoin-ETFs sammeln trotz GBTC-Abflüssen 759 Mio. USD ein Basiswissen Was ist die Social Media-Plattform Farcaster? Köpfe AMINA Bank CCO Markus Menzl zur Tätigkeit einer Schweizer Krypto-Bank Hintergrund Wie Konzerne NFTs zur Förderung ihrer Marken nutzen

Die Zukunft der NFT-Adoption durch Unternehmen

NFTs sind noch eine relativ neue Technologie, und ihre langfristigen Auswirkungen auf die Unternehmenswelt sind noch ungewiss. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass NFTs die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren und ihre Vermögenswerte verwalten, revolutionieren können. In dem Masse, wie Plattformen und Wallets benutzerfreundlicher werden, wird die Adoption von NFT zunehmen.Dadurch werden sie für den normalen Verbraucher leichter zugänglich. Dies könnte die Einnahmen und das Interesse der aktiven Unternehmen weiter steigern.

Mit der Weiterentwicklung der Technologie können wir weitere innovative Anwendungen erwarten. So hat beispielsweise die neuartige Social Media-Plattform Farcaster kürzlich die Möglichkeit geschaffen, NFT-Prägungen (engl. = Mint) in die Benutzeroberfläche der App einzubinden und so ein nahtloses Erlebnis zu bieten, das für die einfache Kundenakquise und das Onboarding sehr nützlich ist. Mit zunehmender Adoption wird sich die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten und mit ihren Kunden interagieren, deutlich verändern.