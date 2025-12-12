Tether plant Aktien-Tokenisierung nach 20-Milliarden-Dollar-Finanzierung

Tether Holdings, Herausgeber des weltweit grössten Stablecoins USDT, erwägt die Tokenisierung der eigenen Unternehmensanteile nach Abschluss einer Finanzierungsrunde von bis zu 20 Mrd. USD. Das Unternehmen mit Sitz in El Salvador führt Gespräche mit Investoren über eine Bewertung von rund 500 Milliarden.

Die Summe würde Tether auf Augenhöhe mit privaten Tech-Giganten wie SpaceX und OpenAI bringen. Die Pläne zur Tokenisierung der Aktien sollen Investoren zusätzliche Liquidität bieten, nachdem Tether einen baldigen Börsengang ausschloss. CEO Paolo Ardoino bestätigte die Verhandlungen mit ausgewählten institutionellen Investoren. Dabei soll Cantor Fitzgerald, das bedeutende Anteile der US-Staatsanleihen von Tether verwahrt, als Berater fungieren. Die Finanzierungsrunde würde lediglich drei Prozent der Unternehmensanteile umfassen. Tether blockierte kürzlich Versuche bestehender Aktionäre, Anteile mit deutlichem Abschlag zu verkaufen – ein Schritt, der die angestrebte Bewertung hätte untergraben können.

Rekordprofitabilität treibt Bewertung

Die aussergewöhnliche Bewertung basiert auf einer beispiellosen Profitabilität im Stablecoin-Sektor. Tether meldete für das zweite Quartal 2025 einen Nettogewinn von 4.9 Milliarden Dollar, womit die Gewinne für die ersten sechs Monate auf 5.7 Milliarden Dollar anstiegen. CEO Ardoino prognostizierte für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 15 Milliarden Dollar bei einer Gewinnmarge von 99 Prozent – ein Wert, der selbst etablierte Wall-Street-Banken deutlich übertrifft.

Von den 4.9 Milliarden Dollar im zweiten Quartal stammten 3.1 Milliarden Dollar aus dem operativen Geschäft, während der Rest auf Wertsteigerungen der Bitcoin- und Goldbestände zurückzuführen war. Das Unternehmen hält mittlerweile über 127 Milliarden Dollar in US-Staatsanleihen – davon 105.5 Milliarden Dollar direkt und 21.3 Milliarden Dollar indirekt. Diese Position macht Tether zu einem der grössten Halter amerikanischer Staatsschulden.

Die USDT-Emission stieg im zweiten Quartal um 13.4 Milliarden Dollar auf über 157 Milliarden Dollar. Per Dezember 2025 liegt die Marktkapitalisierung bei rund 186 Milliarden Dollar, womit Tether einen Marktanteil von knapp 60 Prozent am globalen Stablecoin-Markt hält. USDT wird bei 66 Prozent aller Stablecoin-Transaktionen an zentralisierten Börsen genutzt und dominiert mit über 82 Prozent Marktanteil die grenzüberschreitenden Krypto-Settlements im OTC-Handel.

Hadron-Plattform als Grundlage für Aktien-Tokenisierung

Die geplante Tokenisierung der Tether-Aktien würde auf der im November 2024 eigens lancierten Hadron-Plattform basieren. Hadron ermöglicht die Abbildung von Aktien, Anleihen, Rohstoffen und anderen Vermögenswerten auf der Blockchain. Die Plattform bietet ein umfassendes Ökosystem für die Ausgabe und Verwaltung tokenisierter Assets, einschliesslich KYC-Compliance, Blockchain-Reporting und regulatorischer Beratung.

Mit Hadron positioniert sich Tether im stark wachsenden Markt für tokenisierte Real-World-Assets, der aktuell auf über 6.5 Milliarden Dollar geschätzt wird. Die Plattform richtet sich an institutionelle Anleger, Fondsmanager, Regierungen und private Unternehmen. Sie nutzt die Technologie und das Know-how, das Tether über ein Jahrzehnt beim Betrieb von USDT aufgebaut hat.

Strategische Partnerschaft mit Cantor Fitzgerald

Die Beziehung zwischen Tether und Cantor Fitzgerald geht über die aktuelle Finanzierungsrunde hinaus. Cantor verwahrt den Grossteil der US-Staatsanleihen, die mehr als 130 Milliarden Dollar an USDT-Token besichern. Vor über einem Jahr erwarb Cantor für mehr als 600 Millionen Dollar eine Wandelanleihe, die dem Finanzdienstleister Anspruch auf fünf Prozent der Tether-Anteile gewährt. Bei einer Bewertung von 500 Milliarden Dollar würde dieser Anteil auf 25 Milliarden Dollar anwachsen.

Howard Lutnick, der ehemalige CEO von Cantor Fitzgerald, der im Februar 2025 zum US-Handelsminister ernannt wurde, übergab die Führung an seine Söhne Brandon und Kyle Lutnick. Brandon Lutnick arbeitete bereits eng mit Tether zusammen und leitete bei Cantor die Beziehung zum Stablecoin-Emittenten. Die Partnerschaft umfasst zudem mehrere Bitcoin-Initiativen: Cantor entwickelt gemeinsam mit SoftBank, Tether und Bitfinex ein Bitcoin-Investment-Vehikel mit vier Milliarden Dollar Volumen. Parallel dazu plant Cantor ein Bitcoin-besichertes Kreditprogramm mit einem initialen Volumen von zwei Milliarden Dollar.

Liquidität und regulatorische Perspektive

Die Tokenisierung der Tether-Aktien würde Investoren eine alternative Liquiditätsoption bieten. Da nur drei Prozent der Anteile zum Verkauf stehen und ein Börsengang auf absehbare Zeit ausgeschlossen ist, bleibt die Handelbarkeit der Aktien eingeschränkt. Tokenisierte Anteile könnten auf Blockchain-Basis gehandelt werden und damit mehr Flexibilität ermöglichen – allerdings vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

CEO Ardoino betonte, dass Tether bei der Auswahl der Investoren auf strategische Partner setzt statt auf ein breites Investoren-Syndikat. Die Gespräche umfassen Berichten zufolge institutionelle Anleger wie SoftBank und Ark Invest. Der Abschluss der Finanzierungsrunde wird für Ende 2025 erwartet, wobei die endgültigen Konditionen noch variieren können.

Eine Bewertung von 500 Milliarden Dollar dürfte Tether in den Fokus globaler Regulierungsbehörden rücken. Analysten erwarten, dass das Unternehmen künftig als systemrelevant eingestuft wird, was intensivere Aufsicht nach sich ziehen würde. Tether kündigte bereits den Launch von USAT an, einem speziell für den US-Markt konzipierten Stablecoin, der strengeren Compliance-Anforderungen entspricht. Die Lancierung war ursprünglich für Dezember 2025 geplant, mit dem Ziel, 100 Millionen amerikanische Nutzer zu erreichen.