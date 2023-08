Revolution der Wohltätigkeitsarbeit mit Krypto-Spenden

Die Möglichkeiten im Bereich der Adoption von Kryptowährungen für Wohltätigkeitspenden ist enorm. Auf der einen Seite halten Menschen digitale Assets im Wert von mehreren Hundert Milliarden Euro während auf der anderen Seite Wohltätigkeitsorganisationen stehen, bei denen bereits wenige Euro Leben verändern können.

Digitale Assets sind auf dem Weg, viele Bereiche unseres täglichen Lebens zu verändern und so auch den Charity-Sektor. Der Trend, Kryptowährungen an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, nimmt stetig zu. Viele Menschen haben in den letzten Jahren mit Bitcoin & Co. hohe Gewinne erzielt, weshalb manch einer zum Wohltäter wird. 2021 wurden bereits Kryptowährungen im Wert von über 70 Millionen Euro für den guten Zweck gespendet. Die Krypto-Jünger haben auch mit Millionen-Beträgen Hilfsorganisationen in der Ukraine unterstützt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Förderung der Bitcoin-Adoption durch Spenden

Mit Bitcoin-Spenden werden nicht nur wohltätige Zwecke gefördert, sondern sie treiben auch die Adoption von Bitcoin voran. Manche Krypto-Spendenplattform fördert gezielt Charities, die zuvor noch nichts mit Bitcoin zu tun hatten, mit dem Ziel, dass diese Organisationen langfristig eigenständig Bitcoin halten und ihre Lieferanten in BTC bezahlen. Diese Umstellung erfolgt nicht von heute auf morgen, doch die Akzeptanz von Bitcoin-Spenden, auch wenn sie heute oft noch in Fiat getauscht werden müssen, ist ein wichtiger erster Schritt in diese Richtung. Echte Adoption entsteht, wenn man Organisationen / Menschen ausserhalb der Bitcoin-Szene dazu bringt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, anstatt in der Bitcoin-Bubble zu verharren.

Im Mainstream hat Bitcoin leider oft noch ein negatives Image. BTC wird zu Unrecht als umweltschädliche Währung oder als Zahlungsmittel ausschliesslich für Kriminelle bezeichnet. Bitcoin-Spenden an Charities können hier aufzeigen, dass die Bitcoin-Community die Welt zum Positiven verändern möchte. Weiters haben die Bedürftigen, die durch Bitcoin-Spenden unterstützt werden, einen positiven Einstieg in die Thematik bzw. setzen sich dadurch oft zum ersten Mal mit dem Thema auseinander.

Köpfe Schweizer Risikokapitalist CV VC ernennt zwei neue Vorstandsmitglieder Hintergrund Revolution der Wohltätigkeitsarbeit mit Krypto-Spenden Invest Langfristige Anlagethese für Krypto-Assets Basiswissen Was ist das Bitcoin-Halving? Köpfe Schweizer Risikokapitalist CV VC ernennt zwei neue Vorstandsmitglieder Hintergrund Revolution der Wohltätigkeitsarbeit mit Krypto-Spenden

Schnell und sicher

Bitcoin-Spenden bieten auch eine Möglichkeit, die Finanzierung von Wohltätigkeitsorganisationen sicherer zu machen. Traditionelle Spendenformen können oft teure Transaktionsgebühren und Verwaltungskosten mit sich bringen. Darüber hinaus kann es zu Verzögerungen bei der Überweisung der Spenden kommen, was zu Problemen bei der Finanzierung von Projekten führen kann. Mit Kryptowährungen können Spenden schnell, kostengünstig und sicher abgewickelt werden. Dies führt zu einem effektiveren Einsatz von Ressourcen, da weniger Geld für Überweisungs- und Verwaltungskosten ausgegeben werden muss.

Ein weiterer Vorteil von Bitcoin-Spenden besteht darin, dass sie den Spendern Anonymität bieten können. Viele Menschen bevorzugen es, anonym zu spenden, um ihre Privatsphäre zu schützen. Mit Kryptowährungen können Spenden ohne die Angabe von persönlichen Daten erfolgen, was es Spendern ermöglicht, ihre Identität geheim zu halten.

Fazit

Insgesamt zeigt die zunehmende Beliebtheit von Krypto-Spenden, dass Kryptowährungen nicht nur eine interessante Anlageform sind, sondern auch eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft haben können. Wohltätigkeitsorganisationen können von den niedrigen Transaktionsgebühren und der schnellen und sicheren Überweisung profitieren und die Spender können die Vorteile der Anonymität und der Förderung von Bitcoin-Adoption nutzen.

CrypDonate.Charity und andere Plattformen tragen dazu bei, den Prozess der Annahme von Bitcoin-Spenden zu vereinfachen und zu beschleunigen, was letztendlich zu einer stärkeren Integration von Kryptowährungen in die Gesellschaft führen wird.