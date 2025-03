US-Finanzriesen starten Stablecoin- und Tokenisierungs-Projekte

​In den letzten Jahren haben führende US-Banken und Fintech-Unternehmen verstärkt Interesse an der Einführung von Stablecoins gezeigt, um den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu optimieren.

Bank of America, Standard Chartered, PayPal, Revolut und Stripe gehören zu den Akteuren, die in diesen Markt eintreten möchten. Stablecoins, digitale Vermögenswerte, die an traditionelle Währungen wie den US-Dollar gekoppelt sind, bieten eine kosteneffiziente und sofortige Alternative zu herkömmlichen Bankensystemen, insbesondere in Schwellenländern. ​Das haben führende US-Banken erkannt.

Wachsender Wettbewerb und Marktmöglichkeiten

Stablecoins haben sich als praktische Lösung für internationale Zahlungen etabliert. Die Nutzung dieser digitalen Währungen kann den Zahlungsverkehr effizienter und günstiger gestalten. Dabei bieten Stablecoins den Vorteil, dass Transaktionen schnell und in Echtzeit abgewickelt werden, ohne die hohen Gebühren herkömmlicher Banküberweisungen.

Für viele Unternehmen, besonders in Schwellenländern, sind Stablecoins eine attraktive Alternative zu traditionellen Bankdienstleistungen. Marktführer wie Tether und Circle haben bereits grosse Marktanteile erobert, doch nun wollen auch grosse Banken wie Bank of America mit eigenen Stablecoins an diesem Wettbewerb teilnehmen, wie CEO Brian Moynihan in einem Interview bestätigte.

Regulatorische Veränderungen und ihre Auswirkungen

Ein entscheidender Faktor für das Wachstum des Stablecoin-Marktes sind die zunehmenden regulatorischen Klarstellungen, die es Finanzinstituten ermöglichen, sicher in diesem Bereich tätig zu werden. In den USA und Europa entwickeln sich Regelungen, die den rechtlichen Rahmen für Stablecoins festlegen und so das Vertrauen der Verbraucher stärken könnten. Diese Vorschriften bieten den Banken die nötige Sicherheit, um in den Stablecoin-Markt zu investieren, und könnten die Nutzung dieser digitalen Währungen weiter verbreiten. Vor allem in Schwellenländern gewinnt die Bedeutung von Stablecoins als Zahlungsmittel weiter, was den internationalen Zahlungsverkehr revolutionieren könnte.

Durch diese Entwicklung stehen Banken und Fintechs vor der Herausforderung, sich in einem sich schnell verändernden Markt mit zunehmender Konkurrenz und neuen Vorschriften zu behaupten.