Krypto-Adoption steigt insbesondere in Schwellenländern

Schwellenmärkte wie Afrika, Asien und Osteuropa verzeichnen ein starkes Wachstum im Bereich der Kryptowährungen. Afrikas Telegram-Gruppen zum Thema Krypto haben um 189% zugenommen, was auf die junge Demografie und wirtschaftliche Bedürfnisse zurückzuführen ist.

Der Forschungszweig der globalen Krypto-Börse Bitget veröffentlichte eine umfassende Studie, die den Zusammenhang zwischen der zunehmenden kryptobezogenen Telegram-Aktivität und der weltweiten Einführung von Kryptowährungen aufzeigt. Die Daten deuten darauf hin, dass Afrika und Osteuropa aufgrund der zunehmenden Nutzung von Telegram Schlüsselregionen für die Gewinnung von Krypto-Nutzern sind. Die Studie hebt auch die Bedeutung von Telegram-Daten für das Verständnis des Verhaltens von Krypto-Gemeinschaften, das Erkennen von Trends und die Vorhersage von Veränderungen in aufstrebenden Märkten hervor.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Wichtigste Erkenntnisse:

Die Nutzungsraten von Telegram sind direkt proportional zur Verbreitung von Kryptowährungen in bestimmten Regionen

Afrika führt das Wachstum der Krypto-Themen-Telegram-Gruppen mit 189% an

Die junge Bevölkerung Afrikas, die zu 56.5% unter 25 Jahre alt ist, ist der wichtigste Faktor für dieses Wachstum

Nutzer im Alter von 18 bis 44 Jahren dominieren sowohl bei Kryptowährungen als auch bei Telegram, das sich mit dem DeFi-Potenzial beschäftigt

Westeuropa liegt beim Wachstum der Krypto-Nutzung aufgrund strengerer Vorschriften hinter Osteuropa und Afrika zurück

Asiatische Investoren im Alter von 18 bis 39 Jahren machen 90% der Krypto-Nutzer aus, gefolgt von Nutzern aus Osteuropa in der Altersgruppe 35 bis 44 Jahre

Die wichtigsten Faktoren für die Einführung von Kryptowährungen sind die wirtschaftliche Instabilität, der begrenzte Zugang zu Bankdienstleistungen, die grosse Zahl technisch versierter Jugendlicher und die aktive Förderung von Innovationen im Bereich der digitalen Finanzen

Neue Wachstumschancen

Der von Bericht zielte darauf ab, die wichtigsten Faktoren zu ermitteln, die zum Wachstum der Zahl neuer Krypto-Nutzer in den in der Studie erfassten Regionen - Asien, Afrika und Osteuropa - beitragen. Die Studie untersuchte Daten über die Gewinnung neuer Nutzer und das Wachstum von Telegram-Gruppen im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Asien, Afrika und Osteuropa von Januar 2023 bis August 2024. Durch die Analyse von Metriken wie Altersverteilung und Gruppendynamik verglich der Forschungszweig diese aufstrebenden Märkte mit entwickelten Regionen, um die wichtigsten wirtschaftlichen und technologischen Faktoren zu identifizieren, die die Einführung von Kryptowährungen vorantreiben.

Die wichtigsten demografischen Gruppen, die in der Studie berücksichtigt wurden, waren Gen Z, Millennials, Gen X, Baby Boomers und die Silent Generation. Eine detaillierte Analyse der Ergebnisse des Berichts zeigt, dass die Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen fast 30% der Telegram-Nutzer ausmacht, gefolgt von einer beträchtlichen Anzahl von Nutzern in den Kategorien der 18- bis 24-Jährigen und der 35- bis 44-Jährigen. Die Vertreter der Gruppe der 18- bis 34-Jährigen sind sowohl in Bezug auf die Adoption von Kryptowährungen als auch auf die Nutzung sozialer Medien am aktivsten im Messenger.

Millennials im Alter von 28 bis 43 Jahren bilden mit 44.3% die gröste Gruppe der Krypto-Nutzer und sind in der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren in Telegram vertreten, wo sie 29.4% der Nutzer ausmachen. Die Generation Z macht 17.8% der Krypto-Nutzer aus, da sie sich selbst als „digital natives“ betrachten. Die Generation X macht 28.6% der Krypto-nutzer aus, die 23.8% der Telegram-Nutzer ausmachen, während die Nutzer bis 45 Jahre 21.6% ausmachen. Babyboomer machen nur 8.2% der Krypto-Nutzer aus, und ihre Präsenz in Telegram liegt bei 21.6% der Nutzer über 45 Jahren.

Schwellenländer an vorderster Front

Der Bericht verfolgte seine Metriken bis 2023 und zeigte, dass Afrika in den letzten 20 Monaten ein Wachstum der Nutzerzahlen um 189% auf über 3 Millionen verzeichnete. An zweiter Stelle steht Asien, wo Anleger im Alter von 18 bis 39 Jahren 90% der Krypto-Nutzer ausmachen, was die Akzeptanz fördert. Nutzer aus Osteuropa liegen bei der Nutzung von Kryptowährungen über Telegram an der Spitze, vor allem in Russland und der Ukraine, um Sanktionen und die Auswirkungen der Währungsvolatilität zu umgehen. Westeuropa liegt aufgrund regionaler regulatorischer Beschränkungen zurück. Die Vorherrschaft Afrikas in dieser Hinsicht erklärt sich durch seine junge Bevölkerung, in der über 56.5% der Einwohner unter 25 Jahre alt sind.

Bitget Research schliesst den Bericht mit der Aussage, dass der Kryptowährungsmarkt in Afrika bis 2025 voraussichtlich 53.89 Millionen Nutzer erreichen wird, wobei Nigeria und Südafrika die führenden Länder sind. Dicht gefolgt von den asiatischen Nutzern, von denen 30.5% unter 25 Jahre alt sind, was ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Zukunft aufzeigt. Osteuropa ist in dieser Hinsicht ebenso wichtig, vor allem wegen der Positionierung von Kryptowährungen als Alternative zu traditionellen Finanzierungen aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit in diesen Regionen.